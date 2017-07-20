Инет «подкосила» кража оборудования, а бизнес-ТВ — профилактика
Сегодня «Сумма Телеком» сообщила о краже телекоммуникационного оборудования в Александровке. Жители части Пролетарского района Ростова-на-Дону остались без доступа к Интернету и цифровому телевидению. При этом сроки восстановления пока неизвестны — техподдержка сообщает о проблеме в режиме автоответчика. Тем временем на ростовской сети «Дом.ru Бизнес» завершились профилактические работы, из-за которых с 18 и 19 июля у части корпоративных клиентов не работало цифровое и кабельное ТВ. Учитывая, что данными сервисами пользуются гостиницы и бизнес-центры, столь длительная профилактика выглядит не совсем обычно, хотя на сайте «Дом.ру» заявляется о её плановом характере.
Начнём с серьёзных проблем возникших у абонентов альтернативного провайдера «Сумма Телеком» в Александровке. Здесь из-за кражи оборудования без связи остались как жители частных домов и многоэтажек, так и корпоративные клиенты. Для бизнеса, по видимому, это оказалось особенно неприятным сюрпризом, — особенно при использовании в работе онлайн-касс и разнообразных «облачных» сервисов.
О масштабах проблемы и сроках восстановления связи оператор пока не сообщает. В частности, на момент подготовки данного текста проблемы с доступом в Интернет для жителей Александровки сохранялись.
Тем временем, на сети цифрового и кабельного телевидения «Дом.ru Бизнес» завершилась плановая профилактика, длившаяся 18 часов.
В этот период корпоративным клиентам были недоступны ряд телеканалов, а на других наблюдались помехи. По информации с сайта Дом.ру, работы на сети вещания «ЭР-Телеком» начались 18 июля в 22:00 и продлились до 16 часов следующего дня.
Эти 2 аварии ещё раз напомнили ростовским абонентам о необходимости иметь запасные каналы для доступа в Интернет (особенно, если речь идёт о корпоративных клиентах). Ведь в любых непредсказуемых ситуациях бизнес должен сохранять стабильность работы, особенно, если он зависит от удалённых онлайн-сервисов.
Как вариант, это может быть спутниковый Интернет. Его нельзя назвать дешёвым, зато связь зависит только от двух факторов: чтобы «тарелка» видела спутник (а он висит довольно высоко на юге, это не проблема!), — также в сети или ИБП должно быть электричество.
Что касается цифрового ТВ, то в качестве временного решения можно предложить бесплатные цифровые мультиплексы. Оборудование стоит копейки, а сигнал с нормальной антенной ловится почти везде.
По данным пресс-службы национального оператора, в столице утвержден так называемый «верхнеуровневый план реализации проекта по созданию Национальной биометрической платформы», в рамках которой основные технические работы выполнит «Ростелеком». Документ утверждён Министерством связи и массовых коммуникаций. Технология позволит банкам идентифицировать по биометрическим данным как действующих, так и новых клиентов — физических лиц. Такая идентификация позволит частным лицам дистанционно осуществлять банковские операции, а в дальнейшем может быть использована в других отраслях экономики — в медицине, образовании, e-commerce, ритейле и т.д.
По информации ПАО «Ростелеком», дочерняя компания «Ростелеком – Розничные системы» запустила продажи услуг и обcлуживание клиентов B2B по всей России. Это означает, что теперь в салонах связи «Ростелекома» можно оставить заявку на подключение услуг или запрос на обслуживание не только частным лицам, но и бизнесменам.
Лето — это отличная возможность не только отдохнуть, но и повысить эффективность бизнеса. Поэтому компания «Ростелеком» проводит для предпринимателей сразу два вебинара. Первый из них посвящён сервису «Новая телефония», расширяющему возможности корпоративной связи. А второй расскажет о преимуществах «облачного» видеонаблюдения, которое можно организовать за считанные дни. Участие в обоих мероприятиях является бесплатным. Всё, что потребуется — зарегистрироваться онлайн и уделить знакомству с новыми технологиями пару часов.
Big Data, или «большие данные», это не просто модный термин! Ведь благодаря современным технологиям анализа информации можно делать выводы, которые повысят эффективность производства, продаж, пиара, помогут предотвратить аварии оборудования — и даже спасут человеческие жизни! Всё это способствует стремительному росту на рынке Big Data, ведущие участники которого демонстрируют рост на десятки, а порой и сотни процентов в год. В России одной из таких успешных компаний стала «Айкумен ИБС», входящая в группу «Ростелеком». По результатам минувшего года она впервые вошла в пятёрку самых быстрорастущих участников национального рынка машинного анализа данных.
По официальным данным национального оператора, ПАО «Ростелеком» оперативно диагностировало и предотвратило распространение вирусов WannaCry и Petya внутри собственного периметра безопасности. Таким образом, под надёжной защитой оказалась вся «облачная» инфраструктура оператора — включая национальную платформу O7.com, сервисы «Электронного правительства» и виртуальные дата-центры корпоративных клиентов «Ростелекома». При этом национальный оператор уделяет особе внимание не только информационной, но и физической безопасности дата-центров — в частности крупнейший в России ЦОД в ближайшее время будет запущен на особо защищённой площадке Калининской АЭС.