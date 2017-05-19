Дешёвый Интернет в роуминге ещё не добрался до Турции
По данным «Левада-Центра», лишь каждый пятый житель России планирует когда-либо провести отдых за границей. Причём речь идёт о вероятных планах на несколько лет, — а в нынешнем сезоне аппетиты курортников гораздо скромнее. Среди наиболее желанных стран для отдыха участники опроса назвали Таиланд (24%), «закрытый» до сих пор Египет (23%) и Турцию (22%). Европейские государства в пятёрке лидеров оказались представлены лишь Кипром и Испанией, набравшими по 24% голосов опрошенных. Тем не менее, именно на «старый свет» делают акцент сотовые операторы, предлагающие дешёвый роуминг за границей. В частности, компания «Симтревел» предлагает Интернет за границей всего по 2 цента за мегабайт, но лишь в 28 странах европейского континента. И Турция в данный список пока не входит.
По условиям новой опции «Европа Онлайн» Интернет в роуминге будет стоить 0,02 у.е. за мегабайт. А подключение выгодной услуги на год (!) обойдётся всего в одну условную единицу. Напомним, что внутренний курс у.е. у оператора Simtravel зависит от способа пополнения. При внесении платежа с банковской карты поступившая сумма в рублях пересчитывается по самому выгодному курсу 1 у.е. = 62,5 рубля. В остальных случаях (терминалы, банкоматы, салоны сотовой связи и т.д.) — по 66 рублей.
Чтобы подключить дешёвый Интернет в роуминге абонентам тарифов «Весь мир Плюс», «Европа» и «Для смартфона» достаточно ввести USSD-команду *146*941*48#. При этом проверка состояния услуги доступна по бесплатному запросу *146*942*48#.
В каких же странах действует выгодный международный роуминг?
По информации Simtravel, доступный Интернет по 2 цента за мегабайт (при округлении трафика до 100 кб) возможен в Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республике, Швеции и Эстонии.
«Предложение для туристов в Европе, безусловно, интересное, однако вряд ли будет массово востребовано, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Гораздо более популярными в нынешнем сезоне у россиян являются Турция, ОАЭ и Таиланд. Но на них данное предложение не распространяется. Это значит, что пока ФАС России пытается разобраться с тарифами на роуминг "МегаФона", а альтернативные операторы "смотрят" на Европу, гостям упомянутых выше стран остаётся покупать "симки" местных операторов, либо пользоваться бесплатным Wi-Fi в отелях».
C Wi-Fi, разумеется, нужно быть внимательным, и НИКОГДА не заходить через публичные точки доступа на сайты с http (которые БЕЗ https. Иначе у вас могут украсть логин и пароль, а также все данные, которые вы вводите в формы!..)
Впрочем, отсутствие доступного Интернета и высокие цены на роуминг за границей, возможно, даже к лучшему. Ведь это ещё один повод отключить телефон сразу после прибытия в отель, — погрузившись в мир природы и развлечений!.. А поделиться фотографиями с отдыха вы сможете после возвращения — когда это не только дёшево, но и предпочтительнее из соображений безопасности.
Ведь знать, что вы в данный момент за границей, — а не дома, — лучше только доверенным людям!..
С 5 по 11 июня недалеко от посёлка Рассвет расположился детский полевой лагерь «Будущее России». Здесь более 250 юных участников состязались в силе, ловкости, выносливости и способности действовать в экстремальных ситуациях. А в это время сопровождавшие их учителя знакомились с современными технологиями связи!.. Технический партнёр мероприятия — Ростовский филиал ПАО «Ростелеком», — организовал для преподавательского состава мастер-класс по использованию госуслуг и рассказал о других услугах компании. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил детей и учителей бесплатными услугами мобильной связи, что позволило им оставаться на связи с родными и близкими.
Одним из эффективных, — и быстрым во всех отношениях, — способом устранения «цифрового неравенства» является двусторонний спутниковый Интернет. С его помощью за считанные часы можно получить высокоскоростной спутниковый Интернет на выгодных условиях — от 990 рублей в месяц за безлимит!.. Единственной «закавыкой» может стать стоимость «входного билета», — а именно необходимость сначала приобрести оборудование, комплект которого с установкой стоит от 35 990 рублей. Впрочем, здесь возможны варианты! Например, ростовская компания «Элтек» предлагает своим клиентам удобные рассрочки и кредиты, позволяющие подключить быстрый Интернет уже сегодня.
По мнению пользователей, основным недостатком спутникового Интернета в РФ была высокая стоимость трафика. В условиях отсутствия доступа к «оптике» и стабильного покрытия 4G (или даже 3G!) физические лица как правило готовы разово оплатить дорогостоящее оборудование и его установку. Однако лишь единицы решались ежемесячно платить больше 500 рублей за 2 Гб, ограничение скорости днём и прочие «тарифные хитрости». Отсутствие доступного безлимита — ключевая проблема двухстороннего спутникового Интернета! Но это в прошлом! В частности, сегодня в ассортименте ростовской компании «Элтек» появилось специальное предложение от оператора Eutelsat Networks — тариф спутниковый «Интернет безлимитный» за 990 рублей в месяц! Подключиться можно до 30 сентября!
Нынешней весной в сегменте сотовой связи России произошёл небольшой «перекос». На фоне незначительного сокращения количества базовых станций (-0,1%) в целом по стране, произошло значительное увеличение их парка в Республике Крым. В частности, оператор «Крымтелеком» за апрель установил сразу 57 сотовых вышек, что соответствует приросту на 11,8%. Как это скажется на качестве роуминга в Крыму этим летом — и не изменятся ли тарифы, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
На этой неделе компания «Ростелеком» представила сразу три дополнительных сервиса для корпоративных пользователей сотовой связи и 4G. Они превращают смартфон сотрудника в мобильное рабочее место, тем самым повышая эффективность бизнеса. С помощью новых услуг «Ростелекома» сотрудники получают полноценный доступ к корпоративным ИТ-ресурсам, — что позволяет им активно участвовать в рабочих процессах даже во время командировок. Подробнее о новых сервисах читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!