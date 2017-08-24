«Интерактивное телевидение» покажет мундиаль со скидкой 25%

В 2018 году внимание всех футбольных болельщиков будет приковано к России. Десятки миллионов человек по всему миру с замиранием сердца будут смотреть Чемпионат мира FIFA в прямом эфире. При этом абоненты компании «Ростелеком» смогут делать это со скидкой 25%!.. Уже сегодня — и до 15 августа 2018 года, — зрители «Интерактивного ТВ» могут подключить пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол» всего за 449 рублей в месяц. При этом льготная цена будет действовать до конца следующего лета. Подробности выгодной акции читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Дополнительные пакеты «Наш Футбол» (базовая стоимость 219 руб/мес) и «Матч!Футбол» (380 руб/мес) пользуются заслуженной популярностью у абонентов «Ростелекома». Благодаря им, зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть самые зрелищные состязания в цифровом качестве, — включая прямые трансляции с престижных чемпионатов. Теперь, в рамках акции, «Ростелеком» предлагает абонентам объединённый пакет «Весь Футбол», в который вошли «Наш Футбол» и «Матч!Футбол», за 449 рублей в месяц вместо базовой стоимости 599 руб/мес.



Получить скидку 25% на пакет «Наш Футбол» можно при его подключении до 15 августа 2018 года. При этом льготная цена будет действовать до конца следующего лета.



«В следующем году мы все будем следить за Чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в России. Сотни тысяч болельщиков соберутся на стадионах, но ещё больше — миллионы любителей футбола — будут следить за ходом матчей на экранах телевизоров. Специально для них мы предлагаем "Весь Футбол" в отличном цифровом качестве и по выгодной цене», — отметила Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом.



По окончании промо-периода, 31 августа 2018 года, абоненты «Ростелекома» смогут оставить пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол» с оплатой по базовой цене, либо отключить их в меню телевизионной приставки «Интерактивное ТВ».



Подробности акции «Весь Футбол» можно уточнить на сайте «Ростелекома» и по бесплатному телефону (800) 100-0-800. Подключайтесь!