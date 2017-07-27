ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2017 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
18+
|
|
В Кавказском филиале ПАО «МегаФон» новый директор
По данным пресс-службы, новым директором Кавказского филиала оператора «МегаФон» назначен Анатолий Горбунов. Стратегическая задача топ-менеджера — «обеспечение рыночного лидерства с приоритетом развития бизнеса под потребности "цифровых" клиентов и дальнейшее улучшение качества мобильных услуг».
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Г-н Горбунов родился 21 августа 1963 года в Ростовской области. В 1985 году закончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «инженер», после чего занимал руководящие должности в транспортно-логистической сфере. В 1996 году возглавил региональную телекомпанию ВТВ в Ростовской области, создав на её базе крупный медиа-холдинг.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|