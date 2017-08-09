Цифровое эфирное телевидение в Ростовской области: нет сигнала?

По данным Министерства ИТ и связи Ростовской области, на Дону запланированы кратковременные отключения эфирного цифрового телевидения. Это связано с организацией трансляции региональных видео- и радио- программ в пакете цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс). Согласно графику отключений мультиплексов, вопрос «почему не показывает цифровое эфирное телевидение» могут задавать в августе жители сразу нескольких населённых пунктов. Это города Шахты, Семикаракорск и Красный Сулин. Более того, в Шахтах в конце лета будет отключаться даже трансляция традиционного аналогового ТВ. Почему же нет сигнала?

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Итак, в связи с организацией эфирной трансляции региональных видео- и радио- программ в пакете цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс) запланированы кратковременные отключения цифрового вещания на территории Ростовской области.



Технические работы на объектах сети цифрового эфирного телевидения Ростовского телецентра продлятся до 31 августа. График плановых кратковременных отключений трансляции размещен на официальном сайте ФГУП РТРС «Ростовский областной радиотелевизионный передающий центр» (по ссылке выше).



Более того, по данным Минсвязи Ростовской области, в настоящее время в г. Шахты идут работы по покраске антенно-мачтового сооружения передающей станции.



Поэтому, с 8 по 30 августа в дневное время (с 08:00 до 20:00) специалистами будут отключаться ретрансляторы не только цифрового, но и аналогового телевидения.