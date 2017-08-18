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ФНС для бизнеса: стоимость патента — и Личный кабинет для ККТ
Как известно, в бизнесе формула «время — деньги» особенно актуальна. Поэтому предприниматели используют любую возможность для сокращения временных затрат. В частности, активно используют онлайн-сервисы ФНС России. К примеру, возможность передавать налоговую отчётность по Интернету и получать консультации через «Личный кабинет» активно используются бизнесом. Причём Федеральная налоговая служба расширяет список онлайн-сервисов. Совсем недавно на сайте налоговой инспекции появился калькулятор для расчёта стоимости патентов, — а также организован приём заявлений на постановку и снятие с учёта контрольно-кассовой техники.
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Начнём с новых возможностей сервисов «Личный кабинет юридического лица» и «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» на сайте ФНС России. По данным ведомства, на сегодняшний день здесь уже ведётся приём онлайн-заявлений о регистрации (перерегистрации), а также снятии с учёта контрольно-кассовой техники. Оформление соответствующих документов осуществляется в удобном интерфейсе и не занимает много времени. А также, что немаловажно, не требует личного посещения офиса ФНС России.
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