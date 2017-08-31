«Интерактивное ТВ» представляет обновлённую «Амедиатеку»
Компания «Ростелеком» сообщила об изменении названия подписки Amediateka. Теперь дополнительный ТВ-пакет, включающий каналы Amedia Premium и сервис «Видеопрокат» с лучшими сериалами мира, будет называться Amediateka Home of HBO. При этом состав и цена данной услуги для абонентов «Ростелекома» останутся прежними.
Напомним, что премиальный ТВ-пакет под новым названием Amediateka Home of HBO включает в себя лучшие сериалы планеты. Причём абоненты «Ростелекома», выбравшие соответствующую подписку, могут смотреть премьеры одновременно со всем миром!..
В пакет Amediateka Home of HBO входит обширная библиотека эксклюзивного контента, — включая хиты ведущих телеканалов и студий мира (FOX, Showtime, Starz, BBC, Sony Pictures) и новые российские сериалы.
Amediateka Home of HBO на «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком» предлагают зрителям сериалы «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Американская история ужасов», «Карточный домик», «Рэй Донован», «Твин Пикс», «Родина», «Табу», «Миллиарды», «Молодой папа», «Большая маленькая ложь» и многие другие.
Оформить подписку на дополнительный пакет каналов Amediateka Home of HBO абоненты «Интерактивного ТВ» могут в меню телевизионной приставки. А подробнее узнать о составе данной подписки и её многочисленных преимуществах можно на сайте компании «Ростелеком». Подключайтесь!
Уже в ближайшую пятницу, — 1 сентября, — в эфире российских телеканалов стартует второй сезон проекта «Дети на льду. Звёзды», организованного компанией «Ростелеком». На протяжении двух месяцев юные фигуристы со всей России будут демонстрировать свои спортивные таланты в прямом эфире. А победители состязания получат целевые гранты на продолжение своей карьеры!.. Таким образом, «Ростелеком» продолжает активную поддержку будущих звёзд российского спорта и помогает начинающим фигуристам раскрывать свой потенциал. Более того, средства, собранные в ходе зрительского SMS-голосования, оператор перечислит в благотворительный фонд «Линия жизни», спасающего тяжелобольных детей.
Концерты с участием любимых «звёзд», безусловно, долгожданное и красочное зрелище! Однако попасть на подобные мероприятия непросто по целому ряду причин. Ведь гала-концерты обычно проходят в крупнейших залах страны, а билеты на них стоят довольно дорого (за исключением задних рядов, где вам потребуется мощный бинокль, чтобы разглядеть происходящее на сцене). Тем не менее, увидеть лучшие концерты «с первого ряда» вполне реально — достаточно включить телевизор!.. Уже в ближайшее воскресенье «Первый канал» покажет концерт, посвящённый Дню государственного флага России, организованный совместно с оператором «Триколор ТВ». А в начале сентября зрители спутникового телевидения смогут увидеть праздничные концерты, посвященные 870-летию Москвы!.. Если же у вас всё ещё нет спутникового ТВ, решить данную проблему помогут специалисты ростовской компании «Элтек».
В 2018 году внимание всех футбольных болельщиков будет приковано к России. Десятки миллионов человек по всему миру с замиранием сердца будут смотреть Чемпионат мира FIFA в прямом эфире. При этом абоненты компании «Ростелеком» смогут делать это со скидкой 25%!.. Уже сегодня — и до 15 августа 2018 года, — зрители «Интерактивного ТВ» могут подключить пакеты «Наш Футбол» и «Матч!Футбол» всего за 449 рублей в месяц. При этом льготная цена будет действовать до конца следующего лета. Подробности выгодной акции читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
С наступлением осени ростовчане всё чаще проводят свободное время перед телевизором. Ведь, что может быть лучше просмотра любимых фильмов после утомительного рабочего дня, — и если за окном непогода!.. Пожалуй, только бесплатный просмотр лучших мировых сериалов в цифровом качестве. Именно такую возможность компания «Ростелеком» предлагает зрителям «Интерактивного ТВ». По условиям акции «Больше сериалов», при подключении пакетов «Твой стартовый» или «Твой оптимальный» абоненты «Ростелекома» получают полтора месяца бесплатного просмотра каналов Amedia Premium. А в случае активации пакета «Твой максимальный», подарком станут не только упомянутые премиум-каналы, но и видеоподписка Amediateka на тот же срок. Спешите воспользоваться выгодным предложением «Ростелекома»!..
В разгар летнего сезона «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» порадовало зрителей целым рядом новинок. В частности, для молодёжной аудитории началось вещание телеканала Clubbing TV HD с качественной электронной музыкой и отличными видеоклипами, — а любителям фильмов «Ростелеком» предложил новый канал Eurochannel. Для тех, кто предпочитает вкусно поесть, — или готовится угостить друзей на пикнике, — весьма кстати будет обновлённый канал «Еда Премиум». И, наконец, ценителям красот мирового океана «Интерактивное телевидение» предлагает уникальный проект Ocean TV «с новой пропиской». Без увеличения абонплаты!