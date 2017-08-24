«Прожорливые» приложения Android (и фишинг у Windows)
В августе разработчик антивирусных приложений Avast выпустил рейтинг наиболее ресурсоёмких приложений 2017 года. В него вошёл мобильный «софт», активно расходующий заряд аккумулятора и свободную память смартфонов и планшетов. Тем временем, компания ESET предупредила владельцев Windows-устройств об очередной угрозе. На этот раз речь идёт об изощрённом фишинге, рассчитанном на авиапассажиров и любопытных пользователей. О том, как избежать ненужных рисков в сегодняшнем выпуске рассказывают эксперты TechnoDrive.
Какие приложения Андроида быстрее всего сажают батарею?
Современные смартфоны могут многое, — однако их «ахиллесовой пятой» остаётся аккумулятор. Какой бы мощной ни была батарея, десятки приложений, работающих в фоновом режиме, способны полностью разрядить её в течение дня — а иногда и быстрее. При этом риск остаться без связи, — с полностью разряженным аккумулятором, — несут не только традиционно «прожорливые» сервисы GPS/ГЛОНАСС, Wi-Fi и постоянное использование экрана. Компания Avast составила рейтинг мобильных приложений, аппетиты которых способны свести к нулю заряд самых мощных батарей.
Проанализировав информацию от более чем 3 миллионов устройств, Avast выявил двадцатку самых «прожорливых» приложений — 10 загружаемых автоматически (или предустановленных) и столько же устанавливаемых пользователями вручную. Лидерами в обоих номинациях оказался «софт» компании Samsung — AllShare и WatchON соответственно. Также в антирейтинг вошли приложения Google (Docs, Talkback, Play Music, Text-to-Speech, Maps, Plus), мессенджеры ChatON, Hangouts и запрещённый в России LINE.
Особое внимание эксперты Avast обратили на мобильную игру Piano Tiles 2, способную полностью разрядить аккумулятор Samsung Galaxy S6 за 3,5 часа непрерывного использования.
Между тем, был отмечен и мобильный «софт», вышедший из «рейтинга прожорливости» прошлого года. По данным Avast, серьёзную и результативную работу над ошибками провели создатели приложений Snapchat, Facebook и Spotify. Все они получили от антивирусного разработчика награду «Лучшее усовершенствование».
«Для многих из нас смартфон — главное устройство их всех, которые мы используем в повседневной жизни, — отметил Гаган Сингх, генеральный директор департамента мобильных разработок Avast. — Знание того, какие из популярных приложений быстрее всего разряжают батарею, расходуют мобильный трафик и засоряют память, даёт нам возможность управлять теми программами, которыми мы постоянно пользуемся в смартфоне».
Скачивать авиабилет в Америку или нет?
Тем временем, пользователям операционной системы Windows нужно быть готовыми к очередному виду мошенничества. О нём пользователей американской платформы предупредила компания ESET.
По официальной информации, злоумышленники распространяют троян, ворующий пароли, под видом авиабилетов. Правда, предлог мошенники выбрали неудачный — ведь в качестве наживки выступает полёт в Вашингтон на рейсе авиакомпании Delta Airlines.
И, хотя в сообщении преступников не конкретизируется откуда именно состоится вылет, россиянам полезно знать, что из Москвы Delta Airlines пока летает только в Нью-Йорк. А с 5 сентября авиакомпания и вовсе прекращает воздушное сообщение между Россией и США на зимний сезон. Таким образом, пытаться скачать «билет в никуда» решительно нет никакого смысла.
«Когда вам предлагают нечто, что вы не приобретали, лучше игнорировать подобные сообщения, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Денежные переводы из ниоткуда, авиабилеты, посылка из-за рубежа или наследство неизвестного родственника — всё это излюбленные приёмы мошенников. Не отвечайте на подобные сообщения и не уточняйте подробности, поскольку в этом случае велик риск обмана, а обещанную "приманку" вы, конечно, не получите — ведь её просто нет».
Подводя итог данной новости, не лишним будет напомнить пользователям об осторожности и разумной подозрительности. Если нужное вам приложение требует слишком много прав (отправку SMS, доступ к личным контактам и камере), а в неожиданном электронном письме содержится ссылка на какой-то файл, лучше воздержаться от дальнейших действий и задаться вопросом «кому это выгодно».
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