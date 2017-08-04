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Ещё 300 км «оптики» в Ростовской области до конца года!..
Компания «Ростелеком» продолжает реализацию социально значимых проектов в Ростовской области. В частности для устранения цифрового неравенства национальный оператор уже проложил более 2000 км «оптики» к 179 малым населённым пунктам региона. А в перспективе ещё 3000 км высокоскоростных магистралей «Ростелекома» объединят медицинские учреждения по всей Ростовской области, — что откроет новую страницу в области телемедицины. Ещё одним важным достижением национального оператора стало создание «Системы-112», позволяющей оперативно реагировать на происшествия и предотвращать чрезвычайные ситуации. Об этих и других проектах «Ростелекома» рассказал директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов в ходе визита в Ростов-на-Дону.
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Устранение цифрового неравенства в Ростовской области стало одной из тем рабочей встречи директора макрорегионального филиала «Ростелеком-Юг» Дениса Лысова с губернатором Василием Голубевым. Топ-менеджер национального оператора рассказал об основных достижениях «Ростелекома» в данной сфере — и планах на будущее.
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