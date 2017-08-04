Что бы посмотреть, когда на улице аномальная жара?
По данным Gismeteo по Ростову-на-Дону, сегодня, — и до вторника, 8 августа, — в городе ожидается аномально высокая температура — до 39 градусов выше нуля. При наличии домашнего кондиционера (или хотя бы вентилятора над ёмкостью с водой!) такую погоду целесообразно пережидать дома, вдали от палящих лучей. Более того, это время можно провести с максимальной пользой!.. Например, изучить новые возможности Интернета, теорию эволюции — или пройти онлайн-курсы искусствоведения. Кроме того, можно виртуально посетить лекции ведущих мировых учёных, либо узнать, как отличить настоящие новости от «вбросов». Подробнее об этих и других вариантах приятного и познавательного отдыха читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Начнём с дистанционного курса «Введение во всеобъемлющий Интернет», разработанного РКСИ совместно с «Сетевой академией Cisco». По данным организаторов, здесь будет представлен обзор ключевых понятий и проблем, связанных с цифровой экономикой — в частности, «эволюция Интернета, а также то, как взаимосвязь людей, процессов, данных и предметов преобразует все отрасли экономики».
У нас нет данных о том, пустят ли туда только студентов РКСИ (или всех желающих), но, пожалуй, попробовать стоит!..
Для тех, кому ближе живой мир, биологический факультет МГУ предлагает целый цикл тематических лекций — от теории эволюции и клеточной биологии до физиологии человека и животных.
Кстати, если в жару вы оказались дома вместе с детьми, можно попробовать приобщить их к науке с помощью роликов проекта «Научпок». Наглядные сюжеты рассказывают просто о сложных вещах и будут интересны как юной аудитории, так и родителям.
Ещё один вариант получить хорошее питание для мозга — посмотреть научные сюжеты Sci-One на YouTube, выбрать одну из 2500 лекций ведущих учёных на сайте TED Talks или узнать о методах манипулирования мнениями в Интернете от известного аналитика Игоря Ашманова. Попробуйте послушать хотя бы одну из этих лекций — и вы поймёте насколько это интересно!
Разумеется, перечисленные выше возможности — лишь капля в море информации, представленной на просторах Интернета. Здесь могут найти интересные выступления сисадмины и художники, студенты абсолютно всех направлений и просто любознательные пользователи.
А вот на улицу сейчас лучше не выходить без крайней необходимости! Дело в том, что мозг человека не снабжён автономной системой охлаждения, как у антилопы. Поэтому держать в разумной прохладе нужно не только голову, но и всё тело!.. :-))
Сегодня Интернет открывает фантастические возможности. За считанные минуты можно получить консультации экспертов, — а также найти желаемый товар или услугу. Однако не все объявления онлайн являются достоверными. Например, услуги «автомастера» могут оказаться банальным обманом и привести к потере денег. А новый автомобиль, выставленный на продажу, и вовсе может оказаться краденым... Подробности очередных «злоупотреблений в стиле www» читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..
С развитием технологий жулики становятся всё более и более находчивыми. Старый трюк со звонками на платные номера постоянно модернизируется, и снова атакует ничего не подозревающих граждан. ФНС России предупреждает о новом виде мошенничества! Автоответчик сообщает, что у гражданина имеется налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах. При этом, разумеется, преступники угрожают штрафами! При обратном звонке у абонентов списываются деньги с телефонного счета.
Многие воспринимают Интернет как «лекарство» от всех проблем, беспрекословно доверяя информации, полученной онлайн. И это может сыграть злую шутку!.. Например, проверить достоверность интернет-объявлений подчас весьма непросто даже на серьёзных сайтах. Что уж говорить о сомнительных услугах, таких как «решение проблем с законом»? Именно такой сервис предлагал в Интернете 30-летний житель города Гуково, — «заработав» таким образом более полумиллиона рублей. При этом «всесильный адвокат» обещанное не выполнял, а просто получал деньги на карту или мобильный — и переставал выходить на связь. Итог аферы? Мужчине грозит до 5 лет колонии.
Если в вашу квартиру или частный дом когда-нибудь проникали воры, вы знаете, насколько это неприятно. Дверь искорёжена, милые сердцу вещи грубо разбросаны, финансы и электроника — утрачены. Сейчас как раз сезон летних отпусков!!! Предоставим слово начальнику отдела по раскрытию имущественных преступлений УУР ГУ МВД России по Ростовской области майору полиции Сергею Шепелеву. Весомые слова эксперта можно дополнить, пожалуй, лишь одним советом: пользуйтесь услугами Вневедомственной охраны, или, по крайней мере, установите надёжную GSM-сигнализацию (желательно, с дублированием сигнала тревоги через Интернет по оптоволокну).
Сразу скажем, что если в дорожно-транспортном происшествии нет пострадавших, упрощённый протокол можно оформить на официальном сайте госавтоинспекции МВД России под названием «европротокол». Говоря официальным языком, согласно действующему законодательству, если в результате дорожно-транспортного происшествия нет пострадавших, его участники не имеют разногласий относительно виновника, а причинённый ущерб не превышает 50 тысяч рублей, оформить ДТП разрешается без участия сотрудников ГИБДД — по «европротоколу».