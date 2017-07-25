«Интернет-адвокат» ранее привлекался за разбои и грабежи

Многие воспринимают Интернет как «лекарство» от всех проблем, беспрекословно доверяя информации, полученной онлайн. И это может сыграть злую шутку!.. Например, проверить достоверность интернет-объявлений подчас весьма непросто даже на серьёзных сайтах. Что уж говорить о сомнительных услугах, таких как «решение проблем с законом»? Именно такой сервис предлагал в Интернете 30-летний житель города Гуково, — «заработав» таким образом более полумиллиона рублей. При этом «всесильный адвокат» обещанное не выполнял, а просто получал деньги на карту или мобильный — и переставал выходить на связь. Итог аферы? Мужчине грозит до 5 лет колонии.

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По данным МВД, мошенник из Гуково связывался с жертвами по Интернету и под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за нарушение ПДД, либо за хранение наркотиков просил переслать ему деньги.



Таким способом мужчине удалось обмануть 15 человек на общую сумму порядка 500 000 рублей, — что стало поводом для возбуждения уголовных дел по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба».



Максимальное наказание по ней составляет до 5 лет лишения свободы — и с учётом криминального прошлого это выглядит вполне реальным. Ведь, несмотря на возраст, 30-летний преступник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за разбои и грабежи. Ожидать приговора суда «интернет-адвокат» будет под стражей.



Описанная история иллюстрирует необходимость сохранять бдительность в Интернете, тщательно проверяя любую информацию. Особенно внимательными следует быть с предложениями, вызывающими сомнения даже в реальной жизни, — например, c услугами гадалок и целительниц онлайн. Стоит ли говорить о том, что к ним не стоит обращаться для лечения?..



Добавим сюда услуги «визовых центров», предлагающих грин-карты для проживания в США, непонятных «помощников» по получению российского гражданства, загранпаспортов и так далее... Помните, что быстрое решение сложных проблем, как правило, предлагают лишь аферисты!



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