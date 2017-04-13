Россия и Япония расширяют эффективное IT-сотрудничество

На протяжении многих десятилетий маркировка Made in Japan* является синонимом технологий и высочайшего качества. Простой пример: видеомагнитофон, выпущенный в Стране восходящего Солнца в 1990 году, — при необходимости, — включается и работает в нашей редакции до сих пор!.. А иллюстрацией новейших достижений экспертов из 日本国 могут служить уникальные системы распознавания лиц от корпорации NEC, о которых ранее рассказывал TechnoDrive. При этом сотрудничество России и Японии активно развивается как между крупнейшими операторами (в частности, с компанией «Ростелеком»), так и на уровне правительств двух стран. Последнее подтвердила недавняя встреча замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Рашида Исмаилова с японским коллегой Масахико Томинагой в Москве.

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Как сообщает сайт Министерства связи РФ, в ходе встречи стороны обсудили развитие цифровых технологий в России и Японии, а также сотрудничество наших стран в сфере почтовой связи и телекоммуникаций.



«С Японией у нас традиционно деловые и дружеские отношения. Мы настроены на дальнейшее развитие связей в политической, экономической, гуманитарной и образовательной областях. Сегодняшний диалог — хорошая возможность обсудить состояние нашего двустороннего сотрудничества и планы по дальнейшему развитию», — заявил Рашид Исмаилов.



Замглавы Минкомсвязи представил японской стороне российскую программу «Цифровая экономика», в которой особую роль могут сыграть инновации из Японии. Рашид Исмаилов подчеркнул, что переход к цифровой экономике неосуществим без преобразования ИТ-архитектуры, развитие которой также предусмотрено программой. Отдельно был затронут вопрос развития сетей связи, в частности сетей связи пятого поколения (5G).



Помимо этого, на встрече обсуждалось японско-российское сотрудничество в области ИКТ. В частности, речь шла о партнёрстве с Национальным институтом информационных технологий Японии (НИКТ), потенциальном сотрудничестве НИКТ с российскими учебными заведениями, а также обсуждался ряд других совместных ИТ-проектов.



С японской стороны во встрече приняли участие компании Panasonic, Fujikura, Fujikura Electric, NTT Communications, KDDI, SKY Pergect JSAT Corporation, Sumitomo Corporation, — и, конечно, названная в начале текста корпорация NEC.



* — «Сделано в Японии»