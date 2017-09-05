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Тайну заколдованной башни узнают лишь абоненты «Ростелекома»
Программы лояльности для клиентов сегодня предлагает множество компаний. Как правило, наградой за «верность бренду» в них служат скидки или дополнительные привилегии. Но некоторые бонусные программы пошли дальше!.. Например, компания «Ростелеком» предложила абонентам увлекательный онлайн-квест, в котором можно выиграть денежные сертификаты и другие ценные призы. Причём главным удовольствием является не только победа, а игровой процесс, увлекающий с первых минут. Всё, что требуется от участников — регистрация в программе лояльности «Бонус», — и творческий подход, чтобы разгадать тайну заколдованной башни.
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Онлайн-игра «Тайна заколдованной башни» проводится на сайте компании «Ростелеком» до 31 октября. Принять участие можно со стационарного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Однако войти в подземелье, полное тайн и скрытых сокровищ, смогут только абоненты использующие «Личный кабинет» компании «Ростелеком» — и зарегистрированные в программе «Бонус».
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