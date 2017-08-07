Сотрудничество «Ростелекома» с операторами на юге будет курировать Павел Шалюгин

Директором департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» назначен Павел Шалюгин. На новом посту он будет отвечать за развитие межоператорского сотрудничества и укрепление конкурентных преимуществ компании в сегменте B2О. Для абонентов это означает, что доступ к интернет-контенту станет ещё более лёгким, быстрым и надёжным.

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Павел Шалюгин родился 21 марта 1975 года в Москве. В 1997 году окончил Московский Технический Университет связи и информатики по специальности «Радиосвязь, Радиовещание и Телевидение».



Трудовую деятельность начал в 1997 году в компании «Телепорт-ТП» инженером отдела комплексного проектирования, затем менеджером дирекции развития сети и управления проектами.



В «Ростелеком» г-н Шалюгин пришёл в 2003 году, где последовательно занимал должности от ведущего специалиста до начальника отдела управления продажами операторам. В 2014 году возглавил департамент обеспечений продаж сегмента В2О, а затем был назначен директором проектов блока межоператорского взаимодействия.



„Рад приветствовать Павла в команде «Ростелекома» на юге. Уверен, что его разносторонний опыт в коммерческой деятельности и в работе на рынке В2О помогут сделать наше сотрудничество с операторами более продуктивным и взаимовыгодным”, — говорит Денис Лысов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком».