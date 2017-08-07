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7 августа 2017, Интернет в Ростове

Сотрудничество «Ростелекома» с операторами на юге будет курировать Павел Шалюгин

Интернет на юге России ускорится!Директором департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» назначен Павел Шалюгин. На новом посту он будет отвечать за развитие межоператорского сотрудничества и укрепление конкурентных преимуществ компании в сегменте B2О. Для абонентов это означает, что доступ к интернет-контенту станет ещё более лёгким, быстрым и надёжным.

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Павел Шалюгин родился 21 марта 1975 года в Москве. В 1997 году окончил Московский Технический Университет связи и информатики по специальности «Радиосвязь, Радиовещание и Телевидение».

Трудовую деятельность начал в 1997 году в компании «Телепорт-ТП» инженером отдела комплексного проектирования, затем менеджером дирекции развития сети и управления проектами.

В «Ростелеком» г-н Шалюгин пришёл в 2003 году, где последовательно занимал должности от ведущего специалиста до начальника отдела управления продажами операторам. В 2014 году возглавил департамент обеспечений продаж сегмента В2О, а затем был назначен директором проектов блока межоператорского взаимодействия.

„Рад приветствовать Павла в команде «Ростелекома» на юге. Уверен, что его разносторонний опыт в коммерческой деятельности и в работе на рынке В2О помогут сделать наше сотрудничество с операторами более продуктивным и взаимовыгодным”, — говорит Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».

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Интернет в Ростове

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Компания «Ростелеком» продолжает реализацию социально значимых проектов в Ростовской области. В частности для устранения цифрового неравенства национальный оператор уже проложил более 2000 км «оптики» к 179 малым населённым пунктам региона. А в перспективе ещё 3000 км высокоскоростных магистралей «Ростелекома» объединят медицинские учреждения по всей Ростовской области, — что откроет новую страницу в области телемедицины. Ещё одним важным достижением национального оператора стало создание «Системы-112», позволяющей оперативно реагировать на происшествия и предотвращать чрезвычайные ситуации. Об этих и других проектах «Ростелекома» рассказал директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов в ходе визита в Ростов-на-Дону.
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Как настроить роутер «Ростелекома» — и защититься от вирусов?


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500000 рублей пожертвований для детей освоил очередной «Остап Бендер»


Мошенники во все времена собирали средства «на благотворительность». Помните Дорошевича? «Крестьянин обжёг слегка концы оглоблей у саней и поехал собирать "на погорелое место"». Сейчас преступники, конечно, реже имитируют чудесное спасение от огненной стихии, зато часто просят деньги «для детей». Легендарный Остап Бендер, в целях краудфандинга, тоже использовал слоган «Дети вас не забудут!». С тех пор мало что изменилось — и последователи «великого комбинатора» продолжают наживаться на отзывчивости и сострадании. Конечно, до поры до времени... Поучительную историю об интернет-мошеннике из Донецка, «заработавшем» более 500 000 рублей, — и оказавшемся за решёткой, — читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!
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«Капризный» Telegram наконец-то согласился соблюдать законы РФ


Вчера вечером Роскомнадзор сообщил о внесении мессенджера Telegram в реестр организаторов распространения информации. Руководитель ведомства Александр Жаров подчеркнул, что Telegram начал работать в правовом поле Российской Федерации (хотя еще и не соблюдены все требования).
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Ещё информация !!!  Интернет в Ростове

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Как настроить роутер «Ростелекома» — и защититься от вирусов?

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Оптика «Ростелекома» появилась в 28 посёлках Ростовской области

500000 рублей пожертвований для детей освоил очередной «Остап Бендер»

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