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ЮФУ — это перспективно!
На минувшей неделе ассоциация «РУССОФТ» представила рейтинг российских университетов, выпускники которых наиболее часто устраиваются в софтверные компании. Из образовательных организаций Ростовской области лидером в данном списке стал Южный федеральный университет, занявший 11 место. Таким образом, высокое качество подготовки «айтишников» в ЮФУ получило очередное подтверждение. Равно как и высокий уровень донских учёных, благодаря которому ЮФУ получил право присуждать степени кандидатов и докторов наук, минуя ВАК.
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