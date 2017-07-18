Росреестр предлагает совсем недорогие ключи к госуслугам!..
Личная электронная цифровая подпись становится всё более популярной! Ведь она позволяет получать госуслуги онлайн без посещения МФЦ, подавать документы в налоговую инспекцию, регистрировать право собственности на недвижимость. Ещё больше возможностей ЭЦП открывает для предпринимателей! Это участие в электронных торгах, заключение контрактов в Интернете, ведение электронного документооборота и так далее!.. Конечно, для этого подойдут лишь электронные подписи, выданные специализированными удостоверяющими центрами. Перечень которых недавно пополнился собственным удостоверяющим центром Росреестра. Теперь в данном учреждении можно не только получить кадастровые услуги, но и приобрести ЭЦП для доступа к сотням услуг различных министерств и ведомств. Совсем недорого!..
Чтобы получить электронную подпись клиентам необходимо оформить заявку на сайте удостоверяющего центра Росреестра. И далее лишь 1 раз лично посетить приёмную Федеральной кадастровой палаты с удостоверением личности. Выбрать подходящий офис для получения сертификата электронной подписи можно онлайн.
(Заметим, что карты Яндекса для выбора офиса на некоторых страницах почему-то не всегда подгружаются во всех браузерах. Поэтому, если вы вдруг не можете отправить заявку, поскольку выскакивает ошибка «Не выбрано месторасположение», попробуйте, скажем, НЕ Firefox, — а «Оперу», Safari и т.д. — БЗ)
Для маломобильных или занятых заявителей предусмотрен также заказ дополнительной услуги по выезду сотрудника Росреестра для удостоверения личности заявителя. В этом случае в офис обращаться вообще не придётся!
После завершения всех необходимых процедур заявитель может либо забрать в офисе сертификат ЭЦП, записанный на токен — специальное устройство, внешне схожее с «флешкой», — либо скачать сертификат ЭЦП онлайн на сайте Удостоверяющего центра.
По информации TechnoDrive, использовать электронную цифровую подпись удостоверяющего центра Росреестра рекомендуется с криптопровайдером «Крипто Про» на 32- и 64-разрядных операционных системах Windows. Также в ассортименте имеются плагины для браузеров, которые оценят в том числе пользователи альтернативных платформ — Linux, Apple iOS и Apple MacOS. Поищите дополнительную информацию для своей ОС в Интернете!..
Но чем же предложение Росреестра так отличается от множества других?.. По данным ведомства, главное преимущество предлагаемой ЭЦП — доступная стоимость, «которая значительно ниже сложившейся на рынке конъюнктуры цен». На текущий момент сертификат, выпущенный в электронном виде, удостоверяющий центр Росреестра предлагает всего за 700 рублей. При этом возможности полученной ЭЦП не уступают более дорогим предложениям. Весомый аргумент, чтобы получить электронную цифровую подпись уже сегодня!
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