Дешёвый Интернет в роуминге ещё не добрался до Турции

По данным «Левада-Центра», лишь каждый пятый житель России планирует когда-либо провести отдых за границей. Причём речь идёт о вероятных планах на несколько лет, — а в нынешнем сезоне аппетиты курортников гораздо скромнее. Среди наиболее желанных стран для отдыха участники опроса назвали Таиланд (24%), «закрытый» до сих пор Египет (23%) и Турцию (22%). Европейские государства в пятёрке лидеров оказались представлены лишь Кипром и Испанией, набравшими по 24% голосов опрошенных. Тем не менее, именно на «старый свет» делают акцент сотовые операторы, предлагающие дешёвый роуминг за границей. В частности, компания «Симтревел» предлагает Интернет за границей всего по 2 цента за мегабайт, но лишь в 28 странах европейского континента. И Турция в данный список пока не входит.

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По условиям новой опции «Европа Онлайн» Интернет в роуминге будет стоить 0,02 у.е. за мегабайт. А подключение выгодной услуги на год (!) обойдётся всего в одну условную единицу. Напомним, что внутренний курс у.е. у оператора Simtravel зависит от способа пополнения. При внесении платежа с банковской карты поступившая сумма в рублях пересчитывается по самому выгодному курсу 1 у.е. = 62,5 рубля. В остальных случаях (терминалы, банкоматы, салоны сотовой связи и т.д.) — по 66 рублей.



Чтобы подключить дешёвый Интернет в роуминге абонентам тарифов «Весь мир Плюс», «Европа» и «Для смартфона» достаточно ввести USSD-команду *146*941*48#. При этом проверка состояния услуги доступна по бесплатному запросу *146*942*48#.



В каких же странах действует выгодный международный роуминг?



По информации Simtravel, доступный Интернет по 2 цента за мегабайт (при округлении трафика до 100 кб) возможен в Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Люксембурге, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республике, Швеции и Эстонии.



«Предложение для туристов в Европе, безусловно, интересное, однако вряд ли будет массово востребовано, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Гораздо более популярными в нынешнем сезоне у россиян являются Турция, ОАЭ и Таиланд. Но на них данное предложение не распространяется. Это значит, что пока ФАС России пытается разобраться с тарифами на роуминг "МегаФона", а альтернативные операторы "смотрят" на Европу, гостям упомянутых выше стран остаётся покупать "симки" местных операторов, либо пользоваться бесплатным Wi-Fi в отелях».



C Wi-Fi, разумеется, нужно быть внимательным, и НИКОГДА не заходить через публичные точки доступа на сайты с http (которые БЕЗ https. Иначе у вас могут украсть логин и пароль, а также все данные, которые вы вводите в формы!..)



Впрочем, отсутствие доступного Интернета и высокие цены на роуминг за границей, возможно, даже к лучшему. Ведь это ещё один повод отключить телефон сразу после прибытия в отель, — погрузившись в мир природы и развлечений!.. А поделиться фотографиями с отдыха вы сможете после возвращения — когда это не только дёшево, но и предпочтительнее из соображений безопасности.



Ведь знать, что вы в данный момент за границей, — а не дома, — лучше только доверенным людям!..