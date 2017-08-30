«Ростелеком» провёл оптику к 3D-кинотеатру в Песчанокопском

Несмотря на развитие цифрового ТВ, кинотеатры остаются одним из любимых способов досуга россиян. Возможность посмотреть фильм на большом экране, — да ещё и с 3D-эффектами, — привлекает ценителей кинематографа, независимо от возраста и места проживания. Однако до недавнего времени посёлки Ростовской области не могли похвастаться современными кинозалами. К счастью, сегодня ситуация начала меняться к лучшему. В частности, в селе Песчанокопское Ростовской области недавно открылся цифровой сельский кинотеатр на 600 мест. Высококачественный видеоконтент для него, — в том числе в формате 3D, — будет доставляться по новой ВОЛС, построенной специалистами Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

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Для обеспечения работы цифрового сельского кинотеатра в Песчанокопском специалисты компании «Ростелеком» построили оптическую линию связи с возможностью доступа в Интернет со скоростью до 100 Мбит/с, — а также установили производительный видеосервер. Таким образом, был создан высокоскоростной канал связи для передачи больших массивов данных, требующихся при прокате кинофильмов высокого разрешения.



Цифровой кинотеатр в селе Песчанокопском открылся на базе Дома культуры «Юбилейный». Работать кинотеатр будет шесть дней в неделю. Зрительный зал рассчитан более чем на 600 мест. В нём установлена поляризационная система показа 2D- и 3D-контента: проекционный экран, звуковой кинопроцессор, проектор, аудиосистема и программно-аппаратный комплекс для продажи билетов. Такое оборудование является многофункциональным и может быть также использовано при проведении различных мероприятий.



«Это часть пилотного проекта по развитию сельских культурных центров, — отметил директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Алхасов. — При строительстве сети связи "Ростелеком" использовал технологию ЕТТН, которая гарантирует высокую скорость Интернета, обладает возможностью наращивания узлов сети и пропускной способности в зависимости от настоящих и будущих потребностей кинотеатра».



В торжественном открытии цифрового кинотеатра принял участие министр информационных технологий и связи Ростовской области Герман Лопаткин. Он вручил начальнику Волгодонского подразделения ПАО «Ростелеком» Валерию Пупкову благодарственное письмо минсвязи региона за активное плодотворное сотрудничество в реализации пилотного проекта по развитию сельских цифровых кинотеатров и культурных центров.



«Мы с "Ростелекомом" ведём несколько совместных программ и всегда рассчитываем на помощь компании в развитии информационных технологий на территории региона, — подчеркнул министр. — Надеемся, наше долгосрочное сотрудничество и дальше будет давать только положительные результаты».