Новые тарифы на маршрутки повысят популярность «удалёнки»?

Грядущее повышение тарифов на проезд в Ростове стало горячей темой этой недели. В интернет-сообществах и соцсетях жители донской столицы оживлённо обсуждают увеличение базовой стоимости билета сразу на 6 рублей — до 25 рублей за поездку. При этом транспортные карты по-прежнему позволят экономить лишь пассажирам автобусов, троллейбусов и трамваев. В то время, как ростовские маршрутки, не оснащённые валидаторами, будут взимать со всех пассажиров полный тариф наличными. На этом фоне горожане начали активнее задумываться о пеших прогулках, покупке велосипеда, совместных поездках на такси — и работе на «удалёнке». Причём последнее, по мнению экспертов TechnoDrive, представляется наиболее перспективным, удобным и выгодным. Хотя и несёт свои риски!

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«90 дней отдыха в подарок»



Если ваша работа находится в шаговой доступности от дома, вам крупно повезло. Ведь ежедневное пользование городским транспортом не только затратно, но и создаёт дополнительные риски для здоровья. Скопление множества людей в закрытом пространстве способствует распространению инфекций.



Частые и длительные поездки стоя могут привести к варикозной болезни, а ожидание автобуса на остановках и проезд в переполненном салоне неизменно вызывает стресс. Также в салоне можно спокойно схватить тепловой удар, если сидеть с южной стороны. И это далеко не полный перечень неудобств и неприятностей, связанных с общественным транспортом.



Ещё одним негативным фактором при длительных поездках на работу является пустая трата времени. Если вам приходится по будням тратить на проезд 3 часа, то в год это складывается в целых 90(!) 8-часовых интервалов. А это целый квартал созидательной деятельности или отдыха (если вы работаете «на себя» или по свободному графику).



Последнее заставляет серьёзно задуматься. И грядущее повышение платы за проезд в Ростове может стать катализатором таких размышлений.



«Работа в Интернете — это реально, но будьте внимательны!»



По мнению экспертов TechnoDrive, повышение тарифов в ростовских автобусах и маршрутках (с учётом пробок) может подтолкнуть горожан к смене места работы. Жители спальных микрорайонов станут более внимательно рассматривать предложения расположенных здесь же фабрик лёгкой промышленности, магазинов и других предприятий (например, медучреждений).



А кадры более высокой квалификации могут поискать работу в Интернете. Сразу предупредим, что на данном рынке немало мошенников, поэтому при поиске работы онлайн стоит быть начеку. Если вам, например, предлагают «работу» по набору текстов на дому, да ещё и просят «стартовый взнос» в подтверждение серьёзности намерений — без сомнения, это преступники. Ответив на их предложение, вы потеряете деньги и не получите работу.



Но это не значит, что поиск работы в Интернете безнадёжен. Если подойти к этому грамотно и каждый раз взвешивать риски, можно надолго решить проблему с трудоустройством. При этом работать вы будете в наиболее комфортных условиях — у себя дома!



Конечно, необходимым условием для удалённой работы является быстрый, стабильный и круглосуточный доступ в Интернет. Самый идеальный вариант, если у Вас дома «оптика» от надёжного провайдера и безлимитный тарифный план.



В особенно ответственных случаях, — например, если вы претендуете на роль удалённого сисадмина, — необходимо позаботиться об обязательном резервном канале.



Для максимальной надёжности, он должен быть от другого оператора, нежели основной, — и использовать другую технологию организации «последней мили». В частности, «оптику» можно резервировать беспроводным Интернетом — сотовым или спутниковым.



Когда вопрос с подключением к Сети решён, можно приступать ко второму этапу — поиску работы в Интернете. На сегодняшний день соответствующие вакансии не редкость как на российских, так и на зарубежных сайтах. Это могут быть порталы HR-агентств, биржи для фрилансеров и даже корпоративные порталы (при этом постоянно помните о мошенниках и будьте начеку, так как даже на крупных порталах возможны фейковые вакансии, а страницы крупных компаний могут оказаться фишинговой подделкой — ред.).



Будьте готовы, что под предлогом работы вам предложат спекулировать на «Форексе», распознавать «капчи» — или «зарабатывать» виртуальные бонусы на игровых сайтах с возможностью их перевода в реальные деньги. Но мы помним, что наша задача — найти настоящую удалённую работу , поэтому оставим эти сомнительные предложения без внимания и продолжим поиск.



Отбросив всё лишнее, вскоре вы обязательно найдёте стоящие предложения от российских и зарубежных компаний. Например, вакансии для работы на дому от АО «Тинькофф Банк» — или предложение от небольшой ростовской компании, нуждающейся в услугах удалённого системного администратора. А ещё в Интернете можно писать программы на заказ, оказывать юридические консультации, обучать иностранным языкам online — и так далее!..



Разумеется, соискателям, хорошо владеющим иностранным языком, также стоит поискать варианты на зарубежных сайтах.



Такое трудоустройство выглядит ещё более привлекательным — ведь заработную плату вы будете получать в валюте, а значит новости о падении курса рубля вас больше не будут волновать. Хотя о налогах вам подумать придётся!



И, наконец, финальный штрих!.. Когда ваш онлайн-заработок начнёт приносить хороший доход, вложите часть денег в обустройство своего домашнего рабочего места.



Приобретите эргономичные кресло, рабочий стол, клавиатуру; выберите монитор, приятный для глаз; установите дома беговую дорожку, велотренажёр или запишитесь в фитнес-центр. Помните, что удалённая работа по Интернету тоже имеет минус — риск развития гиподинамии или проблем со зрением. Таким образом, свободное время лучше проводить за пределами дома — в парках, на природе или просто гуляя по городу.



Если ваше жильё расположено далеко от таких объектов, здесь как раз и пригодятся городские маршрутки по 25 рублей, проезд в которых вне пикового времени — и с целью последующего отдыха окажется намного приятнее нынешней ежедневной рутины.



Справедливости ради добавим несколько слов о минусах удалённой работы. Если вы фрилансер, который работает сам на себя, то должны быть не только мастером своего дела, но и волшебником продаж своих услуг.



Кроме того, надо быть готовым к огромной конкуренции и демпингу. Проще говоря, на просторах Интернета отыщутся люди, которые сделают заказ за 1/5 вашей цены, причём потратят на это втрое меньше времени...



В этом плане обычная работа в крупной российской фирме, безусловно, имеет свои преимущества (и там обычно не надо работать ночью из-за разницы в часовых поясах).