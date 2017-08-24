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«Интерактивное телевидение» покажет мундиаль со скидкой 25%
В 2018 году внимание всех футбольных болельщиков будет приковано к России. Десятки миллионов человек по всему миру с замиранием сердца будут смотреть Чемпионат мира FIFA в прямом эфире. При этом абоненты компании «Ростелеком» смогут делать это со скидкой 25%!.. Уже сегодня — и до 15 августа 2018 года, — зрители «Интерактивного ТВ» могут подключить пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол» всего за 449 рублей в месяц. При этом льготная цена будет действовать до конца следующего лета. Подробности выгодной акции читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Дополнительные пакеты «Наш Футбол» (базовая стоимость 219 руб/мес) и «Матч!Футбол» (380 руб/мес) пользуются заслуженной популярностью у абонентов «Ростелекома». Благодаря им, зрители «Интерактивного ТВ» могут смотреть самые зрелищные состязания в цифровом качестве, — включая прямые трансляции с престижных чемпионатов. Теперь, в рамках акции, «Ростелеком» предлагает абонентам объединённый пакет «Весь Футбол», в который вошли «Наш Футбол» и «Матч!Футбол», за 449 рублей в месяц вместо базовой стоимости 599 руб/мес.
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