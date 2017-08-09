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Цифровое эфирное телевидение в Ростовской области: нет сигнала?
По данным Министерства ИТ и связи Ростовской области, на Дону запланированы кратковременные отключения эфирного цифрового телевидения. Это связано с организацией трансляции региональных видео- и радио- программ в пакете цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс). Согласно графику отключений мультиплексов, вопрос «почему не показывает цифровое эфирное телевидение» могут задавать в августе жители сразу нескольких населённых пунктов. Это города Шахты, Семикаракорск и Красный Сулин. Более того, в Шахтах в конце лета будет отключаться даже трансляция традиционного аналогового ТВ. Почему же нет сигнала?
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Итак, в связи с организацией эфирной трансляции региональных видео- и радио- программ в пакете цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) запланированы кратковременные отключения цифрового вещания на территории Ростовской области.
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