Антивирус и «офис» в подарок — пользователям Windows
Месяц назад мы обещали не писать про вирусы-шифровальщики, и своё обещание сдерживаем. Ниже речь пойдёт о другом — о бесплатных надёжных антивирусах для платформы Windows, а также об офисных приложениях, за которые не надо платить.
Несмотря на всеобщую популярность смартфонов, компьютеры на платформе Microsoft Windows остаются востребованными. А чтобы их продажи шли активнее, компания «М.Видео» проводит акцию «Пакет программ в подарок». Только до 14 августа покупатели стационарных и портативных ПК с предустановленной Windows могут бесплатно получить бессрочную лицензию на пакет Thinkfree office NEO и годовую подписку Kaspersky Internet Security. Также в качестве бонуса сотрудники «М.Видео» установят на данные компьютеры ряд бесплатных и полезных программ. Впрочем, если по каким-то причинам вы не успеете принять участие в этой акции, расстраиваться не стоит.
К легальной Windows — антивирус и «офис» бесплатно
Итак, до 14 августа покупатели моноблоков, ноутбуков и системных блоков в магазинах «М.Видео» могут рассчитывать на подарок. Им станет комплект программного обеспечения для офисной работы, защиты от вирусов и решения повседневных задач.
Кроме упомянутых выше Thinkfree office NEO и Kaspersky Internet Security, в «подарочный набор» также входят K-Lite Codec Pack, браузер Google Chrome, Skype, Adobe Flash Player, Microsoft Silverlight, обновление Java (которую лучше отключить, как и Flash-плеер! — БЗ), IceBookReader Pro, Foxit Reader, архиватор 7Zip, GOM Player, Any Video Converter, AIMP и Paint.net. Все эти программы сотрудники «М.Видео» установят и настроят прямо при покупке, — и вы отвезёте домой компьютер, подготовленный к выполнению базовых функций.
«Предложение "М.Видео", несомненно, оценят пользователи, не имеющие компьютерных навыков, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Раньше в подобных случаях им приходилось обращаться за помощью к третьим лицам или знакомым, которые могли установить сомнительное ПО. Часто это сопровождалось дополнительными затратами! Теперь же покупатели получают набор базовых функций "под ключ" с первых минут эксплуатации».
Бесплатные программы от «М.Видео» достанутся не всем
Однако, несмотря на очевидные преимущества, у акции «М.Видео» есть ряд ограничений — и они касаются не только времени её проведения. В частности, предложение «Пакет программ в подарок» не сочетается с акциями «Гарантия лучшей цены», «Обмен без проблем» и другими комплектными скидками. Не смогут получить бесплатные лицензии и юрлица, — а также индивидуальные предприниматели, покупающие компьютеры по безналичному расчёту.
Впрочем, по мнению экспертов TechnoDrive, схожее ПО можно получить вообще бесплатно. Речь идёт о самостоятельной установке пакета LibreOffice(который, в отличие от Thinkfree полностью бесплатен) и защитного решения Kaspersky Free, НЕ требующего ежегодной абонплаты. Загрузка остальных продуктов из комплекта «М.Видео» также не составит труда — ссылки на официальные сайты с дистрибутивами легко найти с помощью Google или «Яндекса», а из установка не вызовет никаких затруднений.
Однако, прежде чем ставить какой-либо новый софт, настоятельно рекомендуется запустить антивирус и сделать копии всех нужных документов и фото на внешний носитель!
Таким образом, покупатели компьютеров без полезных утилит, — в любом случае, — не останутся! Более того, если ПК приобретается для работы с офисными документами, просмотра видео и «сёрфинга» в Интернете (и не только!!!), можно сэкономить ещё больше, выбрав в качестве платформы не Windows, а бесплатный Linux (предпочтительнее, дистрибутив под названием Ubuntu).
Под Linux существует множество приложений с почти привычным интерфейсом, а антивирусная защита вообще не нужна. Более того, не стоит забывать, например, про Google Docs и другие мультиплатформенные «облачные» сервисы, для которых используемая ОС вообще не имеет значения, лишь бы работал браузер.
Современные технологии — это палка о двух концах. Если забыть об этом, можно попасть в неприятную ситуацию! Пример? GPS-трекеры, которые умеют не только высылать координаты, но и дистанционно прослушивать обстановку. И эта вторая опция делает полезный гаджет для детей и пожилых людей... «специальным техническим средством, предназначенным для негласного получения информации». А это уже статья УК!
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