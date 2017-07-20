Инет «подкосила» кража оборудования, а бизнес-ТВ — профилактика

Сегодня «Сумма Телеком» сообщила о краже телекоммуникационного оборудования в Александровке. Жители части Пролетарского района Ростова-на-Дону остались без доступа к Интернету и цифровому телевидению. При этом сроки восстановления пока неизвестны — техподдержка сообщает о проблеме в режиме автоответчика. Тем временем на ростовской сети «Дом.ru Бизнес» завершились профилактические работы, из-за которых с 18 и 19 июля у части корпоративных клиентов не работало цифровое и кабельное ТВ. Учитывая, что данными сервисами пользуются гостиницы и бизнес-центры, столь длительная профилактика выглядит не совсем обычно, хотя на сайте «Дом.ру» заявляется о её плановом характере.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Начнём с серьёзных проблем возникших у абонентов альтернативного провайдера «Сумма Телеком» в Александровке. Здесь из-за кражи оборудования без связи остались как жители частных домов и многоэтажек, так и корпоративные клиенты. Для бизнеса, по видимому, это оказалось особенно неприятным сюрпризом, — особенно при использовании в работе онлайн-касс и разнообразных «облачных» сервисов.



О масштабах проблемы и сроках восстановления связи оператор пока не сообщает. В частности, на момент подготовки данного текста проблемы с доступом в Интернет для жителей Александровки сохранялись.



Тем временем, на сети цифрового и кабельного телевидения «Дом.ru Бизнес» завершилась плановая профилактика, длившаяся 18 часов.



В этот период корпоративным клиентам были недоступны ряд телеканалов, а на других наблюдались помехи. По информации с сайта Дом.ру, работы на сети вещания «ЭР-Телеком» начались 18 июля в 22:00 и продлились до 16 часов следующего дня.



Эти 2 аварии ещё раз напомнили ростовским абонентам о необходимости иметь запасные каналы для доступа в Интернет (особенно, если речь идёт о корпоративных клиентах). Ведь в любых непредсказуемых ситуациях бизнес должен сохранять стабильность работы, особенно, если он зависит от удалённых онлайн-сервисов.



Как вариант, это может быть спутниковый Интернет. Его нельзя назвать дешёвым, зато связь зависит только от двух факторов: чтобы «тарелка» видела спутник (а он висит довольно высоко на юге, это не проблема!), — также в сети или ИБП должно быть электричество.



Что касается цифрового ТВ, то в качестве временного решения можно предложить бесплатные цифровые мультиплексы. Оборудование стоит копейки, а сигнал с нормальной антенной ловится почти везде.