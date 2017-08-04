Ещё 300 км «оптики» в Ростовской области до конца года!..

Компания «Ростелеком» продолжает реализацию социально значимых проектов в Ростовской области. В частности для устранения цифрового неравенства национальный оператор уже проложил более 2000 км «оптики» к 179 малым населённым пунктам региона. А в перспективе ещё 3000 км высокоскоростных магистралей «Ростелекома» объединят медицинские учреждения по всей Ростовской области, — что откроет новую страницу в области телемедицины. Ещё одним важным достижением национального оператора стало создание «Системы-112», позволяющей оперативно реагировать на происшествия и предотвращать чрезвычайные ситуации. Об этих и других проектах «Ростелекома» рассказал директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов в ходе визита в Ростов-на-Дону.

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Устранение цифрового неравенства в Ростовской области стало одной из тем рабочей встречи директора макрорегионального филиала «Ростелеком-Юг» Дениса Лысова с губернатором Василием Голубевым. Топ-менеджер национального оператора рассказал об основных достижениях «Ростелекома» в данной сфере — и планах на будущее.



В частности, компания уже обеспечила высокоскоростным Интернетом 179 населённых пунктов Ростовской области с численностью населения 250-500 жителей. Для этого были проложены более 2000 км волоконно-оптических линий связи. А до конца текущего года их протяжённость вырастет ещё на 300 км, — что позволит подключить ещё 19 отдалённых локаций.



Также Денис Лысов рассказал о планах «Ростелекома» по подключению лечебно-профилактических учреждений Ростовской области к Интернету. Он предусматривает строительство более 3000 км оптических линий, которые позволят объединить медицинские учреждения в единую информационную систему — и откроют доступ к технологиям телемедицины.



В финале встречи обсуждение коснулось ещё одного важного проекта с участием «Ростелекома» — создания в регионе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».



Для функционирования «Системы-112» в Ростовской области «Ростелеком» дополнительно построил более 150 км линий связи к 148 объектам автоматизации на территории 55 муниципальных образований. Это позволило запустить систему в опытную эксплуатацию в сентябре 2016 года. А в конце мая нынешнего года «Система-112», обработавшая за 9 месяцев более 1,5 млн. вызовов, успешно прошла государственные испытания.



«От внедрения "Системы-112" выигрывают все, — отметил г-н Лысов. — Сокращается время реагирования на происшествие, повышается эффективность взаимодействия экстренных оперативных служб. Это позволяет не только контролировать устранение чрезвычайных ситуаций, но и предотвращать их. В регионе формируется комфортная и безопасная среда, повышается качество жизни людей, а это, в конечном счёте, ключевая цель информатизации».