Ликвидация цифрового неравенства: бесплатный Wi-Fi на селе!

Компания «Ростелеком» готовится отменить плату за пользование хот-спотами W-Fi, установленными в рамках проекта устранения цифрового неравенства (УЦН). С таким предложением выступил президент национального оператора Михаил Осеевский на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Новые правила пользования публичным Wi-Fi вступят в действие уже 1 августа, — обеспечивая жителям малых населённых пунктов свободный доступ к ресурсам Интернета. И эта инициатива станет отличным дополнением к увеличению пакетов трафика на сотовых тарифах «Ростелекома».

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Компания «Ростелеком» продолжает устранять цифровое неравенство в России. По данным на 30 июня оператор запустил в эксплуатацию 4690 точек доступа Wi-Fi в малых населённых пунктах, — что составляет 34% от общего плана. Напомним, что до конца 2019 года «Ростелеком» планирует построить почти 14 000 хот-спотов в труднодоступных посёлках страны. Для этого компанией уже проложено 35 000 километров волоконно-оптических линий связи, а в настоящее время готовятся к вводу в эксплуатацию ещё 15 000 километров ВОЛС.



Реализация данного проекта делает высокоскоростной Интернет доступным даже в самых отдалённых уголках страны, где иногда отсутствует даже сотовая связь.



В том, насколько нужен Интернет в глубинке, журналисты TechnoDrive неоднократно убеждались лично, — при подготовке выездных репортажей из отдалённых районов Ростовской области. В которых именно «Ростелеком» обеспечивал жителей надёжной связью с окружающим миром. Теперь эта связь станет бесплатной!



Отметим, что до настоящего времени на пользование сельским Wi-Fi дейстовавал тариф в размере 45 рублей в месяц. При этом объём трафика не ограничивался, а скорость беспроводного доступа составляла не менее 10 Мбит/с.



Доступный тариф и высокое качество услуги обеспечили её высокую популярность у жителей села. За полтора года в беспроводной сети «Ростелекома» были зафиксированы 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб. При этом количество сессий и трафик постоянно растут очень высокими темпами. А бесплатное использование сельских хот-спотов с 1 августа лишь ускорит процесс!



Напомним, что «Ростелеком» с 2014 года является единым оператором универсальных услуг связи на территории страны и успешно реализует проект устранения цифрового неравенства. За это время компания накопила опыт, собрала и проанализировала обратную связь от администраций и пользователей. В результате было принято решение обнулить тарифы в точках Wi-Fi, построенных по проекту.



«Мы видим, что в малых населённых пунктах, особенно удалённых, есть ограничения по точкам приёма платежей — там, как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы идём навстречу пользователям и делаем Интернет на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бесплатным», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.



Также на встрече с Дмитрием Медведевым, президент «Ростелекома» рассказал о перспективах цифровизации села. В частности, построенная телекоммуникационная сеть может быть задействована для реализации других проектов национального масштаба. Например, для реализации проектов телемедицины в отдалённых районах страны.