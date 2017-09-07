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Олимпиада по компьютерной безопасности стартует в сентябре
Информационные системы продолжают проникать во все сферы нашей жизни, — делая всё более востребованной профессию специалиста по компьютерной безопасности. В отличие от некоторых должностей, оказавшихся «на грани вымирания», защита информации имеет самые радужные перспективы в плане трудоустройства и карьерного роста. Хотя, конечно, для этого надо быть настоящим профессионалом. Но с чего начать?.. По мнению экспертов, отличной возможностью проявить свои таланты, — и поступить в престижный ВУЗ, — является ежегодная Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной безопасности. Её заочный тур стартует уже 18 сентября, а абсолютные победители по итогам очного финала получат льготы при поступлении в престижные ВУЗы.
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XII Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной безопасности проводится Институтом криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России с 18 сентября. При этом интеллектуальное состязание предусматривает два этапа: заочный (отборочный) с 18 сентября по 17 октября — и заключительный (очный), намеченный на 29 октября 2017 года. О месте и времени проведения последнего финалисты будут проинформированы дополнительно.
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