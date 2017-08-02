Автомеханик из Интернета оказался простым уголовником

Сегодня Интернет открывает фантастические возможности. За считанные минуты можно получить консультации экспертов, — а также найти желаемый товар или услугу. Однако не все объявления онлайн являются достоверными. Например, услуги «автомастера» могут оказаться банальным обманом и привести к потере денег. А новый автомобиль, выставленный на продажу, и вовсе может оказаться краденым... Подробности очередных «злоупотреблений в стиле www» читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..

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Как же выбрать авторемонтную мастерскую онлайн?..



Сотрудники ОМВД по Аксайскому району сообщили о задержании 36-летнего мошенника, который представлялся автомастером. Для рекламы несуществующих услуг злоумышленник использовал Интернет. Здесь он познакомился с очередной жертвой — мужчиной, желающим отремонтировать свой автомобиль Hyundai. При личной встрече мошенник получил предоплату за ремонт двигателя в размере 45 000 рублей, однако обязательств не выполнил и перестал выходить на связь.



Заподозрив обман, автовладелец обратился в полицию. После чего оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили и задержали злоумышленника.



Подозрения мужчины оказались не напрасными — 36-летний ростовчанин ранее уже был судим за подобные преступления. И теперь рецидивисту грозит очередной срок в колонии за мошенничество.



Нападения на водителей: как избежать?



Ещё один злоумышленник, решивший «вспомнить криминальное прошлое», был задержан сотрудниками ростовской полиции. 32-летний грабитель напал на местного жителя возле его дома и после избиения похитил у мужчины машину Mazda.



Примечательно, что после преступления «предприимчивый» налётчик сразу разместил в Интернете объявление о продаже. Как он планировал переоформлять чужой автотранспорт, числящийся в угоне, неизвестно. Возможно, речь идёт лишь о предлоге для очередного преступления. Однако и здесь полицейские сработали оперативно — и задержали незадачливого преступника.



Теперь мужчине, уже отсидевшему срок за разбой, предстоит вернуться в знакомые места. Ведь в отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Разбой». А дождаться суда злоумышленник будет под стражей.



Топливные карты: в чём подвох?



Ещё один автоинцидент случился на минувшей неделе. В Волгодонске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже у бывшего работодателя. По данным следствия, подозреваемый после увольнения не вернул работодателю топливную карту и продолжил заправляться на АЗС за счёт предприятия.



Таким образом, мужчина незаконно получил около 7 тонн горючего на сумму более 250 тысяч рублей. Теперь, возможно, ему придётся расплатиться за это своей свободой — ведь максимальный срок по части 1 статьи 158 «Кража» составляет два года лишения свободы.



«Вопреки расхожему мнению, кража — это не только тайно похищенный из кармана кошелёк или унесённые с работы материальные ценности. По данной статье УК РФ могут быть осуждены люди, незаконно воспользовавшиеся благами, на которые они не имеют прав, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Например, клиенты банков, присвоившие лишние деньги, выданные банкоматом по ошибке, или воспользовавшиеся льготами, на которые они не имеют права. Случай с заправкой за счёт бывшего работодателя — наглядный пример подобного злоупотребления».



Чтобы избежать подобных рисков достаточно следовать единственному правилу — соблюдать закон. В эти два ёмких слова входит множество простых правил: от использования только тех благ, на которые вы имеете право, до документального оформления любых договорных отношений. Соблюдая эти правила, вы избежите не только обмана и претензий налоговых органов, — но также всегда сможете рассчитывать на юридическую поддержку, «если что-то пойдёт не так».