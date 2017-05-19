Ликвидация цифрового неравенства: бесплатный Wi-Fi на селе!
Компания «Ростелеком» готовится отменить плату за пользование хот-спотами W-Fi, установленными в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). С таким предложением выступил президент национального оператора Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Новые правила пользования публичным Wi-Fi вступят в действие уже 1 августа, — обеспечивая жителям малых населённых пунктов свободный доступ к ресурсам Интернета. И эта инициатива станет отличным дополнением к увеличению пакетов трафика на сотовых тарифах «Ростелекома».
Компания «Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в России. По данным на 30 июня оператор запустил в эксплуатацию 4690 точек доступа Wi-Fi в малых населённых пунктах, — что составляет 34% от общего плана. Напомним, что до конца 2019 года «Ростелеком» планирует построить почти 14 000 хот-спотов в труднодоступных посёлках страны. Для этого компанией уже проложено 35 000 километров волоконно-оптических линий связи, а в настоящее время готовятся к вводу в эксплуатацию ещё 15 000 километров ВОЛС.
Реализация данного проекта делает высокоскоростной Интернет доступным даже в самых отдалённых уголках страны, где иногда отсутствует даже сотовая связь.
В том, насколько нужен Интернет в глубинке, журналисты TechnoDrive неоднократно убеждались лично, — при подготовке выездных репортажей из отдалённых районов Ростовской области. В которых именно «Ростелеком» обеспечивал жителей надёжной связью с окружающим миром. Теперь эта связь станет бесплатной!
Отметим, что до настоящего времени на пользование сельским Wi-Fi дейстовавал тариф в размере 45 рублей в месяц. При этом объём трафика не ограничивался, а скорость беспроводного доступа составляла не менее 10 Мбит/с.
Доступный тариф и высокое качество услуги обеспечили её высокую популярность у жителей села. За полтора года в беспроводной сети «Ростелекома» были зафиксированы 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб. При этом количество сессий и трафик постоянно растут очень высокими темпами. А бесплатное использование сельских хот-спотов с 1 августа лишь ускорит процесс!
Напомним, что «Ростелеком» с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства. За это время компания накопила опыт, собрала и проанализировала обратную связь от администраций и пользователей. В результате было принято решение обнулить тарифы в точках Wi-Fi, построенных по проекту.
«Мы видим, что в малых населённых пунктах, особенно удалённых, есть ограничения по точкам приёма платежей — там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы идём навстречу пользователям и делаем Интернет на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бесплатным», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Также на встрече с Дмитрием Медведевым, президент «Ростелекома» рассказал о перспективах цифровизации села. В частности, построенная телекоммуникационная сеть может быть задействована для реализации других проектов национального масштаба. Например, для реализации проектов телемедицины в отдалённых районах страны.
Установка антенн спутникового Интернета стала ещё более простой — и популярной! Второе дыхание доставки контента в частный дом пришло с появлением безлимита «Евтелсат Нетворкс». Данное предложение, предусматривающее двусторонний доступ к Сети за 990 руб/мес, стало популярным как в Ростовской области, так и в соседних регионах. В частности, компания «Элтек», являющаяся партнёром Eutelsat Networks, недавно установила соответствующее оборудование в Нальчике (Кабардино-Балкария). Кроме того, ростовский инсталлятор сообщил о расширении сферы деятельности на соседние страны — Киргизию, Таджикистан, Армению и Абхазию, — где «Элтек» также предлагает качественный спутниковый Интернет на выгодных условиях.
Научно доказано, что наличие смартфона с доступом в Интернет придаёт уверенности в повседневной жизни! Об этом свидетельствуют результаты исследования «10 пользовательских трендов — 2017», проведённого компанией Ericsson. И действительно, имея под рукой смартфон или планшет, можно использовать мобильные карты при путешествии по незнакомому городу (а если заблудились, вызвать такси онлайн). Также мобильный Интернет 3G/4G поможет купить билет на самолёт или поезд по самой выгодной цене, предупредит о неблагоприятной погоде, позволит быстро связаться с друзьями — и перевести надписи с иностранного языка, просто направив на них камеру смартфона. Для этого потребуется лишь качественное сотовое покрытие и выгодный тариф, предпочтительно с включённым трафиком. Например, один из тарифов «СУПЕРСИМКА» мобильного оператора «Ростелеком», — на котором с 1 августа увеличится объём интернет-трафика и минут разговора. Абонентская плата при этом останется неизменной!
Ростов-на-Дону готовится встретить мундиаль десятками новшеств! В их числе современные аэропорт и суперстадион, новый электротранспорт — и конечно быстрый мобильный Интернет. Над внедрением последнего активно работают все сотовые операторы донской столицы. И первым о запуске в Ростове сети LTE-Advanced сообщил «МегаФон». На прошлой неделе оператор отчитался о доступности нового стандарта на 90% территории города. Однако, пользователи данного оператора, опрошенные TechnoDrive, особых изменений в повседневном использовании мобильного Интернета не заметили. По их отзывам, «социальные сети, мессенджеры, интернет-браузер, видеохостинги и другие привычные сервисы работают штатно. И только загрузка обновлений(!) мобильных приложений стала происходить быстрее — но, учитывая объём, экономия составляет по паре секунд на каждое». Так что же принёс ростовчанам LTE-A?..
По данным «Левада-Центра», лишь каждый пятый житель России планирует когда-либо провести отдых за границей. Причём речь идёт о вероятных планах на несколько лет, — а в нынешнем сезоне аппетиты курортников гораздо скромнее. Среди наиболее желанных стран для отдыха участники опроса назвали Таиланд (24%), «закрытый» до сих пор Египет (23%) и Турцию (22%). Европейские государства в пятёрке лидеров оказались представлены лишь Кипром и Испанией, набравшими по 24% голосов опрошенных. Тем не менее, именно на «старый свет» делают акцент сотовые операторы, предлагающие дешёвый роуминг за границей. В частности, компания «Симтревел» предлагает Интернет за границей всего по 2 цента за мегабайт, но лишь в 28 странах европейского континента. И Турция в данный список пока не входит.
С 5 по 11 июня недалеко от посёлка Рассвет расположился детский полевой лагерь «Будущее России». Здесь более 250 юных участников состязались в силе, ловкости, выносливости и способности действовать в экстремальных ситуациях. А в это время сопровождавшие их учителя знакомились с современными технологиями связи!.. Технический партнёр мероприятия — Ростовский филиал ПАО «Ростелеком», — организовал для преподавательского состава мастер-класс по использованию госуслуг и рассказал о других услугах компании. Кроме того, «Ростелеком» обеспечил детей и учителей бесплатными услугами мобильной связи, что позволило им оставаться на связи с родными и близкими.