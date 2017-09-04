Дистанционному обучению в России — надёжную платформу!

Электронное образование становится всё более популярным в нашей стране. Однако до сих пор технологии дистанционного обучения сильно зависят от учебных заведений, — которые вынуждены либо разрабатывать порталы e-learinig «с нуля», либо адаптировать под свои потребности зарубежные «движки»... Впрочем, в ближайшее время ситуация может измениться к лучшему! Ведь совместное предприятие компании «Ростелеком» и издательства «Просвещение» планирует создать единое электронное образовательное пространство России. В которое, в частности, войдёт комплекс сервисов дистанционного обучения. Помимо этого, ООО «РТК.Просвещение» займётся внедрением электронных учебников и поможет унифицировать программы повышения квалификации педагогов.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Совместное предприятие «РТК.Просвещение» было создано ПАО «Ростелеком» и АО «Издательство "Просвещение"» в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в июле 2017 года. Основными целями новой организации станут обработка данных, разработка программного обеспечения, ИТ-консалтинг, — а также образовательная и научная работа.



В частности, «РТК.Просвещение» займётся развитием сервисов электронного образования, внедрением решений для школьных информационно-библиотечных центров и комплектованием фондов библиотек образовательных организаций электронными образовательными ресурсами.



Помимо этого, совместное предприятие «Ростелекома» и издательства «Просвещение» займётся развитием единого электронного образовательного пространства России. В рамках данных работ планируется также внедрение электронных форм учебников, книг, методических материалов и курсов, — а также обеспечение основы для комплексной организации дистанционного обучения и повышения квалификации педагогов.



«Совместное предприятие создано для объединения компетенций компаний для создания и продвижения образовательной платформы, которая сделает образование более доступным и качественным, что особенно актуально для удалённых регионов, — отметил генеральный директор ООО "РТК.Просвещение" Юрий Бушин. — Работа "РТК.Просвещение" также будет направлена на развитие инфраструктуры системы образования Российской Федерации».



Уже сейчас, с первых дней своей работы, компания «РТК.Просвещение» приступила к разработке проектов по развитию сервисов дистанционного обучения в Новосибирской области, Краснодарском крае, Забайкальском крае, Красноярском крае и ряде других субъектов Российской Федерации. А в перспективе универсальная платформа «РТК.Просвещение» сможет стать стандартом «де-факто» для всех образовательных учреждений нашей страны.