Полмиллиона россиян уже выбрали сотовую связь «Ростелекома»
Сотовая связь покорила весь мир! Мы договариваемся о встречах с друзьями, ведём бизнес, общаемся с родными и близкими... Более того, можем спокойно дозвониться на другой континент, где сейчас ночь — или другое время года!.. При этом, выбирая сотового оператора, абоненты полагаются на качество покрытия, прозрачность тарифов и надёжность оказания услуг. Всё это предоставляет пользователям компания «Ростелеком», которая всего за восемь месяцев подключила к услугам мобильной связи более 500 000 абонентов. Для насыщенного рынка с высокой конкуренций это великолепный показатель!
По официальной информации, в июле количество абонентов мобильной связи «Ростелекома» превысило 500 000 человек. Из них в ЮФО и СКФО более 50 000 пользователей выбрали «Ростелеком» в качестве провайдера мобильной связи. Таким образом, абоненты оценили удобство и эффективность подключения фиксированных и мобильных услуг у одного оператора.
Напомним, что пакетные предложения «Ростелекома» активно выбирают как семьи, так и организации самого разного масштаба деятельности — от малого бизнеса до корпораций и госучреждений.
«Полмиллиона активных пользователей за 8 месяцев с начала работы в качестве виртуального мобильного оператора — хороший старт, — отметил директор проектного офиса услуг мобильной связи "Ростелекома" Алексей Чернецов. — У нас есть отличные семейные предложения и тарифы.
А VAS-решения для бизнеса превращают смартфон в мобильное рабочее место с дистанционным доступом к корпоративным ИТ-системам. Мы привыкли одновременно пользоваться множеством гаджетов (дома, в офисе, в пути между ними) и я рад, что теперь "Ростелеком" может быть единым поставщиком услуг для них.
С нашими услугами жизнь становится проще, например, абоненту достаточно знать один телефон техподдержки, подключить единый личный кабинет для решения любых вопросов по всем услугам».
Приобрести SIM-карты «Ростелекома» очень просто — можно оформить заказ с доставкой на сайте rt.ru или позвонить по бесплатному телефону (800) 1000-800. Также SIM-карты есть в наличии у активных продавцов и инсталляторов домашних услуг связи.
Проще говоря, стать абонентом мобильной связи «Ростелеком» можно одновременно при подключении высокоскоростного доступа в Интернет, «Интерактивного ТВ» или стационарного телефона.
У абонентов других операторов сотовой связи также есть возможность перейти на обслуживание в «Ростелеком» с сохранением привычного мобильного номера — благодаря услуге переноса номера.
По информации, опубликованной в прошлую субботу регулятором, ФАС России необходимо узнать мнение пользователей для определения взаимозаменяемости традиционных услуг связи и современных OTT-сервисов. Дело в том, что в настоящее время регулятор рассматривает дело в отношении ПАО «Мегафон» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившегося в повышении тарифов на услуги связи в международном роуминге. Вы можете внести свой вклад, ответив на несложные вопросы онлайн!..
С наступлением лета международный роуминг интересует всё больше россиян. Ведь период отпусков является для многих единственным и долгожданным поводом побывать за границей — и набраться новых впечатлений. И в этих поездках, конечно, лучше тратить деньги на экскурсии, нежели на оплату огромных счетов за роуминг!.. На протяжении последних десятилетий ощутимо экономить в роуминге россиянам помогают туристические сим-карты, — которые теперь можно приобрести даже на борту самолёта.
Сотовый оператор «МегаФон», столкнувшийся с масштабным сбоем 19 мая, готов выплатить компенсации абонентам, оставшимся без связи. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщил генеральный директор компании Сергей Солдатенков. По словам руководителя, размер и форма компенсаций будут определены в ближайшие дни. Между тем некоторые клиенты «МегаФона» в столичном регионе уже начали получать SMS-сообщения о начислении подарочных 2 Гб... на тарифах с уже включёнными 20 гигабайтами. Также о грядущей программе компенсаций заявил виртуальный оператор Yota, работающий на сети «МегаФона» — и предлагающий пострадавшим клиентам скидку 20% на очередной пакет услуг. Но возместит ли это серьёзные неудобства, с которыми столкнулись абоненты?..
Вчера компания «МегаФон» оповестила абонентов об изменении условий предоставления ряда интернет-опций. Согласно новым правилам, с 14 апреля клиентам будут предложены модифицированные опции «размеров» M, L, XL и XS. Однако пользователей опций «Интернет XS», «Интернет XS (посуточный)», «Интернет XS 2013», «Интернет XS за полцены», «Интернет XS Море» и «Интернет XS Tasty» новые правила вряд ли порадуют. Ведь уже на следующей неделе после исчерпания отведённого лимита скорость до конца суток будет снижаться не до 64 Кбит/с, а до нуля!.. Таким образом «МегаФон» стимулирует абонентов экономить трафик, выбирать более дорогие пакеты Интернета — или переходить к другому оператору. Какой из этих исходов более вероятен, попробовали разобраться эксперты TechnoDrive.
Сотовый дискаунтер «Теле2-Ростов» предупредил абонентов ряда тарифов об изменении базовой тарификации доступа в Интернет. Уже с завтрашнего дня на тарифах «Синий 10_2014», «Оранжевый 09_2015», «Синий 11_2015» и «Оранжевый» трафик будет предоставляться пакетами по 10 Мб стоимостью 15 рублей каждый. При этом объём данных, полученных и переданных в сессиях, округляется до 150 Кб в большую сторону, — а оплаченные остатки каждую полночь будут обнуляться. В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы попробуем разобраться, почему Tele2 начал предлагать Интернет по 1 536 рублей за гигабайт* — и как регулярные обнуления пакетов сочетаются с рекламным слоганом оператора «Что оплачено, не должно сгорать».