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Как проверить кассовый чек на легальность? Есть приложение!
ФНС России сообщает, что теперь с помощью мобильного приложения при совершении покупок можно проверить кассовый чек на его легальность. Новое приложение также позволит получать и хранить чеки в электронном виде, проверять добросовестность продавца и при выявлении нарушения сообщать о нём. В приложении для iOS и Android есть два способа идентификации чека.
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Итак, получив кассовый чек, покупатель теперь сможет легко проверить информацию о передаче чека в Федеральную налоговую службу. Для этого в приложении реализованы 2 способа идентификации чека:
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