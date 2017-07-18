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18 июля 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

«Ростелеком» дал старт седьмому сезону «Игры престолов»!

7 сезон «Игры престолов» -- для зрителей «Интерактивного телевидения»Легендарный сериал «Игра престолов» остаётся популярным уже более шести лет. Более того, с каждым годом зрительская аудитория саги по всему миру стремительно растёт. По оценкам аналитиков, сегодня «Игру престолов» смотрят более 10 миллионов человек, — и все они с нетерпением ждали премьеры сезона 7. Которая состоялась в ночь с 17 на 18 июля! Оригинальная идея презентации была реализована порталом «Амедиатека» и ПАО «Ростелеком». А гостями презентации стали известные актёры и звёзды шоу-бизнеса.

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Премьерный показ первого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» состоялся на станции метро «Маяковская» в Москве. Первую в истории премьеру популярного сериала под землей посетили Артём Королёв, Мага Умхаев, Мурад и Наталья Османн, Маша и Вероника Фёдоровы, Михаил Козырев, Игорь Гаранин, Саша Спилберг, — а также фанаты «Игры престолов», выигравшие билеты на показ в официальных пабликах московского метрополитена, «Амедиатеки» и, конечно, «Ростелекома».

Под украшенный мозаикой по эскизам Александра Дейнеки свод одной из красивейших станций столичной подземки гости премьеры спускались, словно в средневековый замок. На входе их встречали белые ходоки, вольные «одичалые», Дейенерис Таргариен — и бессмертный Джон Сноу. Музыканты Mulermanband исполняли знаменитый саудтрек «Игры престолов», написанный композитором Рамином Джавади. На платформе станции была установлена копия Железного трона — так что каждый желающий мог почувствовать себя монархом Семи королевств и сделать историческое фото.

7 сезон «Игры престолов» на русском языке в России

Напомним, что седьмой сезон экранизирует незавершенные книги Джорджа Р.Р. Мартина. В России новые серии будут выходить в «Амедиатеке» одновременно со всем миром — каждый понедельник в 4.00 по Москве — сразу в русской озвучке и на языке оригинала с субтитрами.

Зрителям «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» новый сезон «Игры престолов» доступен при оформлении подписки Amediateka. Подключайтесь!

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Цифровое телевидение в Ростовской области

«Ростелеком» предлагает особый российский телеканал «Диалоги о рыбалке»


По данным пресс-службы национального оператора, 14 июля Интерактивное ТВ «Ростелеком» начало трансляцию телеканала «Диалоги о рыбалке». Этот цифровой канал является полностью отечественным! И, соответственно, «Диалоги о рыбалке» посвящены рыбалке, активному отдыху, природе и путешествиям. С полюбившимися телегероями вы посетите лучшие рыболовные места России и других стран, узнаете много любопытного об их обитателях, культуре и истории.
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Южане активно подключаются к суперакции «Ростелекома»: 10000 человек в первый месяц!..


По информации пресс-службы национального оператора, за первый месяц действия акции «Ростелекома» «Лёгкая цена» десять тысяч жителей ЮФО и СКФО подключились к «Домашнему интернету» и цифровому «Интерактивному телевидению». Ведь по акции можно выбрать, к примеру, особую цену на целый год!..
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Старые ресиверы «Триколор ТВ» действительно нуждаются в замене


Оператор спутникового телевидения «Триколор ТВ» продолжает планомерный перевод вещания из формата MPEG-2 в MPEG-4. За минувший год компания перевела на новый стандарт ряд популярных каналов, а с 19 июня ограничила продление пакета «Единый» на старых ресиверах 90-дневным сроком. Таким образом, владельцам оборудования, поддерживающего только MPEG-2, настоятельно рекомендуется заменить его на современное. Тем более, что в ростовской компании «Элтек» продолжают действовать выгодные условия обмена ресиверов «Триколор ТВ»!.. Напомним, что после замены зрителям станут доступны не только в 5 (пять!) раз больше каналов за те же деньги, — но также просмотр передач в формате HD, услуга «Управляй эфиром», дополнительные ТВ-пакеты и ежедневно обновляемые «Кинозалы» с новинками проката.
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Лучшие достижения медицины — на телеканале «Доктор»!


«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» объявило о грядущих изменениях в пакетах каналов. С 1 июля место телеканала «24 Док» в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» займёт новый проект ВГТРК — познавательный канал о медицине «Доктор». В его эфире вы сможете узнать о новых методах диагностики и лечения заболеваний, достижениях медицинской науки и лучших врачей мира. При этом, несмотря на появление нового телеканала, стоимость подписки на пакеты «Интерактивного ТВ» останется неизменной.
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Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!


«Интерактивное телевидение» компании «Ростелеком» приготовило для зрителей сразу несколько приятных сюрпризов. Первый из них — увлекательный конкурс с телеканалом TR!CK, где победитель получит продвинутый электросамокат, способный проехать до 30 км без подзарядки. А для армянской диаспоры «Интерактивное ТВ» запустило трансляцию телеканала «Шант Премиум HD» в рамках одноимённого ТВ-пакета. Подключить его можно дополнительно к любому основному пакету, включая «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ».
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Ещё информация !!!  Цифровое телевидение в Ростовской области

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Южане активно подключаются к суперакции «Ростелекома»: 10000 человек в первый месяц!..

Старые ресиверы «Триколор ТВ» действительно нуждаются в замене

«Ростелеком» предлагает особый российский телеканал «Диалоги о рыбалке»

Цифровое телевидение в Ростове: новый канал — и летние призы!

Лучшие достижения медицины — на телеканале «Доктор»!

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