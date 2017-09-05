Участников молодёжного форума ждут быстрый Интернет и гигантское мадоннари

С 7 по 19 сентября на берегу Азовского моря в селе Натальевка Ростовской области состоится традиционный молодёжный форум «Ростов-2017». Его телекоммуникационным партнёром уже пятый год подряд выступит компания «Ростелеком». Национальный оператор обеспечит участников форума проводным и беспроводным доступом в Интернет, поддержит мероприятия образовательной программы, — а также организует зону «Ростелеком» для комфортной учёбы, отдыха и развлечений.

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Основной целью форума «Ростов-2017» станет создание площадки c интенсивным образовательным процессом, на которой молодые люди смогут продемонстрировать свой талант и приобрести дополнительные знания по различным направлениям. Помимо этого участники форума познакомятся с ведущими экспертами в отрасли, найдут единомышленников и друзей, — а также смогут рассчитывать на общественную и государственную поддержку своих социально значимых инициатив.



И это, разумеется, ещё не всё!.. В павильоне «Ростелекома» ребят ждут караоке-вечеринки, чемпионаты по интеллектуальным и настольным играм, конкурсы на лучшее фото в социальных сетях и многое другое. Для желающих научиться пользоваться порталом госуслуг пройдут мастер-классы. Своими историями успеха поделится топ-менеджмент Ростовского филиала компании.



Все дни форума в шатре «Ростелекома» будут находиться специалисты компании, которые смогут ответить на интересующие вопросы, а также проконсультировать по всем услугам оператора. Рядом с павильоном на специальной площадке участников форума будет ждать отдельный сюрприз — мадоннари площадью 20 квадратных километров!



«Молодёжные образовательные форумы — это всегда интересно, — говорит директор Ростовского филиал ПАО "Ростелеком" Сергей Алхасов. — Мы традиционно поддерживаем проекты в сфере образования, понимая, что цифровые технологии — это уже сегодняшний день, без них жизнь, и профессиональная, и личная, современного человека невозможна. Они открывают людям всех возрастов безграничные возможности для развития».



В этом году форум «Ростов-2017» соберёт вместе более 1700 молодых людей из разных уголков нашей страны. Часть из них приедет поучаствовать во всероссийской смене «Молодые аграрии: агроэкология» (с 7 по 12 сентября). А вторая смена — «Ростов-2017. Территория успеха», — пройдёт с 8 по 19 сентября.