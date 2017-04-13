Россия и Япония расширяют эффективное IT-сотрудничество
На протяжении многих десятилетий маркировка Made in Japan* является синонимом технологий и высочайшего качества. Простой пример: видеомагнитофон, выпущенный в Стране восходящего Солнца в 1990 году, — при необходимости, — включается и работает в нашей редакции до сих пор!.. А иллюстрацией новейших достижений экспертов из 日本国 могут служить уникальные системы распознавания лиц от корпорации NEC, о которых ранее рассказывал TechnoDrive. При этом сотрудничество России и Японии активно развивается как между крупнейшими операторами (в частности, с компанией «Ростелеком»), так и на уровне правительств двух стран. Последнее подтвердила недавняя встреча замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Рашида Исмаилова с японским коллегой Масахико Томинагой в Москве.
Как сообщает сайт Министерства связи РФ, в ходе встречи стороны обсудили развитие цифровых технологий в России и Японии, а также сотрудничество наших стран в сфере почтовой связи и телекоммуникаций.
«С Японией у нас традиционно деловые и дружеские отношения. Мы настроены на дальнейшее развитие связей в политической, экономической, гуманитарной и образовательной областях. Сегодняшний диалог — хорошая возможность обсудить состояние нашего двустороннего сотрудничества и планы по дальнейшему развитию», — заявил Рашид Исмаилов.
Замглавы Минкомсвязи представил японской стороне российскую программу «Цифровая экономика», в которой особую роль могут сыграть инновации из Японии. Рашид Исмаилов подчеркнул, что переход к цифровой экономике неосуществим без преобразования ИТ-архитектуры, развитие которой также предусмотрено программой. Отдельно был затронут вопрос развития сетей связи, в частности сетей связи пятого поколения (5G).
Помимо этого, на встрече обсуждалось японско-российское сотрудничество в области ИКТ. В частности, речь шла о партнёрстве с Национальным институтом информационных технологий Японии (НИКТ), потенциальном сотрудничестве НИКТ с российскими учебными заведениями, а также обсуждался ряд других совместных ИТ-проектов.
С японской стороны во встрече приняли участие компании Panasonic, Fujikura, Fujikura Electric, NTT Communications, KDDI, SKY Pergect JSAT Corporation, Sumitomo Corporation, — и, конечно, названная в начале текста корпорация NEC.
Национальный оператор «Ростелеком» уделяет особое внимание не только прокладке магистралей и развитию сети, но также самым передовым ИТ-решениям. Об этом свидетельствует многое, в частности, недавняя победа дочерней компании «Ростелекома», — АО «Айкумен ИБС», — в международном конкурсе по морфологическому распознаванию текстов. Интеллектуальные алгоритмы российской компании оставили позади известных мировых разработчиков, показав точность нормализации русских слов на уровне 92,22%!.. Ещё одной перспективной отраслью для «Ростелекома» стала ИТ-безопасность, в которой национальный оператор намерен сотрудничать с широко известным предприятием Group-IB. Подробнее об инновациях «Ростелекома» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Повседневные стрессы остаются одной из главных причин ССЗ, то есть сокращают жизнь. Даже сотрудники, выполняющие рутинную работу, сталкиваются с ними ежедневно. А если эта работа связана с повышенной ответственностью, — как в случае с топ-менеджерами, — стресс растёт в геометрической прогрессии. Это приводит к проблемам: от бессоницы и «профессионального выгорания» до полной потери трудоспособности. Впрочем, не всё так плохо! Вскоре профессии, генерирующие стрессы, могут уйти в прошлое или станут намного комфортнее, — благодаря интеллектуальным технологиям компании NEC. О том, каким видит мир будущего японский разработчик, рассказал генеральный директор АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Акихиро Сакураи в Москве на совместной пресс-конференции с ПАО «Ростелеком».
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