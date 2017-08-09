В офисах продаж «Ростелекома» теперь можно приобрести даже авиабилеты
По данным национального оператора, компания «Ростелеком – Розничные системы» подписала соглашение о сотрудничестве с крупным интернет-сервисом для путешественников Biletix. Благодаря этому в более чем 1000 центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» по всей России теперь можно приобрести авиабилеты!
С помощью технологий, предоставленных Biletix, в салонах связи национального оператора представлены авиабилеты более 700 авиакомпаний мира по любым внутренним или международным направлениям.
„Мы последовательно расширяем набор полезных услуг для дома и семьи в офисах продаж. Теперь наши клиенты могут выбрать оптимальный рейс и стоимость перелета для самостоятельного путешествия, а мы обеспечим максимальный комфорт при выборе и покупке билетов”, — комментирует коммерческий директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Екатерина Петропавловская.
„Туристические технологии Biletix позволяют бронировать авиабилеты, а также сопутствующие туристические продукты и услуги быстро и удобно. Клиенты «Ростелекома» могут рассчитывать на надежность, доступность и максимальный выбор тарифов при планировании путешествий»”, — добавляет коммерческий директор ООО «Билетикс.РУ» Игорь Константинов.
Добавим, что мы специально подчеркнули слово «надёжность» в реплике г-на Константинова. Действительно, проведение ответственных покупок лучше производить офлайн, не пользуясь Интернетом. Что это даёт? Не нужно держать значительную сумму на кредитной карте; информация о кредитке не уплывёт на фишинговый сайт; у вас будут на руках все документы; но самое главное — дополнительная уверенность в компании, у которой вы покупаете билеты (или тур).
По информации «Ростелекома», сегодня Biletix является одним из крупнейших российских интернет-ресурсов, предоставляющих путешественникам и корпоративным клиентам возможность удобного поиска, бронирования и покупки авиа- и ж/д билетов, отелей, классических и динамических туров, туристических страховок и аренды автомобилей.
Biletix является аккредитованным агентством при Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и при Транспортно-Клиринговой Палате (ТКП РФ), а также включен в Единый федеральный реестр туроператоров Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ.
Также Biletix входит в ТОП-20 крупнейших интернет-компаний России по версии издания «Коммерсант» и Forbes Russia. Теперь покупка авибилетов доступна офлайн, при живом общении, всем посетителям офисов «Ростелеком – Розничные системы» в 1000 центров продаж и обслуживания по всей России!
По данным Gismeteo по Ростову-на-Дону, сегодня, — и до вторника, 8 августа, — в городе ожидается аномально высокая температура — до 39 градусов выше нуля. При наличии домашнего кондиционера (или хотя бы вентилятора над ёмкостью с водой!) такую погоду целесообразно пережидать дома, вдали от палящих лучей. Более того, это время можно провести с максимальной пользой!.. Например, изучить новые возможности Интернета, теорию эволюции — или пройти онлайн-курсы искусствоведения. Кроме того, можно виртуально посетить лекции ведущих мировых учёных, либо узнать, как отличить настоящие новости от «вбросов». Подробнее об этих и других вариантах приятного и познавательного отдыха читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Сегодня Интернет открывает фантастические возможности. За считанные минуты можно получить консультации экспертов, — а также найти желаемый товар или услугу. Однако не все объявления онлайн являются достоверными. Например, услуги «автомастера» могут оказаться банальным обманом и привести к потере денег. А новый автомобиль, выставленный на продажу, и вовсе может оказаться краденым... Подробности очередных «злоупотреблений в стиле www» читайте в сегодняшней рубрике «Криминальные новости Ростова»!..
С развитием технологий жулики становятся всё более и более находчивыми. Старый трюк со звонками на платные номера постоянно модернизируется, и снова атакует ничего не подозревающих граждан. ФНС России предупреждает о новом виде мошенничества! Автоответчик сообщает, что у гражданина имеется налоговая задолженность или отсутствует декларация о доходах. При этом, разумеется, преступники угрожают штрафами! При обратном звонке у абонентов списываются деньги с телефонного счета.
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