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5 сентября 2017, Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ

ЮФУ — это перспективно!

IT-выпускники ЮФУ -- в числе самых востребованных!На минувшей неделе ассоциация «РУССОФТ» представила рейтинг российских университетов, выпускники которых наиболее часто устраиваются в софтверные компании. Из образовательных организаций Ростовской области лидером в данном списке стал Южный федеральный университет, занявший 11 место. Таким образом, высокое качество подготовки «айтишников» в ЮФУ получило очередное подтверждение. Равно как и высокий уровень донских учёных, благодаря которому ЮФУ получил право присуждать степени кандидатов и докторов наук, минуя ВАК.

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Программисты мирового уровня

При составлении рейтинга университетов для софтверной отрасли ассоциация «РУССОФТ» руководствовалась количеством упоминаний ВУЗов как источников пополнения штата более 130 ведущих производителей ПО. Таким образом, ЮФУ обогнал в чарте множество известных университетов, — и стал одним из двух представителей Ростовской области (ДГТУ в данном рейтинге разделил 25-27 места с ВШЭ и ОГТУ).

Напомним, что программистов в ЮФУ готовят сразу на нескольких факультетах. В частности, выпускники мехмата получают обширные фундаментальные знания, а ФВТ концентрируется на решении прикладных задач. Хотя приведённое выше разделение довольно условно — и выпускники обоих факультетов отлично адаптируются к потребностям работодателей.

Кандидат наук «без ожидания»

Кстати, профессионализм сотрудников ЮФУ не вызывает сомнения не только у студентов и работодателей. Авторитет научных школ университета, — и его диссертационных советов, — стал поводом для включения ЮФУ в список ВУЗов, самостоятельно присуждающих учёные степени кандидатов и докторов наук. Подобного права по всей России были удостоены лишь 19 ВУЗов и 4 научные организации.

Напомним, что решения всех остальных диссертационных советов требуют обязательного утверждения ВАК. В результате после успешной защиты соискателю предстоят ещё несколько месяцев ожидания окончательного результата — решения о выдаче диплома кандидата или доктора наук (или отрицательного заключения). В случае же с диссертационными советами ЮФУ учёная степень присуждается уже сразу по результатам защиты.

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Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ

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