«Ростелеком» дал старт седьмому сезону «Игры престолов»!

Легендарный сериал «Игра престолов» остаётся популярным уже более шести лет. Более того, с каждым годом зрительская аудитория саги по всему миру стремительно растёт. По оценкам аналитиков, сегодня «Игру престолов» смотрят более 10 миллионов человек, — и все они с нетерпением ждали премьеры сезона 7. Которая состоялась в ночь с 17 на 18 июля! Оригинальная идея презентации была реализована порталом «Амедиатека» и ПАО «Ростелеком». А гостями презентации стали известные актёры и звёзды шоу-бизнеса.

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Премьерный показ первого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» состоялся на станции метро «Маяковская» в Москве. Первую в истории премьеру популярного сериала под землей посетили Артём Королёв, Мага Умхаев, Мурад и Наталья Османн, Маша и Вероника Фёдоровы, Михаил Козырев, Игорь Гаранин, Саша Спилберг, — а также фанаты «Игры престолов», выигравшие билеты на показ в официальных пабликах московского метрополитена, «Амедиатеки» и, конечно, «Ростелекома».



Под украшенный мозаикой по эскизам Александра Дейнеки свод одной из красивейших станций столичной подземки гости премьеры спускались, словно в средневековый замок. На входе их встречали белые ходоки, вольные «одичалые», Дейенерис Таргариен — и бессмертный Джон Сноу. Музыканты Mulermanband исполняли знаменитый саудтрек «Игры престолов», написанный композитором Рамином Джавади. На платформе станции была установлена копия Железного трона — так что каждый желающий мог почувствовать себя монархом Семи королевств и сделать историческое фото.



7 сезон «Игры престолов» на русском языке в России



Напомним, что седьмой сезон экранизирует незавершенные книги Джорджа Р.Р. Мартина. В России новые серии будут выходить в «Амедиатеке» одновременно со всем миром — каждый понедельник в 4.00 по Москве — сразу в русской озвучке и на языке оригинала с субтитрами.



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