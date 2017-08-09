В офисах продаж «Ростелекома» теперь можно приобрести даже авиабилеты

По данным национального оператора, компания «Ростелеком – Розничные системы» подписала соглашение о сотрудничестве с крупным интернет-сервисом для путешественников Biletix. Благодаря этому в более чем 1000 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей России теперь можно приобрести авиабилеты!

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С помощью технологий, предоставленных Biletix, в салонах связи национального оператора представлены авиабилеты более 700 авиакомпаний мира по любым внутренним или международным направлениям.



„Мы последовательно расширяем набор полезных услуг для дома и семьи в офисах продаж. Теперь наши клиенты могут выбрать оптимальный рейс и стоимость перелета для самостоятельного путешествия, а мы обеспечим максимальный комфорт при выборе и покупке билетов”, — комментирует коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Екатерина Петропавловская.



„Туристические технологии Biletix позволяют бронировать авиабилеты, а также сопутствующие туристические продукты и услуги быстро и удобно. Клиенты «Ростелекома» могут рассчитывать на надежность , доступность и максимальный выбор тарифов при планировании путешествий»”, — добавляет коммерческий директор ООО «Билетикс.РУ» Игорь Константинов.



Добавим, что мы специально подчеркнули слово «надёжность» в реплике г-на Константинова. Действительно, проведение ответственных покупок лучше производить офлайн, не пользуясь Интернетом. Что это даёт? Не нужно держать значительную сумму на кредитной карте; информация о кредитке не уплывёт на фишинговый сайт; у вас будут на руках все документы; но самое главное — дополнительная уверенность в компании, у которой вы покупаете билеты (или тур).



По информации «Ростелекома», сегодня Biletix является одним из крупнейших российских интернет-ресурсов, предоставляющих путешественникам и корпоративным клиентам возможность удобного поиска, бронирования и покупки авиа- и ж/д билетов, отелей, классических и динамических туров, туристических страховок и аренды автомобилей.



Biletix является аккредитованным агентством при Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и при Транспортно-Клиринговой Палате (ТКП РФ), а также включен в Единый федеральный реестр туроператоров Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ.



Также Biletix входит в ТОП-20 крупнейших интернет-компаний России по версии издания «Коммерсант» и Forbes Russia. Теперь покупка авибилетов доступна офлайн, при живом общении, всем посетителям офисов «Ростелеком – Розничные системы» в 1000 центров продаж и обслуживания по всей России!