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27 июля 2017, Интернет в Ростове

В Кавказском филиале ПАО «МегаФон» новый директор

Новым директором Кавказского филиала оператора «МегаФон» назначен Анатолий ГорбуновПо данным пресс-службы, новым директором Кавказского филиала оператора «МегаФон» назначен Анатолий Горбунов. Стратегическая задача топ-менеджера — «обеспечение рыночного лидерства с приоритетом развития бизнеса под потребности "цифровых" клиентов и дальнейшее улучшение качества мобильных услуг».

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Г-н Горбунов родился 21 августа 1963 года в Ростовской области. В 1985 году закончил Новочеркасский политехнический институт по специальности «инженер», после чего занимал руководящие должности в транспортно-логистической сфере. В 1996 году возглавил региональную телекомпанию ВТВ в Ростовской области, создав на её базе крупный медиа-холдинг.

В 2003 году начинает карьеру в отрасли связи с руководства обособленным подразделением ЗАО «Мобиком-Кавказ» в Волгодонске. В 2008 году занимает должность 1-го заместителя директора Ростовского филиала ЗАО «Мобиком-Кавказ», а уже в 2009 году — директора Ростовского отделения Кавказского филиала компании.

15 ноября 2010 года г-н Горбунов назначен руководителем проекта по развитию Олимпийского Сочи и директором Сочинского отделения Кавказского филиала «МегаФон».

По информации пресс-релиза, Алексей Тютин, руководивший Кавказским филиалом с августа 2015 года, завершил работу в «МегаФоне», чтобы заняться собственным бизнес-проектом.

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Интернет в Ростове

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Мошенники во все времена собирали средства «на благотворительность». Помните Дорошевича? «Крестьянин обжёг слегка концы оглоблей у саней и поехал собирать "на погорелое место"». Сейчас преступники, конечно, реже имитируют чудесное спасение от огненной стихии, зато часто просят деньги «для детей». Легендарный Остап Бендер, в целях краудфандинга, тоже использовал слоган «Дети вас не забудут!». С тех пор мало что изменилось — и последователи «великого комбинатора» продолжают наживаться на отзывчивости и сострадании. Конечно, до поры до времени... Поучительную историю об интернет-мошеннике из Донецка, «заработавшем» более 500 000 рублей, — и оказавшемся за решёткой, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!
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Желающие «поиграть» с подростками в Инете уже за решёткой


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