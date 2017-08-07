ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2017 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
18+
|
|
Сотрудничество «Ростелекома» с операторами на юге будет курировать Павел Шалюгин
Директором департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» назначен Павел Шалюгин. На новом посту он будет отвечать за развитие межоператорского сотрудничества и укрепление конкурентных преимуществ компании в сегменте B2О. Для абонентов это означает, что доступ к интернет-контенту станет ещё более лёгким, быстрым и надёжным.
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Павел Шалюгин родился 21 марта 1975 года в Москве. В 1997 году окончил Московский Технический Университет связи и информатики по специальности «Радиосвязь, Радиовещание и Телевидение».
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|