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«Ростелеком» дал старт седьмому сезону «Игры престолов»!
Легендарный сериал «Игра престолов» остаётся популярным уже более шести лет. Более того, с каждым годом зрительская аудитория саги по всему миру стремительно растёт. По оценкам аналитиков, сегодня «Игру престолов» смотрят более 10 миллионов человек, — и все они с нетерпением ждали премьеры сезона 7. Которая состоялась в ночь с 17 на 18 июля! Оригинальная идея презентации была реализована порталом «Амедиатека» и ПАО «Ростелеком». А гостями презентации стали известные актёры и звёзды шоу-бизнеса.
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Премьерный показ первого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» состоялся на станции метро «Маяковская» в Москве. Первую в истории премьеру популярного сериала под землей посетили Артём Королёв, Мага Умхаев, Мурад и Наталья Османн, Маша и Вероника Фёдоровы, Михаил Козырев, Игорь Гаранин, Саша Спилберг, — а также фанаты «Игры престолов», выигравшие билеты на показ в официальных пабликах московского метрополитена, «Амедиатеки» и, конечно, «Ростелекома».
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