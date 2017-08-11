Как проверить кассовый чек на легальность? Есть приложение!

ФНС России сообщает, что теперь с помощью мобильного приложения при совершении покупок можно проверить кассовый чек на его легальность. Новое приложение также позволит получать и хранить чеки в электронном виде, проверять добросовестность продавца и при выявлении нарушения сообщать о нём. В приложении для iOS и Android есть два способа идентификации чека.

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Итак, получив кассовый чек, покупатель теперь сможет легко проверить информацию о передаче чека в Федеральную налоговую службу. Для этого в приложении реализованы 2 способа идентификации чека:



— ручной ввод фискальных данных из чека: дата и время покупки, тип операции, номер чека, сумма чека, фискальный признак документа;



— сканирование QR-кода из чека и его автоматическая проверка.



Сверив данные кассового чека и данные, пришедшие в ФНС России, приложение отобразит результат проверки. В случае расхождения или отсутствия данных по кассовому чеку пользователь сможет сообщить в Федеральную налоговую службу о нарушении.



Приложение бесплатно и доступно для скачивания в Аppstore и Googleplay. Ссылки для мобильной проверки чека: iOS и Android.



Напомним, что в соответствии с новым порядком применения ККТ, на который налогоплательщики перешли с 1 июля 2017 года, кассы нового образца передают налоговым органам информацию о расчётах в режиме онлайн, а также печатают на чеке QR-код для возможной проверки корректности совершённой кассовой операции.