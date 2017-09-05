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Участников молодёжного форума ждут быстрый Интернет и гигантское мадоннари
С 7 по 19 сентября на берегу Азовского моря в селе Натальевка Ростовской области состоится традиционный молодёжный форум «Ростов-2017». Его телекоммуникационным партнёром уже пятый год подряд выступит компания «Ростелеком». Национальный оператор обеспечит участников форума проводным и беспроводным доступом в Интернет, поддержит мероприятия образовательной программы, — а также организует зону «Ростелеком» для комфортной учёбы, отдыха и развлечений.
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Основной целью форума «Ростов-2017» станет создание площадки c интенсивным образовательным процессом, на которой молодые люди смогут продемонстрировать свой талант и приобрести дополнительные знания по различным направлениям. Помимо этого участники форума познакомятся с ведущими экспертами в отрасли, найдут единомышленников и друзей, — а также смогут рассчитывать на общественную и государственную поддержку своих социально значимых инициатив.
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