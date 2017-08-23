На шахтинских улицах запущена система видеонаблюдения
Система «Безопасный город», помогающая бороться с преступностью, продолжает развиваться и за пределами донской столицы. В частности, компания «Ростелеком» объявила о начале видеонаблюдения в городе Шахты. Для этого специалисты оператора построили более 10 км «оптики», организовали два пункта мониторинга — и уже установили 29 камер в местах массового скопления горожан и интенсивного движения транспорта.
Услуга видеонаблюдения в Шахтах предоставляется «Ростелекомом» в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». В частности, камеры установлены на 8 въездах на территорию города, в местах массового скопления жителей, — включая площадь Ленина и Александровский парк, — а также на самых аварийных участках городских дорог.
Информация с данных камер в режиме реального времени поступает на пункты мониторинга, оборудованные ПАО «Ростелеком» в единой дежурно-диспетчерской службе и городском отделе МВД.
«Надо сделать так, чтобы все шахтинцы чувствовали себя в безопасности, — подчеркнул глава города Игорь Медведев. — Я считаю, что услуга "Видеонаблюдение" позволит значительно ускорить раскрываемость совершённых правонарушений, создаст условия для оперативного реагирования на негативные проявления на территории муниципалитета, а в дальнейшем это послужит профилактической мерой для предотвращения нарушений законодательства в нашем городе».
Видеокамеры работают круглосуточно. Просмотр изображения доступен в реальном времени и на указанный момент времени, — в том числе с нескольких видеокамер одновременно. Обработка видеопотока с камер и хранение видеоархива происходит на серверах «Ростелекома». В целях безопасности хранения данных осуществляется резервное копирование информации на Национальную облачную платформу ПАО «Ростелеком». Кроме того, «Ростелеком» осуществляет техническое обслуживание оборудования.
«"Ростелеком" сегодня предлагает услугу видеонаблюдения для обеспечения безопасности на принципиально новом уровне, — отметил Виталий Соловьёв, заместитель директора Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — Благодаря надёжности и безопасности хранения видеозаписей в дата-центрах, простоте и удобству использования сервиса и других возможностей эта услуга компании является эффективным инструментом для защиты интересов самого широкого круга пользователей».
Услуга «Видеонаблюдение», которую сегодня предлагает своим клиентам «Ростелеком», — это высокотехнологичный инструмент контроля за объектами и территориями, который позволяет решать разнообразные задачи, связанные с обеспечением безопасности. Теперь её функционал оценят и жители третьего по величине города Ростовской области.
Сегодня любая организация сталкивается с необходимостью вести бухгалтерию и отчитываться пред надзорными органами по различным аспектам деятельности. Для этого создаются отдельные подразделения, нанимаются квалифицированные сотрудники, а руководители тратят время на проверку исходящих документов. Всё это приводит к значительным издержкам и снижает эффективность бизнеса. Однако в ближайшее время ситуация может кардинально измениться! Благодаря облачной платформе «Е-Отчётность», запущенной компанией «Ростелеком», любая организация России может поручить сторонним специалистам ведение собственной бугхалтерии, формирование различной отчётности, — а также бизнес-аналитику и работу с контрагентами. При этом, «Ростелеком» берёт на себя реальную материальную ответственность за ошибки и компенсирует клиентам затраты в случае штрафов со стороны контролирующих органов.
Cовременный бизнес нуждается в надёжной связи. Подключение онлайн-касс, передача налоговой отчётности, участие в тендерах онлайн, мониторинг автотранспорта, — и конечно телефонные переговоры с сотрудниками, клиентами и партнёрами... Всё это требует качественных телеком-услуг, требования к которым растут с каждым днём. Например, для создания call-центра или эффективного взаимодействия внутри компании, уже недостаточно обычных мини-АТС, а приобретение дорогого оборудования под силу только крупным компаниям. Поэтому на юге России продолжает стремительно развиваться услуга «Новая телефония» от компании «Ростелеком». На сегодняшний день в ЮФО и СКФО пользователями данного сервиса уже стали более 3000 компаний различного уровня — и их число стремительно растёт!
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