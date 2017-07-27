В Кавказском филиале ПАО «МегаФон» новый директор

По данным пресс-службы, новым директором Кавказского филиала оператора «МегаФон» назначен Анатолий Горбунов. Стратегическая задача топ-менеджера — «обеспечение рыночного лидерства с приоритетом развития бизнеса под потребности "цифровых" клиентов и дальнейшее улучшение качества мобильных услуг».

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Г-н Горбунов родился 21 августа 1963 года в Ростовской области. В 1985 году закончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «инженер», после чего занимал руководящие должности в транспортно-логистической сфере. В 1996 году возглавил региональную телекомпанию ВТВ в Ростовской области, создав на её базе крупный медиа-холдинг.



В 2003 году начинает карьеру в отрасли связи с руководства обособленным подразделением ЗАО «Мобиком-Кавказ» в Волгодонске. В 2008 году занимает должность 1-го заместителя директора Ростовского филиала ЗАО «Мобиком-Кавказ», а уже в 2009 году — директора Ростовского отделения Кавказского филиала компании.



15 ноября 2010 года г-н Горбунов назначен руководителем проекта по развитию Олимпийского Сочи и директором Сочинского отделения Кавказского филиала «МегаФон».



По информации пресс-релиза, Алексей Тютин, руководивший Кавказским филиалом с августа 2015 года, завершил работу в «МегаФоне», чтобы заняться собственным бизнес-проектом.