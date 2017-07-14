Лето, квартирные кражи: как уберечь смартфон, планшет, ноутбук?..

Если в вашу квартиру или частный дом когда-нибудь проникали воры, вы знаете, насколько это неприятно . Дверь искорёжена, милые сердцу вещи грубо разбросаны, финансы и электроника — утрачены. Сейчас как раз сезон летних отпусков!!! Предоставим слово начальнику отдела по раскрытию имущественных преступлений УУР ГУ МВД России по Ростовской области майору полиции Сергею Шепелеву. Весомые слова эксперта можно дополнить, пожалуй, лишь одним советом: пользуйтесь услугами Вневедомственной охраны, или, по крайней мере, установите надёжную GSM-сигнализацию (желательно, с дублированием сигнала тревоги через Интернет по оптоволокну ).

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Далее мы цитируем текст с сайта Главного управления МВД по Ростовской области. Фрагмент, выделенный жирным шрифтом, отмечен редакцией TechnoDrive.



Как преступники проникают в квартиры? Как уберечь жилище от вора-домушника? Каким образом злоумышленники примечают квартиры-жертвы? О том, как можно снизить риск квартирных краж в летний период и уберечь свое имущество, рассказал начальник отдела по раскрытию имущественных преступлений УУР ГУ МВД России по Ростовской области майор полиции Сергей Шепелев:



«Предупреждение и раскрытие хищений имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилища, остается одной из важных задач органов внутренних дел.



В период летних отпусков многие жители Ростовской области планируют отдых вдалеке от своих квартир. Не исключено, что в этот период злоумышленники попробуют воспользоваться отсутствием хозяев. Поэтому хочется предупредить граждан о мерах безопасности в отношении своих жилищ, так как кражи имущества — самые массовые и трудно раскрываемые преступления.



По состоянию на текущий период на территории Ростовской области зарегистрировано более тысячи краж из квартир и домовладений граждан. Злоумышленники проникали в жилища различными способами: путем подбора ключа к входной двери, через окно (путем повреждения рамы, разбития стекла), взлома замков на входной двери. Добычей воров становятся фото-, видео- аппаратура, ювелирные украшения, меховые изделия, деньги, электробытовые приборы и инструменты.



Часть таких преступлений совершается путем проникновения через незапертую входную дверь и открытые окна. Это связано с тем, что потерпевшие граждане, находясь на территории, прилегающей к домовладению, отойдя к соседям или в магазин, считают, что контролируют ситуацию и без их ведома в дом никто не проникнет. В ряде случаев хозяева вообще не запирают входные двери, надеясь на соседей либо собак. Такие преступления совершаются лицами, проживающими неподалеку, заметившими, что хозяева отвлеклись или отсутствуют. Например, в городе Таганроге 82-летняя хозяйка квартиры не заперла входную дверь. В этот же день злоумышленник, путем свободного доступа, проник в квартиру и похитил более трёхсот тысяч рублей.



В текущем году зарегистрировано 36 преступлений, к совершению которых «подтолкнули» открытые окна и двери. Такие преступления являются следствием забывчивости потерпевших. Необходимо отметить, что в настоящее время, когда в основном все окна изготовлены из металлопластика, по стандартной технологии, закрытое окно не является препятствием для совершения преступления, так как легко поддается взлому. Открытое окно упрощает совершение преступления. Обезопасить от таких преступлений может только наличие решеток на окнах, защитное остекление или рольставни, в том числе на вторых и даже третьих этажах, так как преступники добираются к окнам по газовым трубам, балконам, сплит-системам.



В случаях, если вы обнаружили, что во время вашего отсутствия в принадлежащей вам квартире имеются признаки совершённой кражи, то есть, вы подошли к двери и увидели, что замки сломаны, а в квартире побывали посторонние люди, в первую очередь, не входите в квартиру и не трогайте вещи. Сразу же звоните в полицию! Помните, что задержавшись с вызовом полиции, вы предоставляете преступникам время, чтобы скрыться, а вероятность их задержать и вернуть вам похищенное уменьшается с каждой секундой промедления. А если вы вообще не сообщили в полицию о происшедшем — преступление попросту останется безнаказанным, а преступник — на свободе.



Необходимо соблюдать следующие правила:





уходя из дома, закройте форточки, окна и дверь лоджии или балконов;

установите на дверь качественную цепочку и глазок;

уходя вечером из дома, не выключайте весь свет, оставьте работать радио;

при потере ключа, замки надо немедленно сменить;

уезжая на длительное время из дома, важно, чтобы об этом не узнали случайные люди, а надёжные соседи, наоборот, следили за квартирой и по вечерам заходили к вам, а также забирали почту из почтового ящика;

увидев в двери вашей квартиры обломок спички, нитку — будьте осторожны: за квартирой следят, чтобы узнать, бываете ли вы дома;

входные двери подъезда, тамбура и квартиры должны быть исправны, надёжно закрываться;

выходы на чердак, крышу должны быть исправны и постоянно закрыты на замки;

в подъезде дома, а также в общем тамбуре должно быть исправное электроосвещение;

не оставляйте ключ под ковриком, в почтовом ящике, в электрощитке и т.д.

нельзя оставлять в двери записки, например «буду через пять минут», хранить на видном для всех месте запасные ключи от вашей квартиры, вешать на ключи от дома бирки с фамилией и телефоном, открывать дверь незнакомым людям, показывать посторонним, где хранятся деньги и ценности.

можно по договору с соседями установить в подъезде домофон с видеофиксацией посетителей.

Будьте внимательны к сохранности своего имущества, и соблюдайте элементарные правила безопасности жилища».



(И не забудьте про Вневедомственную охрану!.. — БЗ)