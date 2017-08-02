Автомеханик из Интернета оказался простым уголовником
Сегодня Интернет открывает фантастические возможности. За считанные минуты можно получить консультации экспертов, — а также найти желаемый товар или услугу. Однако не все объявления онлайн являются достоверными. Например, услуги «автомастера» могут оказаться банальным обманом и привести к потере денег. А новый автомобиль, выставленный на продажу, и вовсе может оказаться краденым... Подробности очередных «злоупотреблений в стиле www» читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..
Сотрудники ОМВД по Аксайскому району сообщили о задержании 36-летнего мошенника, который представлялся автомастером. Для рекламы несуществующих услуг злоумышленник использовал Интернет. Здесь он познакомился с очередной жертвой — мужчиной, желающим отремонтировать свой автомобиль Hyundai. При личной встрече мошенник получил предоплату за ремонт двигателя в размере 45 000 рублей, однако обязательств не выполнил и перестал выходить на связь.
Заподозрив обман, автовладелец обратился в полицию. После чего оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили и задержали злоумышленника.
Подозрения мужчины оказались не напрасными — 36-летний ростовчанин ранее уже был судим за подобные преступления. И теперь рецидивисту грозит очередной срок в колонии за мошенничество.
Нападения на водителей: как избежать?
Ещё один злоумышленник, решивший «вспомнить криминальное прошлое», был задержан сотрудниками ростовской полиции. 32-летний грабитель напал на местного жителя возле его дома и после избиения похитил у мужчины машину Mazda.
Примечательно, что после преступления «предприимчивый» налётчик сразу разместил в Интернете объявление о продаже. Как он планировал переоформлять чужой автотранспорт, числящийся в угоне, неизвестно. Возможно, речь идёт лишь о предлоге для очередного преступления. Однако и здесь полицейские сработали оперативно — и задержали незадачливого преступника.
Теперь мужчине, уже отсидевшему срок за разбой, предстоит вернуться в знакомые места. Ведь в отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Разбой». А дождаться суда злоумышленник будет под стражей.
Топливные карты: в чём подвох?
Ещё один автоинцидент случился на минувшей неделе. В Волгодонске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже у бывшего работодателя. По данным следствия, подозреваемый после увольнения не вернул работодателю топливную карту и продолжил заправляться на АЗС за счёт предприятия.
Таким образом, мужчина незаконно получил около 7 тонн горючего на сумму более 250 тысяч рублей. Теперь, возможно, ему придётся расплатиться за это своей свободой — ведь максимальный срок по части 1 статьи 158 «Кража» составляет два года лишения свободы.
«Вопреки расхожему мнению, кража — это не только тайно похищенный из кармана кошелёк или унесённые с работы материальные ценности. По данной статье УК РФ могут быть осуждены люди, незаконно воспользовавшиеся благами, на которые они не имеют прав, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Например, клиенты банков, присвоившие лишние деньги, выданные банкоматом по ошибке, или воспользовавшиеся льготами, на которые они не имеют права. Случай с заправкой за счёт бывшего работодателя — наглядный пример подобного злоупотребления».
Чтобы избежать подобных рисков достаточно следовать единственному правилу — соблюдать закон. В эти два ёмких слова входит множество простых правил: от использования только тех благ, на которые вы имеете право, до документального оформления любых договорных отношений. Соблюдая эти правила, вы избежите не только обмана и претензий налоговых органов, — но также всегда сможете рассчитывать на юридическую поддержку, «если что-то пойдёт не так».
С развитием технологий жулики становятся всё более и более находчивыми. Старый трюк со звонками на платные номера постоянно модернизируется, и снова атакует ничего не подозревающих граждан. ФНС России предупреждает о новом виде мошенничества! Автоответчик сообщает, что у гражданина имеется налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах. При этом, разумеется, преступники угрожают штрафами! При обратном звонке у абонентов списываются деньги с телефонного счета.
Многие воспринимают Интернет как «лекарство» от всех проблем, беспрекословно доверяя информации, полученной онлайн. И это может сыграть злую шутку!.. Например, проверить достоверность интернет-объявлений подчас весьма непросто даже на серьёзных сайтах. Что уж говорить о сомнительных услугах, таких как «решение проблем с законом»? Именно такой сервис предлагал в Интернете 30-летний житель города Гуково, — «заработав» таким образом более полумиллиона рублей. При этом «всесильный адвокат» обещанное не выполнял, а просто получал деньги на карту или мобильный — и переставал выходить на связь. Итог аферы? Мужчине грозит до 5 лет колонии.
Если в вашу квартиру или частный дом когда-нибудь проникали воры, вы знаете, насколько это неприятно. Дверь искорёжена, милые сердцу вещи грубо разбросаны, финансы и электроника — утрачены. Сейчас как раз сезон летних отпусков!!! Предоставим слово начальнику отдела по раскрытию имущественных преступлений УУР ГУ МВД России по Ростовской области майору полиции Сергею Шепелеву. Весомые слова эксперта можно дополнить, пожалуй, лишь одним советом: пользуйтесь услугами Вневедомственной охраны, или, по крайней мере, установите надёжную GSM-сигнализацию (желательно, с дублированием сигнала тревоги через Интернет по оптоволокну).
Сразу скажем, что если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших, упрощённый протокол можно оформить на официальном сайте госавтоинспекции МВД России под названием «европротокол». Говоря официальным языком, согласно действующему законодательству, если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших, его участники не имеют разногласий относительно виновника, а причинённый ущерб не превышает 50 тысяч рублей, оформить ДТП разрешается без участия сотрудников ГИБДД — по «европротоколу».
Вообще говоря, проблема не совсем нова. Ещё 4 года назад TechnoDrive сообщал о преступниках, которые крадут видеорегистраторы. Действительно, если злоумышленники проникли в салон, то заберут не только сумку, ноутбук, — или забытый хозяином планшет... Не говоря о том, что предварительно нанесут дополнительный ущерб машине, разбивая не одно, а иногда и два стекла. Но сегодня мы хотим рассказать о другом — о воре из Новочеркасска, который специализировался не на автомобильных, а на стационарных уличных видеокамерах.