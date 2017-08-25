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25 августа 2017, Госуслуги по Интернету

В Ростовской области больше 2 миллионов «электронных граждан»

Более 2 миллионов жителей Ростовской области зарегистрированы на портале госуслугПортал «Госуслуги» продолжает стремительно набирать популярность в РФ — и, конечно, в Ростовской области. По данным «Ростелекома», за минувший год на Gosuslugi.ru зарегистрировались более миллиона жителей донского края. А общее количество пользователей портала «Госуслуги» в Ростовской области превысило 2 миллиона человек!

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Постоянное увеличение количества пользователей свидетельствует о востребованности портала «Госуслуги», который компания «Ростелеком» развивает совместно с региональным министерством связи.

«Сейчас на портале зарегистрировано более 2 миллионов жителей области, — отметил министр ИКТ Ростовской области Герман Лопаткин. — Таким образом, общее количество пользователей в 2,5 раза превысило результаты 2015-го и в 5 раз — 2014 года. Мы рассчитываем, что к концу года 60% жителей области станут пользователями системы электронных госуслуг».

С начала года жители Дона подали через портал госуслуг более 100 000 заявок на запись в лечебно-профилактические учреждения. При этом гражданам было оказано более 70 000 социальных сервисов и услуг органов ЗАГС.

Сегодня в электронной форме на портале госуслуг доступно 119 региональных и 38 типовых муниципальных услуг. В процессе перевода находятся еще 46.

Кроме того, в Ростовской области работает приложение «Госуслуги Ростовской области в социальных сетях». Разработка позволяет пользователям через соцсеть «ВКонтакте» направить заявку на получение услуг и сервисов. С её помощью граждане могут запросить информацию по штрафам, налогам и сразу произвести их оплату, записаться на интерактивный приём к главе донского региона, на приём к главе администрации города Ростова-на-Дону, оставить своё обращение с помощью сервисов «Благоустройство города» или «Активный ростовчанин», а также записаться в МФЦ.

«Сегодня жители Ростовской области активно используют электронные формы получения госуслуг. Это экономит личное время и силы, — подчеркнул директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Алхасов. — Компания "Ростелеком" совместно с мининформсвязи Ростовской области постоянно работает над механизмом повышения качества получаемых услуг и популяризации портала».

В каждом из 55 муниципальных образований области действуют собственные планы-графики проведения мероприятий. Проводятся дни госуслуг, лекции и семинары, мастер-классы и конкурсы для молодёжи.

Для подтверждения процесса регистрации на Госуслугах и активации учётной записи в Ростовской области действуют более 700 центров.

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