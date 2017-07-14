«Ростелеком» предлагает особый российский телеканал «Диалоги о рыбалке»

По данным пресс-службы национального оператора, 14 июля Интерактивное ТВ «Ростелеком» начало трансляцию телеканала «Диалоги о рыбалке». Этот цифровой канал является полностью отечественным! И, соответственно, «Диалоги о рыбалке» посвящены рыбалке, активному отдыху, природе и путешествиям. С полюбившимися телегероями вы посетите лучшие рыболовные места России и других стран, узнаете много любопытного об их обитателях, культуре и истории.

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Также вы сможете освоить различные способы ловли, попробуете приготовить пойманные трофеи по специальным кулинарным рецептам, познакомитесь с профессионалами рыбной ловли, понаблюдаете за рыболовными соревнованиями, погрузитесь в морские глубины и увидите красоту Земли с высоты птичьего полета.



«Диалоги о рыбалке» позиционируется как главный рыболовный телеканал страны для всей семьи!



По данным «Ростелекома», телеканал «Диалоги о рыбалке» будет доступен на кнопке 209 в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ».



Подключить пакет ТВ-каналов можно на экране телевизора в меню вашей ТВ-приставки в разделе «Управление услугами», а также в офисах продаж и обслуживания.



Подробнее о составе пакетов телеканалов смотрите на сайте tv.rt.ru.



Плохая погода, дожди? Это не повод лишать себя удовольствия от рыбалки!..