ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
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В Ростовской области больше 2 миллионов «электронных граждан»
Портал «Госуслуги» продолжает стремительно набирать популярность в РФ — и, конечно, в Ростовской области. По данным «Ростелекома», за минувший год на Gosuslugi.ru зарегистрировались более миллиона жителей донского края. А общее количество пользователей портала «Госуслуги» в Ростовской области превысило 2 миллиона человек!
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Постоянное увеличение количества пользователей свидетельствует о востребованности портала «Госуслуги», который компания «Ростелеком» развивает совместно с региональным министерством связи.
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