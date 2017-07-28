Новые тарифы на маршрутки повысят популярность «удалёнки»?
Грядущее повышение тарифов на проезд в Ростове стало горячей темой этой недели. В интернет-сообществах и соцсетях жители донской столицы оживлённо обсуждают увеличение базовой стоимости билета сразу на 6 рублей — до 25 рублей за поездку. При этом транспортные карты по-прежнему позволят экономить лишь пассажирам автобусов, троллейбусов и трамваев. В то время, как ростовские маршрутки, не оснащённые валидаторами, будут взимать со всех пассажиров полный тариф наличными. На этом фоне горожане начали активнее задумываться о пеших прогулках, покупке велосипеда, совместных поездках на такси — и работе на «удалёнке». Причём последнее, по мнению экспертов TechnoDrive, представляется наиболее перспективным, удобным и выгодным. Хотя и несёт свои риски!
Если ваша работа находится в шаговой доступности от дома, вам крупно повезло. Ведь ежедневное пользование городским транспортом не только затратно, но и создаёт дополнительные риски для здоровья. Скопление множества людей в закрытом пространстве способствует распространению инфекций.
Частые и длительные поездки стоя могут привести к варикозной болезни, а ожидание автобуса на остановках и проезд в переполненном салоне неизменно вызывает стресс. Также в салоне можно спокойно схватить тепловой удар, если сидеть с южной стороны. И это далеко не полный перечень неудобств и неприятностей, связанных с общественным транспортом.
Ещё одним негативным фактором при длительных поездках на работу является пустая трата времени. Если вам приходится по будням тратить на проезд 3 часа, то в год это складывается в целых 90(!) 8-часовых интервалов. А это целый квартал созидательной деятельности или отдыха (если вы работаете «на себя» или по свободному графику).
Последнее заставляет серьёзно задуматься. И грядущее повышение платы за проезд в Ростове может стать катализатором таких размышлений.
«Работа в Интернете — это реально, но будьте внимательны!»
По мнению экспертов TechnoDrive, повышение тарифов в ростовских автобусах и маршрутках (с учётом пробок) может подтолкнуть горожан к смене места работы. Жители спальных микрорайонов станут более внимательно рассматривать предложения расположенных здесь же фабрик лёгкой промышленности, магазинов и других предприятий (например, медучреждений).
А кадры более высокой квалификации могут поискать работу в Интернете. Сразу предупредим, что на данном рынке немало мошенников, поэтому при поиске работы онлайн стоит быть начеку. Если вам, например, предлагают «работу» по набору текстов на дому, да ещё и просят «стартовый взнос» в подтверждение серьёзности намерений — без сомнения, это преступники. Ответив на их предложение, вы потеряете деньги и не получите работу.
Но это не значит, что поиск работы в Интернете безнадёжен. Если подойти к этому грамотно и каждый раз взвешивать риски, можно надолго решить проблему с трудоустройством. При этом работать вы будете в наиболее комфортных условиях — у себя дома!
Конечно, необходимым условием для удалённой работы является быстрый, стабильный и круглосуточный доступ в Интернет. Самый идеальный вариант, если у Вас дома «оптика» от надёжного провайдера и безлимитный тарифный план.
В особенно ответственных случаях, — например, если вы претендуете на роль удалённого сисадмина, — необходимо позаботиться об обязательном резервном канале.
Для максимальной надёжности, он должен быть от другого оператора, нежели основной, — и использовать другую технологию организации «последней мили». В частности, «оптику» можно резервировать беспроводным Интернетом — сотовым или спутниковым.
Когда вопрос с подключением к Сети решён, можно приступать ко второму этапу — поиску работы в Интернете. На сегодняшний день соответствующие вакансии не редкость как на российских, так и на зарубежных сайтах. Это могут быть порталы HR-агентств, биржи для фрилансеров и даже корпоративные порталы (при этом постоянно помните о мошенниках и будьте начеку, так как даже на крупных порталах возможны фейковые вакансии, а страницы крупных компаний могут оказаться фишинговой подделкой — ред.).
Будьте готовы, что под предлогом работы вам предложат спекулировать на «Форексе», распознавать «капчи» — или «зарабатывать» виртуальные бонусы на игровых сайтах с возможностью их перевода в реальные деньги. Но мы помним, что наша задача — найти настоящую удалённую работу, поэтому оставим эти сомнительные предложения без внимания и продолжим поиск.
Отбросив всё лишнее, вскоре вы обязательно найдёте стоящие предложения от российских и зарубежных компаний. Например, вакансии для работы на дому от АО «Тинькофф Банк» — или предложение от небольшой ростовской компании, нуждающейся в услугах удалённого системного администратора. А ещё в Интернете можно писать программы на заказ, оказывать юридические консультации, обучать иностранным языкам online — и так далее!..
Разумеется, соискателям, хорошо владеющим иностранным языком, также стоит поискать варианты на зарубежных сайтах.
Такое трудоустройство выглядит ещё более привлекательным — ведь заработную плату вы будете получать в валюте, а значит новости о падении курса рубля вас больше не будут волновать. Хотя о налогах вам подумать придётся!
И, наконец, финальный штрих!.. Когда ваш онлайн-заработок начнёт приносить хороший доход, вложите часть денег в обустройство своего домашнего рабочего места.
Приобретите эргономичные кресло, рабочий стол, клавиатуру; выберите монитор, приятный для глаз; установите дома беговую дорожку, велотренажёр или запишитесь в фитнес-центр. Помните, что удалённая работа по Интернету тоже имеет минус — риск развития гиподинамии или проблем со зрением. Таким образом, свободное время лучше проводить за пределами дома — в парках, на природе или просто гуляя по городу.
Если ваше жильё расположено далеко от таких объектов, здесь как раз и пригодятся городские маршрутки по 25 рублей, проезд в которых вне пикового времени — и с целью последующего отдыха окажется намного приятнее нынешней ежедневной рутины.
Справедливости ради добавим несколько слов о минусах удалённой работы. Если вы фрилансер, который работает сам на себя, то должны быть не только мастером своего дела, но и волшебником продаж своих услуг.
Кроме того, надо быть готовым к огромной конкуренции и демпингу. Проще говоря, на просторах Интернета отыщутся люди, которые сделают заказ за 1/5 вашей цены, причём потратят на это втрое меньше времени...
В этом плане обычная работа в крупной российской фирме, безусловно, имеет свои преимущества (и там обычно не надо работать ночью из-за разницы в часовых поясах).
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