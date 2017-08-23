«Ростелеком» предлагает аутсорсинг с материальной ответственностью

Сегодня любая организация сталкивается с необходимостью вести бухгалтерию и отчитываться пред надзорными органами по различным аспектам деятельности. Для этого создаются отдельные подразделения, нанимаются квалифицированные сотрудники, а руководители тратят время на проверку исходящих документов. Всё это приводит к значительным издержкам и снижает эффективность бизнеса. Однако в ближайшее время ситуация может кардинально измениться! Благодаря облачной платформе «Е-Отчётность», запущенной компанией «Ростелеком», любая организация России может поручить сторонним специалистам ведение собственной бугхалтерии, формирование различной отчётности, — а также бизнес-аналитику и работу с контрагентами. При этом, «Ростелеком» берёт на себя реальную материальную ответственность за ошибки и компенсирует клиентам затраты в случае штрафов со стороны контролирующих органов.

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Облачная платформа компании «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам четыре группы сервисов — «Электронная отчётность», «Бухгалтерская поддержка бизнеса», «е-Статус» и «Статистика для бизнеса». Данные услуги обеспечивают максимальную автоматизацию бизнес-процессов, исключают ручной труд и снижают операционные затраты.



Почему «Ростелеком» так уверен в результате?.. Всё просто — предварительно данный сервис был опробован на собственном примере! В 2016 году национальный оператор завершил крупный внутренний проект, оптимизирующий процессы сбора, обработки и передачей внешней отчётности самой компании, а также её дочерних предприятий. Экономия затрат в результате реализации проекта составила миллионы рублей. После этого, — учитывая успешные результаты и полученный опыт, — «Ростелеком» предложил отработанный и в своём роде уникальный сервис бизнес-аутсорсинга своим клиентам.



В частности, «Электронная отчётность» максимально упростит сдачу отчётности в надзорные и регулирующие органы за счёт приема данных в любом формате (например, — фотография со смартфона). Этот сервис минимизирует риски штрафных санкций. Причём перечень надзорных органов с функцией приёма отчётности в электронном виде в рамках сервиса будет постоянно расширяться.



Ещё одной важной услугой «Ростелекома» является «Бухгалтерская поддержка бизнеса». Она позволяет небольшим компаниям передать рутинные функции бухгалтерского и налогового учёта на аутсорсинг в «Ростелеком», сосредоточившись на своем основном бизнесе. В результате опытные специалисты национального оператора возьмут на себя учёт и отчётность компании, расчёт заработной платы и другие функции. Основное преимущество для бизнеса заключается в экономическом эффекте — компания получает квалифицированную помощь, не нанимая специалиста в штат, расплачиваясь только за объём выполненной работы. При этом, — что особенно важно, — все риски для компании будут застрахованы.



«Мы несём реальную материальную ответственность за ошибки и компенсируем убытки, если клиент понёс фактические затраты в результате штрафных санкций со стороны контролирующих органов» — говорится на сайте проекта.



Также корпоративным клиентам «Ростелекома» предлагается облачный сервис «е-Статус», переводящий в электронный вид рутинные процессы взаимодействия с партнёрами в любой точке мира. Новое решение позволяет обмениваться формализованными и неформализованными сообщениями, включая EDI (структурированные электронные сообщения), а также юридически значимыми документами между компаниями в электронном виде. При этом руководители предприятий и соответствующие специалисты смогут наглядно видеть все процессы взаимодействия, отслеживать текущие статусы по каждому из них, — а также анализировать и планировать действия, не дожидаясь поступления бумаг, или полностью оказавшись от них.



Волнует вопрос коммерческой тайны?.. Новый сервис «Ростелекома» позволяет организовать обмен информацией с зарубежными партнёрами с соблюдением высшей степени конфиденциальности. Всё это прописано в договоре с «Ростелекомом» и безусловно выполняется с использованием самых совершенных технических средств.



И, наконец, отдельного внимания заслуживает сервис «Статистика для бизнеса». С его помощью юрлица могут получать через «одно окно» самые точные данные о российских и зарубежных контрагентах, продуктах, отраслях и регионах. Уже сегодня в этой базе содержится более 200 000 показателей из 45 официальных государственных и частных квалифицированных источников. Вся информация представлена в виде понятных графиков, таблиц и компактных досье и доступна по подписке как самостоятельно, так и с другими сервисами портала.



«"Ростелеком" является основным инфраструктурным партнёром реализации программы "Цифровая экономика". Вместе с тем, наша компания выступает проводником передовых отечественных цифровых сервисов и платформ для наших граждан и корпоративных пользователей, — отмечает руководитель центра компетенций статистической отчётности "Ростелекома" Алексей Лохмаев. – Облачные сервисы "E-Отчётность" нацелены на повышение эффективности бизнеса наших клиентов в целом и отдельных его функций, и мы уверены, будут востребованы всеми участниками рынка».



Кстати, ЮФО стал одним из четырёх пилотных регионов, в которых портал «Е-Отчётность» доступен уже сегодня. На остальной же территории России новый сервис «Ростелекома» заработает осенью этого года.



Таким образом, подключая «Е-Отчётность» сейчас, вы получаете преимущество перед конкурентами из других, пока ещё не охваченных услугой, регионов. Не говоря уже о значительном снижении издержек и защите от потенциальных рисков. Весомый аргумент, чтобы попробовать новый сервис «Ростелекома» уже сегодня!