В Ростове заработает детский технопарк «Кванториум»

Как известно, детский мозг способен запоминать и обрабатывать гораздо больше информации, чем мозг взрослого человека. Поэтому юность — лучшее время для обучения и развития творческих навыков!.. Именно в этом возрасте Луи Брайль изобрёл рельефно-точечный шрифт для слепых, Жозеф-Арманд Бомбардье создал первый в мире снегоход, а Бенджамин Франклин придумал ласты для плавания. Немало полезных изобретений предложили и юные россияне — воспитанники школ детского технического творчества. Достойным последователем которых стала федеральная сеть детских технопарков «Кванториум», которая в 2018 году охватит и Ростов-на-Дону.

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В соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области, торжественное открытие детского технопарка «Кванториум» в донской столице намечено на осень 2018 года.



При этом обучение юных слушателей будет вестись сразу на двух ростовских площадках — в кампусе ДГТУ (пл. Гагарина, 1) и в областном центре технического творчества учащихся (ул. Закруткина, 67).



В зависимости от сферы интересов, учащиеся детского технопарка могут выбрать между направлениями «IT-квантум», «Аэроквантум», «Робоквантум», «Промышленный дизайн», «Энерджиквантум», «Биоквантум» и «Хайтек». Причём, какую бы сферу деятельности ни выбрали юные изобретатели, они не ошибутся, — ведь все «квантумы» соответствуют актуальным и приоритетным технологическим направлениям в регионе.



Это значит, что, получив необходимые знания и опыт, — и окончив профильный ВУЗ, — нынешние резиденты детского технопарка могут добиться впечатляющих успехов во взрослой жизни. Например, выпускники «Аэроквантума» будут востребованы на предприятиях Ростовской области, создающих всемирно известные вертолёты и самолёты-амфибии.



А молодёжь, обучившаяся по направлению «Робоквантум», примет активное участие в разработке «повседневных помощников», которые через десять лет будут сопровождать нас повсюду.



Тем временем у родителей остаётся ещё целый год, чтобы развить у своих чад интерес к миру информационных технологий. На первый взгляд, это совсем несложно, — ведь детям очень нравятся гаджеты и современные «ИТ-фишки».



Куда сложнее объяснить подрастающему поколению, что гораздо перспективнее быть не пользователем, а разработчиком передовых технологий. Впрочем, на объяснения, у старшего поколения донской столицы, есть, как минимум, ещё целый год.