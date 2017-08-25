«Элтек» предлагает ростовчанам лучшие концерты России

Концерты с участием любимых «звёзд», безусловно, долгожданное и красочное зрелище! Однако попасть на подобные мероприятия непросто по целому ряду причин. Ведь гала-концерты обычно проходят в крупнейших залах страны, а билеты на них стоят довольно дорого (за исключением задних рядов, где вам потребуется мощный бинокль, чтобы разглядеть происходящее на сцене). Тем не менее, увидеть лучшие концерты «с первого ряда» вполне реально — достаточно включить телевизор!.. Уже в ближайшее воскресенье «Первый канал» покажет концерт, посвящённый Дню государственного флага России, организованный совместно с оператором «Триколор ТВ». А в начале сентября зрители спутникового телевидения смогут увидеть праздничные концерты, посвященные 870-летию Москвы!.. Если же у вас всё ещё нет спутникового ТВ, решить данную проблему помогут специалисты ростовской компании «Элтек».

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Итак, традиционный концерт, посвящённый Дню государственного флага России, начнётся в эфире «Первого канала» 27 августа в 16:50. В это время зрители увидят выступления любимых исполнителей — Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной, Игоря Николаева, Кристины Орбакайте, Лолиты, Александра Маршала, Зары, Алексея Воробьева, Стаса Пьехи, — а также групп «Город 312», «Фабрика» и многих других. Телезрителей ждут легендарные хиты и новые песни кумиров отечественной эстрады.



Партнёром праздничного концерта выступил спутниковый оператор «Триколор ТВ», абоненты которого смогут увидеть концерт не только в обычном цифровом качестве, но и в формате FullHD. Для этого им достаточно выбрать «Первый канал HD» в меню ресивера.



И это далеко не всё!.. В начале осени зрителей «Триколор ТВ» ждет множество приятных сюрпризов. Телеканалы покажут новые сезоны полюбившихся сериалов, — а на музыкальных «кнопках» будут транслироваться эксклюзивные концерты любимых звёзд. В частности — гала-концерт, посвящённый Дню города Москвы, отмечаемому 9-10 сентября. В этом году российская столица отметит круглую дату — 870 лет с момента основания, — и этому будет посвящена обширная развлекательная программа.



«Праздничные концерты, которые можно смотреть "с первого ряда" — лишь одна из множества возможностей, предлагаемых компанией "Триколор ТВ", — отмечает генеральный директор компании "Элтек" Анатолий Симонов. — Помимо этого сотни спутниковых каналов предложат зрителям премьеры новых фильмов, увлекательные шоу, а в "Кинозалах" теперь можно смотреть фильмы в любое удобное вам время».



Напомним, что ростовская компания «Элтек» является давним партнёром спутникового оператора «Триколор ТВ». Здесь вы можете оплатить подписку на любимые каналы, дополнительно подключить спутниковый Интернет (включая безлимит за 990 руб/месяц) — и заменить старые ресиверы на выгодных условиях. А если вы только готовитесь подключить спутниковое телевидение, специалисты компании «Элтек» предложат вам наиболее выгодный вариант — с учётом действующих акций оператора и предложений по рассрочке платежа.



Настоящие и будущие абоненты «Триколор ТВ» могут получить всю необходимую информацию по телефону в Ростове (863) 282-62-60, — или обратившись в офис компании «Элтек» по адресу: ул. Красноармейская, 178.



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