В Ростове заработает детский технопарк «Кванториум»
Как известно, детский мозг способен запоминать и обрабатывать гораздо больше информации, чем мозг взрослого человека. Поэтому юность — лучшее время для обучения и развития творческих навыков!.. Именно в этом возрасте Луи Брайль изобрёл рельефно-точечный шрифт для слепых, Жозеф-Арманд Бомбардье создал первый в мире снегоход, а Бенджамин Франклин придумал ласты для плавания. Немало полезных изобретений предложили и юные россияне — воспитанники школ детского технического творчества. Достойным последователем которых стала федеральная сеть детских технопарков «Кванториум», которая в 2018 году охватит и Ростов-на-Дону.
В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области, торжественное открытие детского технопарка «Кванториум» в донской столице намечено на осень 2018 года.
При этом обучение юных слушателей будет вестись сразу на двух ростовских площадках — в кампусе ДГТУ (пл. Гагарина, 1) и в областном центре технического творчества учащихся (ул. Закруткина, 67).
В зависимости от сферы интересов, учащиеся детского технопарка могут выбрать между направлениями «IT-квантум», «Аэроквантум», «Робоквантум», «Промышленный дизайн», «Энерджиквантум», «Биоквантум» и «Хайтек». Причём, какую бы сферу деятельности ни выбрали юные изобретатели, они не ошибутся, — ведь все «квантумы» соответствуют актуальным и приоритетным технологическим направлениям в регионе.
Это значит, что, получив необходимые знания и опыт, — и окончив профильный ВУЗ, — нынешние резиденты детского технопарка могут добиться впечатляющих успехов во взрослой жизни. Например, выпускники «Аэроквантума» будут востребованы на предприятиях Ростовской области, создающих всемирно известные вертолёты и самолёты-амфибии.
А молодёжь, обучившаяся по направлению «Робоквантум», примет активное участие в разработке «повседневных помощников», которые через десять лет будут сопровождать нас повсюду.
Тем временем у родителей остаётся ещё целый год, чтобы развить у своих чад интерес к миру информационных технологий. На первый взгляд, это совсем несложно, — ведь детям очень нравятся гаджеты и современные «ИТ-фишки».
Куда сложнее объяснить подрастающему поколению, что гораздо перспективнее быть не пользователем, а разработчиком передовых технологий. Впрочем, на объяснения, у старшего поколения донской столицы, есть, как минимум, ещё целый год.
Электронное образование становится всё более популярным в нашей стране. Однако до сих пор технологии дистанционного обучения сильно зависят от учебных заведений, — которые вынуждены либо разрабатывать порталы e-learinig «с нуля», либо адаптировать под свои потребности зарубежные «движки»... Впрочем, в ближайшее время ситуация может измениться к лучшему! Ведь совместное предприятие компании «Ростелеком» и издательства «Просвещение» планирует создать единое электронное образовательное пространство России. В которое, в частности, войдёт комплекс сервисов дистанционного обучения. Помимо этого, ООО «РТК.Просвещение» займётся внедрением электронных учебников и поможет унифицировать программы повышения квалификации педагогов.
Разработка программ для смартфонов является важным направлением IT-индустрии. Ведь сегодня в мобильных приложениях заинтересованы множество заказчиков, — а игры для Android, к примеру, часто превосходят по популярности аналоги для десктопов. Но с чего начать будущему программисту?.. Один из вариантов предлагает IT-школа Samsung в Ростове-на-Дону. Здесь учащиеся школы 33 под руководством опытных педагогов научатся разрабатывать android-приложения и освоят азы программирования. Причём совершенно бесплатно!.. Однако желающим стоит поторопиться — количество мест в IT-школе ограничено, а занятия начнутся уже в сентябре.
По данным пресс-центра Южного федерального университета, в середине апреля в Калифорнии состоялась очередная конференция Facebook F8. На ней были представлены новые технологии дополненной реальности Camera Effect; среда разработки для deep learning Caffe2; новые видеокамеры с углом обзора 360°; вертолёты, раздающие Интернет с подключённого «оптоволокна» — и многое другое. Но главное, что на мероприятии, включающим в себя 8 продвинутых «хакатонов», ярко засветились выпускники Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета.
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Как зарождаются оригинальные ИТ-проекты, — и сколько времени требуется на их реализацию?.. Однозначного ответа на эти вопросы, конечно, не существует. Многое зависит от обстоятельств — креативности руководителя, сплочённости команды, наличия в штате экспертов в смежных областях и так далее... Но иногда оригинальную ИТ-идею можно проработать и реализовать всего за 48 часов! Для этого достаточно стать участником хакатона ДГТУ, который в этом году пройдёт с 7 по 9 апреля. В течение двух суток ИТ-менеджеры, программисты, и дизайнеры будут работать в командах над созданием инновационных продуктов. При этом этапы совместной работы будут перемежаться с мастер-классами известных «айтишников» и приёмами пищи. Однако на период хакатона участникам, вероятно, придётся отказаться от перерывов на сон.