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«Ростелеком» провёл оптику к 3D-кинотеатру в Песчанокопском
Несмотря на развитие цифрового ТВ, кинотеатры остаются одним из любимых способов досуга россиян. Возможность посмотреть фильм на большом экране, — да ещё и с 3D-эффектами, — привлекает ценителей кинематографа, независимо от возраста и места проживания. Однако до недавнего времени посёлки Ростовской области не могли похвастаться современными кинозалами. К счастью, сегодня ситуация начала меняться к лучшему. В частности, в селе Песчанокопское Ростовской области недавно открылся цифровой сельский кинотеатр на 600 мест. Высококачественный видеоконтент для него, — в том числе в формате 3D, — будет доставляться по новой ВОЛС, построенной специалистами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
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Для обеспечения работы цифрового сельского кинотеатра в Песчанокопском специалисты компании «Ростелеком» построили оптическую линию связи с возможностью доступа в Интернет со скоростью до 100 Мбит/с, — а также установили производительный видеосервер. Таким образом, был создан высокоскоростной канал связи для передачи больших массивов данных, требующихся при прокате кинофильмов высокого разрешения.
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