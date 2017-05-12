«Евросеть» теряет интерес к Ростову?..

Начало века было насыщено яркими ИТ-событиями. Производители электроники проводили красочные фестивали, а ритейлеры и сотовые операторы — конкурсы с ценными призами. В этой атмосфере безудержного веселья одну из ключевых ролей играла, конечно, компания «Евросеть». Её эксцентричные шоу радовали, интриговали, — а кого-то даже возмущали, — но никогда не оставляли равнодушными. Жёлтые магазины в Ростове ежедневно посещали тысячи человек, ведь расположены они были в шаговой доступности. Во всё это сложно поверить сегодня, — когда в центре донской столицы остался единственный магазин «Евросети».

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За минувшее десятилетие «Евросеть» серьёзно изменилась. В результате смены нескольких владельцев, компания отказалась от эпатажных акций и праздничных шоу. Но, что самое главное, — «Евросеть» существенно сократила розничную сеть в донской столице. Одной из последних «жертв оптимизации» стал салон компании на пересечении пр. Буденновского и ул. Текучёва, который работал ещё 18 августа. А теперь, по словам очевидцев, выглядит так, будто его сносят.



О том, что салоны связи «Евросеть» располагались перед входом в ростовский парк им. Горького, рядом с универмагом «Солнышко», на пр. Ворошиловском, остановке ЦГБ, — и в десятке других мест, — сегодня вспомнят далеко не все. Сегодня же в центре донской столицы можно найти единственный магазин «Евросеть» по адресу: ул. Большая Садовая, 65. Если по какой-то причине он окажется закрыт, добираться к ближайшему магазину вам, скорее всего, придётся на транспорте — до торгового центра «РИО» на пр. Нагибина порядка 3,4 км.



Почему же «Евросеть», находившаяся на пике популярности в начале 2000-х, так резко «сдала позиции» спустя 10 лет?.. Отчасти на этот вопрос отвечает статистика продаж за 2016 год, в которой ритейлер отмечает снижение спроса по ряду категорий товаров и стагнацию «со знаком плюс» в сегменте смартфонов (позже, впрочем, аналитики «Евросети» сообщили о всплеске продаж смартфонов — по окончании очередной «размолвки» с Samsung). Однако, по мнению экспертов, это может быть лишь следствием других более глобальных процессов.



«В ситуации с "Евросетью" сложились воедино сразу несколько факторов, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Во-первых, негативное влияние кризиса снизило покупательную способность россиян. При этом часть платежеспособной аудитории, — и люди, готовые брать технику в кредит, — просто "забыли" про "Евросеть" из-за снизившейся маркетинговой активности компании. Сегодня ритейлер уже не проводит щедрые конкурсы и массовые PR-акции, а к рекламе по ТВ многие привыкли... (и телевизор не все смотрят — БЗ) И, наконец, можно отметить переход "Евросети" под контроль "МегаФона", который имеет свой взгляд на развитие розницы».



Прогнозировать дальнейшее развитие событий довольно сложно. Ведь ключевыми факторами, влияющими на «Евросеть», остаются экономическая ситуация — и мнение акционеров. Хочется верить лишь, что у ростовчан, привыкших к услугам компании, — например, пополнению карт «Кукуруза» через кассу, — останется возможность делать это без лишних затрат денег и времени.