«Элтек» предлагает ростовчанам лучшие концерты России
Концерты с участием любимых «звёзд», безусловно, долгожданное и красочное зрелище! Однако попасть на подобные мероприятия непросто по целому ряду причин. Ведь гала-концерты обычно проходят в крупнейших залах страны, а билеты на них стоят довольно дорого (за исключением задних рядов, где вам потребуется мощный бинокль, чтобы разглядеть происходящее на сцене). Тем не менее, увидеть лучшие концерты «с первого ряда» вполне реально — достаточно включить телевизор!.. Уже в ближайшее воскресенье «Первый канал» покажет концерт, посвящённый Дню государственного флага России, организованный совместно с оператором «Триколор ТВ». А в начале сентября зрители спутникового телевидения смогут увидеть праздничные концерты, посвященные 870-летию Москвы!.. Если же у вас всё ещё нет спутникового ТВ, решить данную проблему помогут специалисты ростовской компании «Элтек».
Итак, традиционный концерт, посвящённый Дню государственного флага России, начнётся в эфире «Первого канала» 27 августа в 16:50. В это время зрители увидят выступления любимых исполнителей — Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Игоря Николаева, Кристины Орбакайте, Лолиты, Александра Маршала, Зары, Алексея Воробьева, Стаса Пьехи, — а также групп «Город 312», «Фабрика» и многих других. Телезрителей ждут легендарные хиты и новые песни кумиров отечественной эстрады.
Партнёром праздничного концерта выступил спутниковый оператор «Триколор ТВ», абоненты которого смогут увидеть концерт не только в обычном цифровом качестве, но и в формате FullHD. Для этого им достаточно выбрать «Первый канал HD» в меню ресивера.
И это далеко не всё!.. В начале осени зрителей «Триколор ТВ» ждет множество приятных сюрпризов. Телеканалы покажут новые сезоны полюбившихся сериалов, — а на музыкальных «кнопках» будут транслироваться эксклюзивные концерты любимых звёзд. В частности — гала-концерт, посвящённый Дню города Москвы, отмечаемому 9-10 сентября. В этом году российская столица отметит круглую дату — 870 лет с момента основания, — и этому будет посвящена обширная развлекательная программа.
«Праздничные концерты, которые можно смотреть "с первого ряда" — лишь одна из множества возможностей, предлагаемых компанией "Триколор ТВ", — отмечает генеральный директор компании "Элтек" Анатолий Симонов. — Помимо этого сотни спутниковых каналов предложат зрителям премьеры новых фильмов, увлекательные шоу, а в "Кинозалах" теперь можно смотреть фильмы в любое удобное вам время».
Напомним, что ростовская компания «Элтек» является давним партнёром спутникового оператора «Триколор ТВ». Здесь вы можете оплатить подписку на любимые каналы, дополнительно подключить спутниковый Интернет (включая безлимит за 990 руб/месяц) — и заменить старые ресиверы на выгодных условиях. А если вы только готовитесь подключить спутниковое телевидение, специалисты компании «Элтек» предложат вам наиболее выгодный вариант — с учётом действующих акций оператора и предложений по рассрочке платежа.
Настоящие и будущие абоненты «Триколор ТВ» могут получить всю необходимую информацию по телефону в Ростове (863) 282-62-60, — или обратившись в офис компании «Элтек» по адресу: ул. Красноармейская, 178.
В 2018 году внимание всех футбольных болельщиков будет приковано к России. Десятки миллионов человек по всему миру с замиранием сердца будут смотреть Чемпионат мира FIFA в прямом эфире. При этом абоненты компании «Ростелеком» смогут делать это со скидкой 25%!.. Уже сегодня — и до 15 августа 2018 года, — зрители «Интерактивного ТВ» могут подключить пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол» всего за 449 рублей в месяц. При этом льготная цена будет действовать до конца следующего лета. Подробности выгодной акции читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
С наступлением осени ростовчане всё чаще проводят свободное время перед телевизором. Ведь, что может быть лучше просмотра любимых фильмов после утомительного рабочего дня, — и если за окном непогода!.. Пожалуй, только бесплатный просмотр лучших мировых сериалов в цифровом качестве. Именно такую возможность компания «Ростелеком» предлагает зрителям «Интерактивного ТВ». По условиям акции «Больше сериалов», при подключении пакетов «Твой стартовый» или «Твой оптимальный» абоненты «Ростелекома» получают полтора месяца бесплатного просмотра каналов Amedia Premium. А в случае активации пакета «Твой максимальный», подарком станут не только упомянутые премиум-каналы, но и видеоподписка Amediateka на тот же срок. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Ростелекома»!..
В разгар летнего сезона «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» порадовало зрителей целым рядом новинок. В частности, для молодёжной аудитории началось вещание телеканала Clubbing TV HD с качественной электронной музыкой и отличными видеоклипами, — а любителям фильмов «Ростелеком» предложил новый канал Eurochannel. Для тех, кто предпочитает вкусно поесть, — или готовится угостить друзей на пикнике, — весьма кстати будет обновлённый канал «Еда Премиум». И, наконец, ценителям красот мирового океана «Интерактивное телевидение» предлагает уникальный проект Ocean TV «с новой пропиской». Без увеличения абонплаты!
Ростовская компания «Элтек» сообщила о включении в базовый пакет «НТВ-ПЛЮС» телеканала Spike, специализирующегося на премиальном контенте. Теперь всего за 100 рублей в месяц, — помимо уже транслируемых 188 каналов различных жанров, — зрители спутникового телевидения «НТВ-ПЛЮС» смогут увидеть рейтинговые сериалы и культовые блокбастеры. Для этого существующим пользователям достаточно обновить список каналов в меню ТВ-приставки, а новым абонентам — просто подключиться к «НТВ-ПЛЮС» и активировать пакет «Базовый». Напомним, что компания «Элтек» предоставляет услуги по продаже оборудования и настройке спутникового ТВ на всей территории Ростовской области и за её пределами.
По данным Министерства ИТ и связи Ростовской области, на Дону запланированы кратковременные отключения эфирного цифрового телевидения. Это связано с организацией трансляции региональных видео- и радио- программ в пакете цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс). Согласно графику отключений мультиплексов, вопрос «почему не показывает цифровое эфирное телевидение» могут задавать в августе жители сразу нескольких населённых пунктов. Это города Шахты, Семикаракорск и Красный Сулин. Более того, в Шахтах в конце лета будет отключаться даже трансляция традиционного аналогового ТВ. Почему же нет сигнала?