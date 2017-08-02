Полмиллиона россиян уже выбрали сотовую связь «Ростелекома»

Сотовая связь покорила весь мир! Мы договариваемся о встречах с друзьями, ведём бизнес, общаемся с родными и близкими... Более того, можем спокойно дозвониться на другой континент, где сейчас ночь — или другое время года!.. При этом, выбирая сотового оператора, абоненты полагаются на качество покрытия, прозрачность тарифов и надёжность оказания услуг. Всё это предоставляет пользователям компания «Ростелеком», которая всего за восемь месяцев подключила к услугам мобильной связи более 500 000 абонентов. Для насыщенного рынка с высокой конкуренций это великолепный показатель!

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По официальной информации, в июле количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превысило 500 000 человек. Из них в ЮФО и СКФО более 50 000 пользователей выбрали «Ростелеком» в качестве провайдера мобильной связи. Таким образом, абоненты оценили удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у одного оператора.



Напомним, что пакетные предложения «Ростелекома» активно выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности — от малого бизнеса до корпораций и госучреждений.



«Полмиллиона активных пользователей за 8 месяцев с начала работы в качестве виртуального мобильного оператора — хороший старт, — отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи "Ростелекома" Алексей Чернецов. — У нас есть отличные семейные предложения и тарифы.



А VAS-решения для бизнеса превращают смартфон в мобильное рабочее место с дистанционным доступом к корпоративным ИТ-системам. Мы привыкли одновременно пользоваться множеством гаджетов (дома, в офисе, в пути между ними) и я рад, что теперь "Ростелеком" может быть единым поставщиком услуг для них.



С нашими услугами жизнь становится проще, например, абоненту достаточно знать один телефон техподдержки, подключить единый личный кабинет для решения любых вопросов по всем услугам».



Приобрести SIM-карты «Ростелекома» очень просто — можно оформить заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонить по бесплатному телефону (800) 1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов и инсталляторов домашних услуг связи.



Проще говоря, стать абонентом мобильной связи «Ростелеком» можно одновременно при подключении высокоскоростного доступа в Интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.



У абонентов других операторов сотовой связи также есть возможность перейти на обслуживание в «Ростелеком» с сохранением привычного мобильного номера — благодаря услуге переноса номера.