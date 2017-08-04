Что бы посмотреть, когда на улице аномальная жара?

По данным Gismeteo по Ростову-на-Дону, сегодня, — и до вторника, 8 августа, — в городе ожидается аномально высокая температура — до 39 градусов выше нуля. При наличии домашнего кондиционера (или хотя бы вентилятора над ёмкостью с водой!) такую погоду целесообразно пережидать дома, вдали от палящих лучей. Более того, это время можно провести с максимальной пользой!.. Например, изучить новые возможности Интернета, теорию эволюции — или пройти онлайн-курсы искусствоведения. Кроме того, можно виртуально посетить лекции ведущих мировых учёных, либо узнать, как отличить настоящие новости от «вбросов». Подробнее об этих и других вариантах приятного и познавательного отдыха читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Начнём с дистанционного курса «Введение во всеобъемлющий Интернет», разработанного РКСИ совместно с «Сетевой академией Cisco». По данным организаторов, здесь будет представлен обзор ключевых понятий и проблем, связанных с цифровой экономикой — в частности, «эволюция Интернета, а также то, как взаимосвязь людей, процессов, данных и предметов преобразует все отрасли экономики».



У нас нет данных о том, пустят ли туда только студентов РКСИ (или всех желающих), но, пожалуй, попробовать стоит!..



Для тех, кому ближе живой мир, биологический факультет МГУ предлагает целый цикл тематических лекций — от теории эволюции и клеточной биологии до физиологии человека и животных.



Кстати, если в жару вы оказались дома вместе с детьми, можно попробовать приобщить их к науке с помощью роликов проекта «Научпок». Наглядные сюжеты рассказывают просто о сложных вещах и будут интересны как юной аудитории, так и родителям.



Ещё один вариант получить хорошее питание для мозга — посмотреть научные сюжеты Sci-One на YouTube, выбрать одну из 2500 лекций ведущих учёных на сайте TED Talks или узнать о методах манипулирования мнениями в Интернете от известного аналитика Игоря Ашманова. Попробуйте послушать хотя бы одну из этих лекций — и вы поймёте насколько это интересно!



Разумеется, перечисленные выше возможности — лишь капля в море информации, представленной на просторах Интернета. Здесь могут найти интересные выступления сисадмины и художники, студенты абсолютно всех направлений и просто любознательные пользователи.



А вот на улицу сейчас лучше не выходить без крайней необходимости! Дело в том, что мозг человека не снабжён автономной системой охлаждения, как у антилопы. Поэтому держать в разумной прохладе нужно не только голову, но и всё тело!.. :-))