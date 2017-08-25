ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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Транспортные карты Ростова можно оплачивать кредитной картой
В донской столице продолжается внедрение системы безналичной оплаты проезда. Причём теперь она полностью оправдывает своё название — ведь транспортные карты тоже можно оплатить и с помощью банковского «пластика». Такая возможность уже сегодня предоставляется инфоцентром «Агентства развития платёжных систем» по адресу: ул. Социалистическая, 37.
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По данным Администрации Ростова, купить транспортную карту по безналичному расчёту можно в инфоцентре ООО «Агентство развития платёжных систем» (АРПС). Он расположен по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 37 и работает по будням с 8 до 17 часов (суббота — с 9:00 до 15:00, воскресенье — выходной).
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