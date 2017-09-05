Тайну заколдованной башни узнают лишь абоненты «Ростелекома»

Программы лояльности для клиентов сегодня предлагает множество компаний. Как правило, наградой за «верность бренду» в них служат скидки или дополнительные привилегии. Но некоторые бонусные программы пошли дальше!.. Например, компания «Ростелеком» предложила абонентам увлекательный онлайн-квест, в котором можно выиграть денежные сертификаты и другие ценные призы. Причём главным удовольствием является не только победа, а игровой процесс, увлекающий с первых минут. Всё, что требуется от участников — регистрация в программе лояльности «Бонус», — и творческий подход, чтобы разгадать тайну заколдованной башни.

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Онлайн-игра «Тайна заколдованной башни» проводится на сайте компании «Ростелеком» до 31 октября. Принять участие можно со стационарного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Однако войти в подземелье, полное тайн и скрытых сокровищ, смогут только абоненты использующие «Личный кабинет» компании «Ростелеком» — и зарегистрированные в программе «Бонус».



Ждут в онлайн-игре «Ростелекома» и новых участников бонусной программы, — которые при регистрации сразу получат 500 баллов. И это только первый приятный подарок! Поскольку количество призов и чудес в игре напрямую зависит от размера бонусного счёта игрока и его статуса в программе лояльности.



Помимо путешествий внутри мистической башни, игроков ждут и другие приключения — поиск магических книг и ключей, открывающих потайные двери, — а также погоня за наградами и главным сокровищем башни.



Отметим, что игровой проект «Тайна заколдованной башни» отличается отличной графикой и оригинальной авторской задумкой. Поэтому абонентов «Ростелекома» порадуют не только практичные призы — денежные сертификаты и скидки на услуги связи, — но и сам игровой процесс.



Однако желающим принять участие в приключенческом онлайн-квесте стоит поторопиться — делать ходы в игре можно будет только до 31 октября, а заработанные призы «Ростелеком» будет выдавать до конца ноября.



Узнать подробнее о правилах игры «Тайна заколдованной башни», — и скачать мобильные приложения для входа в волшебный мир, — можно на сайте «Ростелекома».



Не упустите возможность отправиться в мир магии и ярких приключений!