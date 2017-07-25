«Интернет-адвокат» ранее привлекался за разбои и грабежи
Многие воспринимают Интернет как «лекарство» от всех проблем, беспрекословно доверяя информации, полученной онлайн. И это может сыграть злую шутку!.. Например, проверить достоверность интернет-объявлений подчас весьма непросто даже на серьёзных сайтах. Что уж говорить о сомнительных услугах, таких как «решение проблем с законом»? Именно такой сервис предлагал в Интернете 30-летний житель города Гуково, — «заработав» таким образом более полумиллиона рублей. При этом «всесильный адвокат» обещанное не выполнял, а просто получал деньги на карту или мобильный — и переставал выходить на связь. Итог аферы? Мужчине грозит до 5 лет колонии.
По данным МВД, мошенник из Гуково связывался с жертвами по Интернету и под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за нарушение ПДД, либо за хранение наркотиков просил переслать ему деньги.
Максимальное наказание по ней составляет до 5 лет лишения свободы — и с учётом криминального прошлого это выглядит вполне реальным. Ведь, несмотря на возраст, 30-летний преступник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбои и грабежи. Ожидать приговора суда «интернет-адвокат» будет под стражей.
Описанная история иллюстрирует необходимость сохранять бдительность в Интернете, тщательно проверяя любую информацию. Особенно внимательными следует быть с предложениями, вызывающими сомнения даже в реальной жизни, — например, c услугами гадалок и целительниц онлайн. Стоит ли говорить о том, что к ним не стоит обращаться для лечения?..
Добавим сюда услуги «визовых центров», предлагающих грин-карты для проживания в США, непонятных «помощников» по получению российского гражданства, загранпаспортов и так далее... Помните, что быстрое решение сложных проблем, как правило, предлагают лишь аферисты!
Обращайтесь в реальные, существующие на самом деле адвокатские фирмы, медицинские клиники с хорошей репутацией, на портал Gosuslugi.ru, читайте не соцсети, а зарекомендовавшие себя годами веб-издания — и всё будет хорошо!
Если в вашу квартиру или частный дом когда-нибудь проникали воры, вы знаете, насколько это неприятно. Дверь искорёжена, милые сердцу вещи грубо разбросаны, финансы и электроника — утрачены. Сейчас как раз сезон летних отпусков!!! Предоставим слово начальнику отдела по раскрытию имущественных преступлений УУР ГУ МВД России по Ростовской области майору полиции Сергею Шепелеву. Весомые слова эксперта можно дополнить, пожалуй, лишь одним советом: пользуйтесь услугами Вневедомственной охраны, или, по крайней мере, установите надёжную GSM-сигнализацию (желательно, с дублированием сигнала тревоги через Интернет по оптоволокну).
Сразу скажем, что если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших, упрощённый протокол можно оформить на официальном сайте госавтоинспекции МВД России под названием «европротокол». Говоря официальным языком, согласно действующему законодательству, если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших, его участники не имеют разногласий относительно виновника, а причинённый ущерб не превышает 50 тысяч рублей, оформить ДТП разрешается без участия сотрудников ГИБДД — по «европротоколу».
Вообще говоря, проблема не совсем нова. Ещё 4 года назад TechnoDrive сообщал о преступниках, которые крадут видеорегистраторы. Действительно, если злоумышленники проникли в салон, то заберут не только сумку, ноутбук, — или забытый хозяином планшет... Не говоря о том, что предварительно нанесут дополнительный ущерб машине, разбивая не одно, а иногда и два стекла. Но сегодня мы хотим рассказать о другом — о воре из Новочеркасска, который специализировался не на автомобильных, а на стационарных уличных видеокамерах.
Судя по сводкам полиции за последние месяцы, современная преступность становится более женской. И вымогательство, о котором пойдёт речь ниже, — ещё сравнительно «безобидный» вариант. Но не будем о грустной тенденции, а рассмотрим недавний случай интернет-рэкета. В данной ситуации некий сотрудник банка в Ростове-на-Дону пострадал от шантажа через Интернет, но всё-таки успешно подал заявление в полицию!
С наступлением жаркого лета уличные ограбления гораздо чаще фигурируют в полицейских сводках, чем зимой. Более того, жертвами преступников становятся именно владельцы дорогих смартфонов, — которые сейчас оказываются на виду, привлекая нежелательное внимание криминалов. В связи с этим ростовская полиция напоминает гражданам правила безопасности на улицах, минимизизующие риск грабежа, — и даёт советы, как вести себя в критических ситуациях. Лучше избежать нападения заранее, чем стать его жертвой!..