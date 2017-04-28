Популярность приложения «Госуслуги» выросла в 4 раза!

Мобильное приложение «Госуслуги» продолжает стремительно набирать популярность. По информации компании «Ростелеком», за второй квартал текущего года данным софтом воспользовались более 4,5 миллионов (!) уникальных посетителей. При этом создатели приложения «Госуслуги» продолжают работать над его совершенствованием, — и в ближайшее время обещают россиянам дополнительные функции и возможности.

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Во втором квартале наиболее активными пользователями мобильного приложения «Госуслуги» стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, — а также Московской и Сверловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Среди самых популярных сервисов компания «Ростелеком» отмечает проверку лицевых счетов в ПФР, регистрацию транспортных средств, заявки на выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения.



Помимо этого, значительным спросом у пользователей приложения «Госуслуги» пользуется оплата штрафов ГИБДД. Напомним, что в течение 20 дней со дня вынесения постановления погасить задолженность за нарушение ПДД можно со скидкой 50%. А госпошлины на портале «Госуслуги» окажутся на 30% дешевле без каких-либо ограничений.



«Взрывной рост активной аудитории и количества заказываемых услуг наглядно демонстрирует растущую популярность приложения, — отмечает директор по "Электронному правительству" ПАО "Ростелеком" Михаил Бондаренко. — В этом году в нем появятся новые полезные функции и возможности, что сделает приложение еще более удобным для пользователя».



Мобильное приложение «Госуслуги» было введено компание «Ростелеком» в промышленную эксплуатацию в 2012 году. Оно было разработано по заказу Минкомсвязи России в рамках развития инфраструктуры «Электронного правительства» и сразу стало популярным у пользователей смартфонов и планшетов. А в 2015 году компания «Ростелеком» запустила обновленную версию данной программы в стилистике Единого портала госуслуг.



Летом 2016 года мобильное приложение Единого портала государственных и муниципальных услуг получило премию «Золотое приложение–2016» в трех конкурсных номинациях: «Образ жизни», «Продуктивность, сервисы, обучение», «Лучшее приложение бренда». А в феврале 2017 года программа вошла в тройку лучших международных мобильных приложений для оказания государственных услуг конкурса Best M-Government Service Award (Дубай) — в категории One Stop App.



Развитием мобильного приложения «Госуслуги» занимается проектный офис, в который входят представители Минкомсвязи России, «Ростелекома» и «РТ Лабс». «Ростелеком» выступает единственным исполнителем работ по развитию инфраструктуры электронного правительства на территории России на основании распоряжения Правительства № 812-р от 28.04.2017. Центр разработки мобильного приложения «Госуслуги» действует на базе обособленного подразделения «РТ Лабс» в Самаре.