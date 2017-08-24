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24 августа 2017, Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное телевидение» покажет мундиаль со скидкой 25%

Чемпионат мира FIFA -- со специальной скидкой!В 2018 году внимание всех футбольных болельщиков будет приковано к России. Десятки миллионов человек по всему миру с замиранием сердца будут смотреть Чемпионат мира FIFA в прямом эфире. При этом абоненты компании «Ростелеком» смогут делать это со скидкой 25%!.. Уже сегодня — и до 15 августа 2018 года, — зрители «Интерактивного ТВ» могут подключить пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол» всего за 449 рублей в месяц. При этом льготная цена будет действовать до конца следующего лета. Подробности выгодной акции читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Дополнительные пакеты «Наш Футбол» (базовая стоимость 219 руб/мес) и «Матч!Футбол» (380 руб/мес) пользуются заслуженной популярностью у абонентов «Ростелекома». Благодаря им, зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть самые зрелищные состязания в цифровом качестве, — включая прямые трансляции с престижных чемпионатов. Теперь, в рамках акции, «Ростелеком» предлагает абонентам объединённый пакет «Весь Футбол», в который вошли «Наш Футбол» и «Матч!Футбол», за 449 рублей в месяц вместо базовой стоимости 599 руб/мес.

Получить скидку 25% на пакет «Наш Футбол» можно при его подключении до 15 августа 2018 года. При этом льготная цена будет действовать до конца следующего лета.

«В следующем году мы все будем следить за Чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в России. Сотни тысяч болельщиков соберутся на стадионах, но ещё больше — миллионы любителей футбола — будут следить за ходом матчей на экранах телевизоров. Специально для них мы предлагаем "Весь Футбол" в отличном цифровом качестве и по выгодной цене», — отметила Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом.

По окончании промо-периода, 31 августа 2018 года, абоненты «Ростелекома» смогут оставить пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол» с оплатой по базовой цене, либо отключить их в меню телевизионной приставки «Интерактивное ТВ».

Подробности акции «Весь Футбол» можно уточнить на сайте «Ростелекома» и по бесплатному телефону (800) 100-0-800. Подключайтесь!

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Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное ТВ» дарит зрителям 1,5 месяца лучших сериалов


С наступлением осени ростовчане всё чаще проводят свободное время перед телевизором. Ведь, что может быть лучше просмотра любимых фильмов после утомительного рабочего дня, — и если за окном непогода!.. Пожалуй, только бесплатный просмотр лучших мировых сериалов в цифровом качестве. Именно такую возможность компания «Ростелеком» предлагает зрителям «Интерактивного ТВ». По условиям акции «Больше сериалов», при подключении пакетов «Твой стартовый» или «Твой оптимальный» абоненты «Ростелекома» получают полтора месяца бесплатного просмотра каналов Amedia Premium. А в случае активации пакета «Твой максимальный», подарком станут не только упомянутые премиум-каналы, но и видеоподписка Amediateka на тот же срок. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Ростелекома»!..
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Новые цифровые каналы: Clubbing TV HD, Eurochannel, «Еда Премиум» и Ocean TV


В разгар летнего сезона «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» порадовало зрителей целым рядом новинок. В частности, для молодёжной аудитории началось вещание телеканала Clubbing TV HD с качественной электронной музыкой и отличными видеоклипами, — а любителям фильмов «Ростелеком» предложил новый канал Eurochannel. Для тех, кто предпочитает вкусно поесть, — или готовится угостить друзей на пикнике, — весьма кстати будет обновлённый канал «Еда Премиум». И, наконец, ценителям красот мирового океана «Интерактивное телевидение» предлагает уникальный проект Ocean TV «с новой пропиской». Без увеличения абонплаты!
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Качественные фильмы и сериалы — на спутниковом канале Spike


Ростовская компания «Элтек» сообщила о включении в базовый пакет «НТВ-ПЛЮС» телеканала Spike, специализирующегося на премиальном контенте. Теперь всего за 100 рублей в месяц, — помимо уже транслируемых 188 каналов различных жанров, — зрители спутникового телевидения «НТВ-ПЛЮС» смогут увидеть рейтинговые сериалы и культовые блокбастеры. Для этого существующим пользователям достаточно обновить список каналов в меню ТВ-приставки, а новым абонентам — просто подключиться к «НТВ-ПЛЮС» и активировать пакет «Базовый». Напомним, что компания «Элтек» предоставляет услуги по продаже оборудования и настройке спутникового ТВ на всей территории Ростовской области и за её пределами.
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Цифровое эфирное телевидение в Ростовской области: нет сигнала?


По данным Министерства ИТ и связи Ростовской области, на Дону запланированы кратковременные отключения эфирного цифрового телевидения. Это связано с организацией трансляции региональных видео- и радио- программ в пакете цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс). Согласно графику отключений мультиплексов, вопрос «почему не показывает цифровое эфирное телевидение» могут задавать в августе жители сразу нескольких населённых пунктов. Это города Шахты, Семикаракорск и Красный Сулин. Более того, в Шахтах в конце лета будет отключаться даже трансляция традиционного аналогового ТВ. Почему же нет сигнала?
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Абоненты «Ростелекома» любят видеопрокат


Компания «Ростелеком» отмечает рост популярности услуги «Видеопрокат» среди зрителей «Интерактивного телевидения». С помощью данного сервиса во втором квартале 2017 года абоненты «Ростелекома» заказали для домашнего просмотра 1,716 млн фильмов и сериалов, — что на 21% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Ещё более стремительный рост «Видеопрокат» продемонстрировал в ЮФО и СКФО, где количество заказанных фильмов увеличилось на 32%. При этом наибольшим спросом у зрителей «Ростелекома» пользуются фильмы для семейного просмотра.
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