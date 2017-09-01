Honor Cup 2017: престижная работа для IT-студентов

Важнейшей задачей для выпускников ВУЗов является поиск хорошей работы. Несмотря на имеющийся багаж знаний, молодым специалистам необходимо зарекомендовать себя перед работодателем. А значит, карьерный взлёт откладывается минимум на время стажировки и получения практического опыта. Впрочем, есть и другой, более короткий, путь к успеху — ведь можно познакомиться с требованиями будущего работодателя во время учёбы и развиваться в нужном направлении. Именно такой вариант предлагает студентам российских ВУЗов компания Huawei. В рамках всероссийских соревнований Honor Cup 2017 молодые специалисты могут продемонстрировать свои умения — и если они окажутся на высоком уровне, фирма-производитель поможет закрепить этот успех.

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Всероссийские соревнования Honor Cup проводятся компанией Huawei с 2015 года. Их целью является повышение мотивации молодых «айтишников» к самообразованию и развитию профессиональных навыков. При этом в Honor Cup могут принять участие студенты, аспиранты и молодые специалисты любых российских ВУЗов, родившиеся не ранее 1990 года.



Участникам Honor Cup 2017 будут предложены вебинары онлайн-школы, викторина и тестирование, по результатам которого будут отобраны финалисты в основных номинациях конкурса:

«Поколения мобильной связи»;

«Облачные решения»;

«Технологии и протоколы взаимодействия в IP-сетях»;

Codecraft (новая номинация, акцент в которой ставится на математике, владении языками программирования, а также способности разобраться в новой проблемной области).

В финале конкурса Honor Cup 2017 всех участников ждёт насыщенная и весьма полезная программа. В неё войдут лекции ведущих экспертов, а также возможность лично познакомиться с экспертами и руководством компании Huawei.



Особого внимания заслуживают и призы для победителей. Помимо современных гаджетов Huawei, лидеры Honor Cup 2017 получат ваучеры для прохождения официального экзамена HCNA по соответствующему направлению. Это значит, что к моменту окончания ВУЗа на руках у молодых специалистов будут не только дипломы, но и общепризнанные международные сертификаты, подтверждающие их компетенцию.



И, наконец, самое важное! Принять участие в состязаниях Honor Cup 2017 можете и вы. Всё, что для этого требуется, — зарегистрироваться на сайте конкурса до 12 сентября.



Не упустите возможность для стремительного начала будущей ИТ-карьеры!