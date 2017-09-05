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5 сентября 2017, Интернет в Ростове

Тайну заколдованной башни узнают лишь абоненты «Ростелекома»

«Ростелеком» приглашает абонентов пройти онлайн-квестПрограммы лояльности для клиентов сегодня предлагает множество компаний. Как правило, наградой за «верность бренду» в них служат скидки или дополнительные привилегии. Но некоторые бонусные программы пошли дальше!.. Например, компания «Ростелеком» предложила абонентам увлекательный онлайн-квест, в котором можно выиграть денежные сертификаты и другие ценные призы. Причём главным удовольствием является не только победа, а игровой процесс, увлекающий с первых минут. Всё, что требуется от участников — регистрация в программе лояльности «Бонус», — и творческий подход, чтобы разгадать тайну заколдованной башни.

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Онлайн-игра «Тайна заколдованной башни» проводится на сайте компании «Ростелеком» до 31 октября. Принять участие можно со стационарного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Однако войти в подземелье, полное тайн и скрытых сокровищ, смогут только абоненты использующие «Личный кабинет» компании «Ростелеком» — и зарегистрированные в программе «Бонус».

Ждут в онлайн-игре «Ростелекома» и новых участников бонусной программы, — которые при регистрации сразу получат 500 баллов. И это только первый приятный подарок! Поскольку количество призов и чудес в игре напрямую зависит от размера бонусного счёта игрока и его статуса в программе лояльности.

Помимо путешествий внутри мистической башни, игроков ждут и другие приключения — поиск магических книг и ключей, открывающих потайные двери, — а также погоня за наградами и главным сокровищем башни.

Отметим, что игровой проект «Тайна заколдованной башни» отличается отличной графикой и оригинальной авторской задумкой. Поэтому абонентов «Ростелекома» порадуют не только практичные призы — денежные сертификаты и скидки на услуги связи, — но и сам игровой процесс.

Однако желающим принять участие в приключенческом онлайн-квесте стоит поторопиться — делать ходы в игре можно будет только до 31 октября, а заработанные призы «Ростелеком» будет выдавать до конца ноября.

Узнать подробнее о правилах игры «Тайна заколдованной башни», — и скачать мобильные приложения для входа в волшебный мир, — можно на сайте «Ростелекома».

Не упустите возможность отправиться в мир магии и ярких приключений!

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Интернет в Ростове

Участников молодёжного форума ждут быстрый Интернет и гигантское мадоннари


С 7 по 19 сентября на берегу Азовского моря в селе Натальевка Ростовской области состоится традиционный молодёжный форум «Ростов-2017». Его телекоммуникационным партнёром уже пятый год подряд выступит компания «Ростелеком». Национальный оператор обеспечит участников форума проводным и беспроводным доступом в Интернет, поддержит мероприятия образовательной программы, — а также организует зону «Ростелеком» для комфортной учёбы, отдыха и развлечений.
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Сотрудничество «Ростелекома» с операторами на юге будет курировать Павел Шалюгин


Директором департамента по работе с операторами связи макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» назначен Павел Шалюгин. На новом посту он будет отвечать за развитие межоператорского сотрудничества и укрепление конкурентных преимуществ компании в сегменте B2О. Для абонентов это означает, что доступ к интернет-контенту станет ещё более лёгким, быстрым и надёжным.
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Ещё 300 км «оптики» в Ростовской области до конца года!..


Компания «Ростелеком» продолжает реализацию социально значимых проектов в Ростовской области. В частности для устранения цифрового неравенства национальный оператор уже проложил более 2000 км «оптики» к 179 малым населённым пунктам региона. А в перспективе ещё 3000 км высокоскоростных магистралей «Ростелекома» объединят медицинские учреждения по всей Ростовской области, — что откроет новую страницу в области телемедицины. Ещё одним важным достижением национального оператора стало создание «Системы-112», позволяющей оперативно реагировать на происшествия и предотвращать чрезвычайные ситуации. Об этих и других проектах «Ростелекома» рассказал директор макрорегионального филиала «Юг» Денис Лысов в ходе визита в Ростов-на-Дону.
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Как настроить роутер «Ростелекома» — и защититься от вирусов?


Качество техподдержки является важнейшим показателем работы интернет-провайдера. При этом, чем обширнее абонентская база, тем больше усилий требуется на быструю и профессиональную обработку заявок. В частности, компания «Ростелеком», — крупнейший интернет-провайдер России, — постоянно совершенствует службу технической поддержки. Помимо расширения штата консультантов, национальный оператор анализирует запросы пользователей и размещает ответы на часто задаваемые вопросы в специальной «Базе знаний». Недавно она пополнилась инструкциями по самостоятельной настройке роутеров TP-LINK и проверке компьютеров на вирусы с помощью утилиты Dr.Web CureIt.
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В Кавказском филиале ПАО «МегаФон» новый директор


По данным пресс-службы, новым директором Кавказского филиала оператора «МегаФон» назначен Анатолий Горбунов. Стратегическая задача топ-менеджера — «обеспечение рыночного лидерства с приоритетом развития бизнеса под потребности "цифровых" клиентов и дальнейшее улучшение качества мобильных услуг».
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