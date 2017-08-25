Транспортные карты Ростова можно оплачивать кредитной картой

В донской столице продолжается внедрение системы безналичной оплаты проезда. Причём теперь она полностью оправдывает своё название — ведь транспортные карты тоже можно оплатить и с помощью банковского «пластика». Такая возможность уже сегодня предоставляется инфоцентром «Агентства развития платёжных систем» по адресу: ул. Социалистическая, 37.

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По данным Администрации Ростова, купить транспортную карту по безналичному расчёту можно в инфоцентре ООО «Агентство развития платёжных систем» (АРПС). Он расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 37 и работает по будням с 8 до 17 часов (суббота — с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной).



Здесь ростовчане и гости города могут приобрести транспортные карты с нулевым балансом за 60 рублей, — а также пополнить их на сумму до 3000 рублей без комиссии. При этом оплата в инфоцентре ООО «АРПС» принимается не только наличными, но и банковскими картами.



Какие льготы дадут транспортные карты?



Что же выиграют пассажиры от использования транспортных карт?.. По словам генерального директора ООО «АРПС» Алексея Торицына от 9 августа 2017 года, экономия при оплате данным способом составит до 5 рублей на каждой поездке. В частности, после введения дифференцированного тарифа пассажиры ростовских автобусов будут платить по 25 рублей наличными, — в то время как с транспортных карт за каждую поездку будет списываться по 20 рублей. Скидка, таким образом, составит 5 рублей.



Но самый главный бонус безналичной оплаты ждёт ростовчан впереди — Алексей Торицын анонсировал установку валидаторов нового образца, которые смогут принимать бесконтактые банковские карты, а также смартфоны с приложениями Аpple Рay, Аndroid Рay и Samsung Рay. Таким образом, экономить на поездках смогут даже пассажиры, редко пользующиеся ростовским транспортом — в том числе гости города, которые в большом количестве приедут на Чемпионат мира по футболу грядущим летом.