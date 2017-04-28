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Популярность приложения «Госуслуги» выросла в 4 раза!
Мобильное приложение «Госуслуги» продолжает стремительно набирать популярность. По информации компании «Ростелеком», за второй квартал текущего года данным софтом воспользовались более 4,5 миллионов (!) уникальных посетителей. При этом создатели приложения «Госуслуги» продолжают работать над его совершенствованием, — и в ближайшее время обещают россиянам дополнительные функции и возможности.
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Во втором квартале наиболее активными пользователями мобильного приложения «Госуслуги» стали жители Москвы, Санкт-Петербурга, — а также Московской и Сверловской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Среди самых популярных сервисов компания «Ростелеком» отмечает проверку лицевых счетов в ПФР, регистрацию транспортных средств, заявки на выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения.
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