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23 августа 2017, «Вирус, троян да хакер»: защита информации

Осторожно: детские онлайн-казино!

«Игра в игре»: юных геймеров втягивают в детские казиноФНС России продолжает борьбу с азартными играми в Интернете. По данным ведомства, всего за два месяца были выявлены и внесены в «чёрный список» Роскомнадзора более 4000 сайтов подобной тематики. При этом среди онлайн-казино всё чаще стали попадаться ресурсы, рассчитанные на детей. Их создатели предлагают несовершеннолетним розыгрыши инвентаря, «скинов» и виртуальных «монет» в онлайн-играх. При этом ставки в таких «лотереях», как правило, делаются украденными у родителей настоящими деньгами. Учитывая остроту проблемы, ФНС России рекомендует более пристально следить за активностью детей в Интернете. А разработчики контентных фильтров предлагают родителям техническое решение данной проблемы.

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Counter-Strike — решительный удар по домашнему бюджету?

Как оказалось, детское увлечение популярными онлайн-играми может быть не столь безобидным — и привести к финансовым потерям... Конечно, сами по себе Counter-Strike, Dota и другие подобные проекты не представляют угрозы, однако используемые в них бонусы (оружие, «скины» и другие «фишки», которые можно купить за реальные деньги) создают ненужный соблазн. Именно их используют создатели онлайн-казино, чтобы привлечь несовершеннолетних к азартным играм.

В результате, без надёжного родительского контроля юные игроки могут потратить десятки тысяч рублей в день, чтобы выиграть редкую игровую вещь. При этом создатели подобных ресурсов хорошие психологи — они используют множество приёмов, чтобы втянуть детей в процесс азартной игры и поддерживать у них иллюзию скорого и почти неизбежного выигрыша.

«Использование бонусов из онлайн-игр в качестве "приманки" вытекает из популярности данного вида развлечений, — отмечает эксперт TechnoDrive. — На месте "продвинутого" оружия в шутерах или прокачанных аккаунтов, по сути, могут выступать любые другие востребованные вещи, в том числе виртуальные. При этом "первый взнос" за участие в подобных лотереях, как правило, невелик. Ставки растут постепенно, но неизбежно — и ребёнок понимает, что проиграл огромную сумму слишком поздно».

Как защитить ребёнка от интернет-казино?

Однако противодействовать организаторам азартных игр в Интернете можно и нужно!.. Прежде всего, ФНС России рекомендует сообщить об онлайн-казино с помощью формы обратной связи. Эту же информацию можно продублировать в Роскомнадзор.

Также родителям необходимо исключить доступ детей к собственным банковским картам и наличным деньгам (ведь пополнить счёт в онлайн-казино можно не только картой, но и наличными через платёжный терминал).

И, наконец, самое главное — в домашней сети необходимо использовать эффективный фильтр контента. Например, облачный сервис SkyDNS. Это изолирует ребёнка от азартных игр не только через компьютер, но и через мобильные гаджеты — смартфон, планшет. А чтобы минимизировать риск доступа в онлайн-казино через сотовую сеть, установите на мобильных устройствах ребёнка приложение «Родительский контроль» и подключите «Контентный счёт».

Разумеется, все эти действия нужно сопровождать беседами со своим чадом, — которое вам не враг. Ребёнок должен понимать, что эти действия не ограничивают его свободу, а лишь защищают его и близких от плохих людей. В этом случае к перечисленным выше мерам добавится важнейшая — осторожность со стороны юного геймера, который со временем заработает игровые бонусы в честных онлайн-сражениях без всяких сомнительных затей.

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