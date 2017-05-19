Мобильный Интернет «МегаФона»: быстрый или «почти как обычный»?

Ростов-на-Дону готовится встретить мундиаль десятками новшеств! В их числе современные аэропорт и суперстадион, новый электротранспорт — и конечно быстрый мобильный Интернет. Над внедрением последнего активно работают все сотовые операторы донской столицы. И первым о запуске в Ростове сети LTE-Advanced сообщил «МегаФон». На прошлой неделе оператор отчитался о доступности нового стандарта на 90% территории города. Однако, пользователи данного оператора, опрошенные TechnoDrive, особых изменений в повседневном использовании мобильного Интернета не заметили. По их отзывам, «социальные сети, мессенджеры, интернет-браузер, видеохостинги и другие привычные сервисы работают штатно. И только загрузка обновлений(!) мобильных приложений стала происходить быстрее — но, учитывая объём, экономия составляет по паре секунд на каждое». Так что же принёс ростовчанам LTE-A?..

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По официальной информации, мобильный Интернет 4G в ростовской сети «МегаФона» ускорился до 300 Мбит/с, — что соответствует стандарту LTE-Advanced. Конечно, упомянутая цифра является максимальной теоретически достижимой и на практике скорость, как правило, меньше.



Например, самый быстрый Интернет, обнаруженный участниками ростовской телеком-экспедиции на Площади Советов, оказался почти на треть медленнее — 205 Мбит/с. А за пределами донской столицы 4G смог разогнаться лишь до 101 Мбит/с (на территории загородного комплекса «Уткино Country House»). Впрочем, даже эти цифры, далёкие от заявленных 300 Мбит/с, впечатляют — и заставляют задуматься о сферах применения столь быстрого мобильного Интернета.



Директор ростовского «МегаФона» Алексей Барков отметил, что переход на LTE-A в Ростове является этапом подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.



«По сути, обеспечена эффективная разгрузка действующих сетей 3G/4G, — сообщил руководитель. — При этом "суперкачальщикам" и бизнес-клиентам предложено принципиально новое качество мобильного Интернета по привычным расценкам».



Говоря о привычных расценках для «суперкачальщиков», напомним, что в ассортименте «МегаФона» сейчас нет полностью безлимитных тарифов 4G LTE. И даже в пакете «Интернет XL» рядом с надписью «трафик не ограничен» содержится сноска о периоде отсутствия ограничений — с 01:00 ночи до 06:59 утра.



По-видимому, данное предложение ориентировано лишь на «условно стационарных» пользователей USB-модемов и роутеров. Ведь наслаждаться безлимитным быстрым Интернетом в смартфоне, гуляя по ночным улицам, утомительно и небезопасно. А в дневное время, когда LTE-A может быть полезен, «суперкачальщики» довольно быстро могут столкнуться с ограничениями трафика.



Впрочем, как было сказано выше, задача «разогнавшегося» LTE в Ростове — разгрузить сеть и, возможно, подготовить её к массовому использованию «Интернета вещей» в будущем.



«Развитие сетей LTE в городах, принимающих ЧМ-2018, идёт стремительно и в некоторых случаях даже "опережает" требования закона, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Однако это не означает, что все существующие абоненты 4G заметят изменения. Дело в том, что привычные мобильные приложения нормально функционируют и при более низких скоростях Интернета, а загрузка "тяжёлого" контента по прежнему будет упираться в ограничения по трафику и необходимость доплачивать за увеличение лимита».



Таким образом, пользователи начинают воспринимать внедрение новых стандартов сотовой связи не как конкурентное преимущество оператора, а как плановую модернизацию его инфраструктуры. Переход с LTE на LTE-A, установка нового биллинга, замена «радиорелеек» на оптику между базовыми станциями — всё это, конечно, хорошо, но уже не так заметно потребителю как в своё время запуск EDGE или появление 3G. Конечно, обновления ПО и работа с «облачными» хранилищами будет происходить быстрее, но соцсетям, мессенджерам и мобильным браузерам не нужны сверхскорости.



(Кстати, не нужны они и AR/VR-технологиям, поскольку, — по прогнозу Cisco, — дополненная и виртуальная реальность составят всего 1% мирового развлекательного трафика... даже в 2021 году!.. — БЗ)



На что же тогда обращает внимание пользователь?.. При прочих равных условиях, — а они сегодня, действительно, сопоставимы у крупных игроков, — на первый план выходит имидж оператора, складывающийся из отзывов абонентов в Интернете и разговорах с друзьями. Как известно, недовольные пользователи оставляют негативные отзывы намного чаще, чем довольные. Поэтому, в Интернете можно встретить, например, жалобы на ошибки тарификации МегаФона.



Кроме того, возможность случайного подключения платных подписок и информирование о пропущенных звонках имитацией «неотвеченных вызовов» также не всегда встречает понимание абонентов.



Впрочем, предстоящий мундиаль является отличной возможностью для операторов, чтобы исправить ситуацию. Ведь гости футбольного праздника приедут не только из-за рубежа, но и из других регионов нашей страны. И лучшую площадку для демонстрации новых клиентоориентированных тарифов, — и прозрачных услуг, — сложно придумать!