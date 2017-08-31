В Ростове-на-Дону не будет света по расписанию

Наступившая почти по расписанию осень принесла ростовчанам не только дожди и пасмурную погоду. Вместе с ней в донскую столицу вернулись уже подзабытые отключения электроэнергии. По данным Администрации Ростова они уже затронули три района города — Пролетарский, Первомайский и Советский. Причём по некоторым адресам «блэкауты» будут повторяться ежедневно на протяжении месяца!.. Возможны нарушения энергоснабжения , — причём внезапные, — и в других районах города, что связано со стремительно надвигающейся на регион непогодой.
«Тёмный сентябрь»: в ростовских домах свет будут отключать ежедневно
Отключения света в сотнях ростовских домов городские электросети объясняют необходимостью «исключения аварийных ситуаций на трансформаторных подстанциях». По этой причине уже сегодня с 9 до 17 часов могли быть обесточены дома в Пролетарском районе по адресам: ул. Комсомольская 46-80, 51-67; ул. 37-я Линия 2-6, 7-21, 51-91; ул. 39-я Линия 3-33, 8-22; ул. 45-я Линия 1-14; ул. 2-ая Пролетарская 52-54, 61-75.
Неудобства, связанные со снижением нагрузки на ТП-855 испытали и жители Советского района Ростова по адресам: пер. Араратский 2Г; ул. Ерёменко 38/1; ул. Петрозаводская 32А; ул. Содружества 90, 92/1, 94/1, 94/2, 96. Правда, здесь «блэкаут» оказался более кратковременным — с 9 до 13 часов.
Помимо этого, 31 августа без электричества оказались жители ещё нескольких сотен домов в Первомайском, Советском и Пролетарском районах — и это оказалось только началом масштабных профилактических работ. Их причину энергетики не сообщают, ограничиваясь лишь фразой об исключении аварийных ситуаций. Однако, вряд ли она связана только с наступившей непогодой. Ведь, например, по адресам ул. Украинская 14-18, 21-41; пер. Хопёрский 41-75, 46-90; пер. Донецкий 65-87, 90-116; пер. Игарский 81-109, 80-108; пер. Днепровский 77-103, 76-104; пер. Беломорский 65-103 (Первомайский район Ростова) отключать электричество планируют регулярно с 9 до 17 часов на протяжении месяца — с 31 августа до 30 сентября.
Также в сентябре ежедневно с 9:00 до 17:00 планируется отключать от электроснабжения следующие дома:
c 31.08.17 по 01.09.17 — ул. Алма-Атинская 2-36, 7-29; ул. Минина 2-6; ул. Щяденко 2-26; ул. Саранская 1-7, 2-10; ул. Щорса 1-7, 2-12 (Первомайский район);
c 31.08.17 по 08.09.17 — пр. Шолохова 83-107; ул. Селиванова 1-21, 34-62; ул. Промышленная 43-71, 54-84; ул. Металлургическая 22-38,115-117; пер. Деревообделочный 5-15, 2-14; пер. Сборный 3-13, 2-14; пер. Литейный 1-15, 2-14 (Первомайский район);
c 31.08.17 по 15.09.17 — ул. Панфиловцев 36-64; пер. Моздокский 31-51, 30-50; пер. Армавирский 21-45, 20-44; пер. Адлерский 31-55, 30-52; ул. Победы 1-19, 2-18; ул. Борковского 1-27, 2-24; ул. З. Космодемьянской 2-50, 1-45; ул. Ижевская 2-34, 1-31; ул. Арзамаская 2-26; ул. Можайская 133-149, 2-22; ул. 1-ая Грамши 91-111, 96-110; ул. 2-ая Грамши 123-137, 162-176 (Первомайский район);
c 31.08.17 по 08.09.17 — ул. Владиленская 1-55, 2-38; ул. Кржижановского 1-41, 2-56; ул. Герцена 13-61; пер. Бакинский 1-9; пер. Норильский 1-7, 2-8; пер. Рацонализаторский 1-31, 2-24 (Пролетарский район);
с 01.09.17 по 04.09.17 — ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владимирская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А.Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25,2-30; ул. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72 (Пролетарский район);
01.09.17 и 02.10.17 — ул. 30-летия Октября 94-146, 61-91, 91А, 91Б, 91В; ул. Пескова 154-156 (Советский район).
Как пережить отключения света?
Конечно, столь длительные отключения электричества весьма неприятны — и жителям упомянутых домов придётся предпринять ряд экстренных мер. В частности, отказаться от хранения скоропортящихся продуктов в холодильниках, использования в дневное время стиральных машин и так далее. При использовании стационарных телефонов, модели с питанием от электросети лучше временно заменить на «классику». А сигнализации (в случае их использования) придётся оснастить мощными источниками бесперебойного питания.
Единственное, что может служить утешением в данной ситуации — надежда, что по окончании заявленного периода энергоснабжение указанных домов впредь будет осуществляться бесперебойно.
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