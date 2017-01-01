В шк. 33 знают, как научить школьников писать android-приложения
Разработка программ для смартфонов является важным направлением IT-индустрии. Ведь сегодня в мобильных приложениях заинтересованы множество заказчиков, — а игры для Android, к примеру, часто превосходят по популярности аналоги для десктопов. Но с чего начать будущему программисту?.. Один из вариантов предлагает IT-школа Samsung в Ростове-на-Дону. Здесь учащиеся школы 33 под руководством опытных педагогов научатся разрабатывать android-приложения и освоят азы программирования. Причём совершенно бесплатно!.. Однако желающим стоит поторопиться — количество мест в IT-школе ограничено, а занятия начнутся уже в сентябре.
Напомним, что IT-школа Samsung является масштабным проектом, реализуемым при поддержке Минобрнауки России. В рамках данной программы дополнительного образования научиться программировать под Android смогут более 5000 школьников из более чем 20 городов России. Включая, разумеется, и Ростов-на-Дону!
В донской столице занятия по программированию будут проводиться на базе лицея №33 (ул. Красноармейская, 158) на протяжении одного года. По информации TechnoDrive, занятия будут проводиться дважды в неделю по 2 академических часа, — что позволит сочетать их с обучением в школе или колледже.
В течение года, шаг за шагом, учащимся будут предложены 5 учебных модулей, включая: основы программирования на языке Java, объектно-ориентированное программирование, алгоритмы и структуры данных, основы программирования Андроид-приложений, алгоритмы и структуры данных на языке Java, а также основы разработки серверной части мобильных приложений.
Предпочтение при отборе учащихся в IT-школу Samsung будет отдано 10-классникам, увлекающимся информатикой и программированием. Такой выбор, вероятно, связан с достаточным багажом знаний, накопленным за время обучения, — и, в то же время, отсутствием необходимости отвлекаться на подготовку к ЕГЭ (как это бывает у выпускников).
Тем не менее, школьники бывают разные — и организаторы IT-школы это учитывают!.. При желании на бесплатное обучение программированию могут претендовать школьники 7-11 классов и учащиеся 1-2 курсов колледжей. Их способность к обучению будет определена на вступительном испытании, для записи на которое нужно заполнить регистрационную анкету .
Кстати, помимо несомненно полезных навыков разработки мобильных приложений, учащиеся IT-школы в перспективе получат ещё одно преимущество — возможность получить престижную работу. «Перспективная карьера» осторожно анонсируется создателями IT-школы на головной странице сайта и, учитывая активное участие в проекте компании Samsung, это может значить многое. Ведь корейский производитель постоянно совершенствует и расширяет ассортимент гаджетов на платформе Android и даже имеет собственный аналог Google Play под названием Galaxy Apps.
Как бы то ни было, попробовать себя в роли Java-программиста и разработчика мобильных приложений, конечно, стоит. Ведь скоро под мобильными устройствами мы будем понимать не только гаджеты в карманах, но также роботов-помощников и другие пока ещё неизвестные виды электронной техники. А значит, юные программисты без работы не останутся!
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