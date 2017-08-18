ФНС для бизнеса: стоимость патента — и Личный кабинет для ККТ

Как известно, в бизнесе формула «время — деньги» особенно актуальна. Поэтому предприниматели используют любую возможность для сокращения временных затрат. В частности, активно используют онлайн-сервисы ФНС России. К примеру, возможность передавать налоговую отчётность по Интернету и получать консультации через «Личный кабинет» активно используются бизнесом. Причём Федеральная налоговая служба расширяет список онлайн-сервисов. Совсем недавно на сайте налоговой инспекции появился калькулятор для расчёта стоимости патентов, — а также организован приём заявлений на постановку и снятие с учёта контрольно-кассовой техники.

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Начнём с новых возможностей сервисов «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» на сайте ФНС России. По данным ведомства, на сегодняшний день здесь уже ведётся приём онлайн-заявлений о регистрации (перерегистрации), а также снятии с учёта контрольно-кассовой техники. Оформление соответствующих документов осуществляется в удобном интерфейсе и не занимает много времени. А также, что немаловажно, не требует личного посещения офиса ФНС России.



Более того, в дальнейшем функционал «Личного кабинета» будет дополнительно расширен. В частности, кредитные организации смогут по Интернету направлять в налоговую перечень автоматических устройств для расчётов. А изготовители фискальных накопителей получат возможность оперативно информировать пользователей ККТ о неисправностях соответствующего оборудования. Также бизнес сможет в режиме онлайн сообщать в ФНС России о нарушениях законодательства о применении ККТ.



Ещё одна полезная функция на сайте ФНС России адресована предпринимателям, использующим патентную систему. В частности, бизнесмены Ростовской области, — а также физические лица, собирающиеся открыть своё дело, — могут рассчитать в режиме онлайн сумму налога по одному из видов предпринимательской деятельности. Для этого достаточно воспользоваться новым интернет-сервисом «Налоговый калькулятор — расчёт стоимости патента».



Для использования данной возможности предпринимателям не потребуется даже заходить в «Личный кабинет». Просто используйте приведённую выше ссылку или перейдите в раздел «Электронные сервисы», расположенный внизу головной страницы сайта ФНС.



Воспользоваться налоговым калькулятором достаточно просто. Для получения необходимой информации следует заполнить поля «Период использования патента», выбрать соответствующее Управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации, муниципальное образование и указать среднюю численность наёмных работников.



После ввода указанных параметров, сервис рассчитает сумму налога при применении патентной системы налогообложения. Помимо этого пользователю будет доступна информация о сроках уплаты рассчитанной суммы налога.