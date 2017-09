«Интерактивное ТВ» представляет обновлённую «Амедиатеку»

Компания «Ростелеком» сообщила об изменении названия подписки Amediateka. Теперь дополнительный ТВ-пакет, включающий каналы Amedia Premium и сервис «Видеопрокат» с лучшими сериалами мира, будет называться Amediateka Home of HBO. При этом состав и цена данной услуги для абонентов «Ростелекома» останутся прежними.

Напомним, что премиальный ТВ-пакет под новым названием Amediateka Home of HBO включает в себя лучшие сериалы планеты. Причём абоненты «Ростелекома», выбравшие соответствующую подписку, могут смотреть премьеры одновременно со всем миром!..



В пакет Amediateka Home of HBO входит обширная библиотека эксклюзивного контента, — включая хиты ведущих телеканалов и студий мира (FOX, Showtime, Starz, BBC, Sony Pictures) и новые российские сериалы.



Amediateka Home of HBO на «Интерактивном ТВ» компании «Ростелеком» предлагают зрителям сериалы «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Американская история ужасов», «Карточный домик», «Рэй Донован», «Твин Пикс», «Родина», «Табу», «Миллиарды», «Молодой папа», «Большая маленькая ложь» и многие другие.



Оформить подписку на дополнительный пакет каналов Amediateka Home of HBO абоненты «Интерактивного ТВ» могут в меню телевизионной приставки. А подробнее узнать о составе данной подписки и её многочисленных преимуществах можно на сайте компании «Ростелеком». Подключайтесь!