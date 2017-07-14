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14 июля 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

«Ростелеком» предлагает особый российский телеканал «Диалоги о рыбалке»

Российский цифровой телевизионный канал о рыбалке!..По данным пресс-службы национального оператора, 14 июля Интерактивное ТВ «Ростелеком» начало трансляцию телеканала «Диалоги о рыбалке». Этот цифровой канал является полностью отечественным! И, соответственно, «Диалоги о рыбалке» посвящены рыбалке, активному отдыху, природе и путешествиям. С полюбившимися телегероями вы посетите лучшие рыболовные места России и других стран, узнаете много любопытного об их обитателях, культуре и истории.

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Также вы сможете освоить различные способы ловли, попробуете приготовить пойманные трофеи по специальным кулинарным рецептам, познакомитесь с профессионалами рыбной ловли, понаблюдаете за рыболовными соревнованиями, погрузитесь в морские глубины и увидите красоту Земли с высоты птичьего полета.

«Диалоги о рыбалке» позиционируется как главный рыболовный телеканал страны для всей семьи!

По данным «Ростелекома», телеканал «Диалоги о рыбалке» будет доступен на кнопке 209 в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ».

Подключить пакет ТВ-каналов можно на экране телевизора в меню вашей ТВ-приставки в разделе «Управление услугами», а также в офисах продаж и обслуживания.

Подробнее о составе пакетов телеканалов смотрите на сайте tv.rt.ru.

Плохая погода, дожди? Это не повод лишать себя удовольствия от рыбалки!..

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Цифровое телевидение в Ростовской области

Южане активно подключаются к суперакции «Ростелекома»: 10000 человек в первый месяц!..


По информации пресс-службы национального оператора, за первый месяц действия акции «Ростелекома» «Лёгкая цена» десять тысяч жителей ЮФО и СКФО подключились к «Домашнему интернету» и цифровому «Интерактивному телевидению». Ведь по акции можно выбрать, к примеру, особую цену на целый год!..
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Старые ресиверы «Триколор ТВ» действительно нуждаются в замене


Оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» продолжает планомерный перевод вещания из формата MPEG-2 в MPEG-4. За минувший год компания перевела на новый стандарт ряд популярных каналов, а с 19 июня ограничила продление пакета «Единый» на старых ресиверах 90-дневным сроком. Таким образом, владельцам оборудования, поддерживающего только MPEG-2, настоятельно рекомендуется заменить его на современное. Тем более, что в ростовской компании «Элтек» продолжают действовать выгодные условия обмена ресиверов «Триколор ТВ»!.. Напомним, что после замены зрителям станут доступны не только в 5 (пять!) раз больше каналов за те же деньги, — но также просмотр передач в формате HD, услуга «Управляй эфиром», дополнительные ТВ-пакеты и ежедневно обновляемые «Кинозалы» с новинками проката.
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Лучшие достижения медицины — на телеканале «Доктор»!


«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» объявило о грядущих изменениях в пакетах каналов. С 1 июля место телеканала «24 Док» в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» займёт новый проект ВГТРК — познавательный канал о медицине «Доктор». В его эфире вы сможете узнать о новых методах диагностики и лечения заболеваний, достижениях медицинской науки и лучших врачей мира. При этом, несмотря на появление нового телеканала, стоимость подписки на пакеты «Интерактивного ТВ» останется неизменной.
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Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!


«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» приготовило для зрителей сразу несколько приятных сюрпризов. Первый из них — увлекательный конкурс с телеканалом TR!CK, где победитель получит продвинутый электросамокат, способный проехать до 30 км без подзарядки. А для армянской диаспоры «Интерактивное ТВ» запустило трансляцию телеканала «Шант Премиум HD» в рамках одноимённого ТВ-пакета. Подключить его можно дополнительно к любому основному пакету, включая «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ».
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Светлое цифровое будущее РФ зависит от 300 лучших программистов


Среди многочисленных сервисов «Ростелекома» особое место занимают услуги для населения. Сегодня, пожалуй, каждый слышал о видеонаблюдении на ЕГЭ (и во время выборов), — а также знаком с уникальным продуктом «Интерактивное телевидение». Но кто является разработчиком?.. Ответ на этот вопрос финалисты конкурса «Технологии для жизни — больше возможностей» получили из первых уст. Ведь награждение лучших журналистов «Ростелеком» организовал в офисе своей дочерней компании «Рестрим» (Москва). Разработчики этой уникальной фирмы не только спроектировали систему видеонаблюдения по всей РФ, запустили проект «Интерактивного ТВ» и создали мобильные приложения для «Ростелекома», но также активно работают над единой платформой индустриального Интернета вещей (IIoT). При этом штат компании «Рестрим», располагающейся в Москве и Ульяновске, не превышает 300 человек, а средний возраст сотрудников значительно ниже 30 лет. Эксклюзивный репортаж о «Силиконовой долине» компании «Ростелеком» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Ещё информация !!!  Цифровое телевидение в Ростовской области

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Старые ресиверы «Триколор ТВ» действительно нуждаются в замене

Лучшие достижения медицины — на телеканале «Доктор»!

Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!

Светлое цифровое будущее РФ зависит от 300 лучших программистов

«Интерактивное ТВ» бесплатно покажет лучшие сериалы планеты

Телевизионный канал «Кино ТВ» — теперь в HD-качестве!

«Ростелеком» предлагает тест-драйв канала «Наш футбол»

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