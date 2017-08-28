На уязвимости Интернета вещей (IoT) укажет приложение-сканер

Возможности Интернета вещей в целом, — и «умных домов» в частности, — продолжают удивлять. Уже сегодня к глобальной сети могут подключаться не только телевизоры, холодильники, системы климат-контроля и электронные замки, но даже зубные щётки, подушки и мышеловки. При этом интерфейсы большинства smart-устройств достаточно уязвимы к деструктивным действиям злоумышленников. А непосредственный контакт с человеком, — например, в случае «умной кровати», — делает последствия потенциального взлома крайне опасными и непредсказуемыми... К счастью, эксперты в области ИТ-безопасности уже активно работают над защитой Интернета вещей и предлагают эффективные решения. Одним из таких продуктов стал IoT-сканер, разработанный «Лабораторией Касперского», бета-версию которого уже можно скачать на Google Play, — сделав первый шаг по защите Интернета вещей от хакеров.

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Разработчики Евгения Касперского продолжают борьбу с ИТ-угрозами современного мира. Очередным шагом на этом пути стало мобильное приложение Kaspersky Smart Home & IoT Scanner для платформы Android. Интеллектуальный сканер в процессе работы сканирует домашнюю Wi-Fi сеть, анализирует подключённые к ней устройства и сообщает об уровне их защищённости.



На данный момент IoT-сканер Касперского анализирует настройки безопасности роутеров, IP-камер, Smart TV, Wi-Fi принтеров, сетевых хранилищ (NAS), медиасерверов, игровых консолей, а также компьютеров, планшетов или смартфонов. Вероятно, что по мере развития продукта, данный перечень пополнят и более экзотичные устройства «умных домов». Пока же представленный список достаточно широк, чтобы обеспечить безопасность большинства самых популярных видов устройств.



Помимо анализа параметров устройств в домашней сети, Kaspersky Smart Home & IoT Scanner проинформирует пользователя о проблемах с паролями для Wi-Fi роутера и сетевых протоколов Telnet и SSH. Это необходимо, чтобы злоумышленник не смог получить доступ к подключённым IoT-устройствам из-за слабых паролей.



Проверить IoT-сканер в действии можно уже сегодня — бета-версия продукта доступна для бесплатной загрузки на Google Play. Примечательно, что даже по окончании тестирования данное приложение останется бесплатным (до 1 августа 2018 года). А значит у миллиардов «умных» устройств будущего появляется надёжный и доступный защитник, услугами которого лучше не пренебрегать.



Kaspersky Smart Home & IoT Scanner: отзывы и первые впечатления



Перед тем, как разместить эту новость на TechnoDrive, было проведено беглое тестирование Kaspersky Smart Home & IoT Scanner. Вывод — приложение действительно полезное (но полагаться только на него не стоит, это не панацея).



1. Kaspersky IoT Scanner видит большинство устройств в домашней сети, однако не все . Почему? Опыты TechnoDrive показали, что смартфон, скажем, не только должен быть подключён по WiFi, но и вести при этом обмен данными. В спящем режиме, — при одном проходе, — сканер может чего-то не увидеть в домашней сети. Разбудите свои гаджеты на время сканирования!



2. Kaspersky Smart Home & IoT Scanner не всегда понимает, «что перед ним». Даже не всегда определяет, смартфон это или компьютер, а высвечивает лишь производителя оборудования. Это наводит на мысль, что умную лампочку от водопроводного клапана (или от робота-пылесоса) приложение может пока не отличить, — а ведь у них разная логика и разные уязвимости.



3. Базовые функции сканер Касперского для умных устройств прекрасно выполняет. Если открыть админку на роутере, он будет жаловаться на то, что доступен telnet.



При этом, к слову, приложение не предупредит о том, что на порту 80 доступен и веб-интерфейс для управления настройками!



Впрочем, судя по активности, при этом пароли проверяются на то, чтобы не работали простые комбинации admin/admin и другие сочетания по умолчанию. То есть «чисто визуально», по индикаторам, можно сделать вывод о том, что сканер Касперского тестирует тщательнее всего роутер. И это правильно!



На данную тему на TechnoDrive была публикация год назад (WiFi-роутер Asus: настройка портов, чтобы трудно было взломать!), и правильность её выводов подтверждает, в частности, данный продукт Касперского.



4. Минимальная версия Android — 4.2 (а не 4.1, как указано в Google Play). Как видите, мы тестировали и очень старые, как раз наиболее уязвимые, устройства. Об этом ниже!



5. При использовании сканера Касперского для роутера и Интернета вещей в целом вы соглашаетесь на то, что приложение будет отсылать в Лабораторию данные о вашем поле и возрасте, а также «список интересов пользователя». Кроме того, при использовании устройства «для иных целей» сканер может быть дистанционно заблокирован (что вполне логично).



Выводы: Kaspersky Smart Home & IoT Scanner годится для того, чтобы указать на явные дыры в домашней сети. Которые, разумеется, первым делом и пытаются использовать зловреды.



Что же касается рекомендаций о свежих прошивках, нам их получить не удалось, хотя при тестировании использовались и заведомо старые устройства. К примеру, старый гаджет Apple, по которому стоило бы дать рекомендации, если бы сканер мог идентифицировать ОС. Но он операционную систему не определяет (или не показывает), а ведь это очень критично!



Итог? В практических целях Защищаем домашнюю сеть методично, а внутренние и внешние утилиты используем для финального контроля.