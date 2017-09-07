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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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7 сентября 2017, Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ

Олимпиада по компьютерной безопасности стартует в сентябре

Олимпиада по IT-безопасности поможет поступить в ВУЗИнформационные системы продолжают проникать во все сферы нашей жизни, — делая всё более востребованной профессию специалиста по компьютерной безопасности. В отличие от некоторых должностей, оказавшихся «на грани вымирания», защита информации имеет самые радужные перспективы в плане трудоустройства и карьерного роста. Хотя, конечно, для этого надо быть настоящим профессионалом. Но с чего начать?.. По мнению экспертов, отличной возможностью проявить свои таланты, — и поступить в престижный ВУЗ, — является ежегодная Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной безопасности. Её заочный тур стартует уже 18 сентября, а абсолютные победители по итогам очного финала получат льготы при поступлении в престижные ВУЗы.

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XII Межрегиональная олимпиада школьников по информатике и компьютерной безопасности проводится Институтом криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России с 18 сентября. При этом интеллектуальное состязание предусматривает два этапа: заочный (отборочный) с 18 сентября по 17 октября — и заключительный (очный), намеченный на 29 октября 2017 года. О месте и времени проведения последнего финалисты будут проинформированы дополнительно.

К участию в олимпиаде приглашаются учащиеся 9-11 классов, — которые могут пройти отборочный тур на сайте организаторов. При этом школьники, показавшие лучшие результаты, будут приглашены в финал и смогут побороться за льготное поступление в ВУЗ. Последнее гарантируется включением данного состязания в перечень олимпиад Минобрнауки России (2 уровень по профилю «Компьютерная безопасность»).

Участвуйте и побеждайте!

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Вузы Ростова: ЮФУ, ДГТУ и МТУСИ

ЮФУ — это перспективно!


На минувшей неделе ассоциация «РУССОФТ» представила рейтинг российских университетов, выпускники которых наиболее часто устраиваются в софтверные компании. Из образовательных организаций Ростовской области лидером в данном списке стал Южный федеральный университет, занявший 11 место. Таким образом, высокое качество подготовки «айтишников» в ЮФУ получило очередное подтверждение. Равно как и высокий уровень донских учёных, благодаря которому ЮФУ получил право присуждать степени кандидатов и докторов наук, минуя ВАК.
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Дистанционному обучению в России — надёжную платформу!


Электронное образование становится всё более популярным в нашей стране. Однако до сих пор технологии дистанционного обучения сильно зависят от учебных заведений, — которые вынуждены либо разрабатывать порталы e-learinig «с нуля», либо адаптировать под свои потребности зарубежные «движки»... Впрочем, в ближайшее время ситуация может измениться к лучшему! Ведь совместное предприятие компании «Ростелеком» и издательства «Просвещение» планирует создать единое электронное образовательное пространство России. В которое, в частности, войдёт комплекс сервисов дистанционного обучения. Помимо этого, ООО «РТК.Просвещение» займётся внедрением электронных учебников и поможет унифицировать программы повышения квалификации педагогов.
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В Ростове заработает детский технопарк «Кванториум»


Как известно, детский мозг способен запоминать и обрабатывать гораздо больше информации, чем мозг взрослого человека. Поэтому юность — лучшее время для обучения и развития творческих навыков!.. Именно в этом возрасте Луи Брайль изобрёл рельефно-точечный шрифт для слепых, Жозеф-Арманд Бомбардье создал первый в мире снегоход, а Бенджамин Франклин придумал ласты для плавания. Немало полезных изобретений предложили и юные россияне — воспитанники школ детского технического творчества. Достойным последователем которых стала федеральная сеть детских технопарков «Кванториум», которая в 2018 году охватит и Ростов-на-Дону.
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В лицее 33 знают, как научить школьников писать android-приложения


Разработка программ для смартфонов является важным направлением IT-индустрии. Ведь сегодня в мобильных приложениях заинтересованы множество заказчиков, — а игры для Android, к примеру, часто превосходят по популярности аналоги для десктопов. Но с чего начать будущему программисту?.. Один из вариантов предлагает IT-школа Samsung в Ростове-на-Дону. Здесь учащиеся школы 33 под руководством опытных педагогов научатся разрабатывать android-приложения и освоят азы программирования. Причём совершенно бесплатно!.. Однако желающим стоит поторопиться — количество мест в IT-школе ограничено, а занятия начнутся уже в сентябре.
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Выпускники ИТА ЮФУ создают чат-боты — и новый месседжер для Facebook!


По данным пресс-центра Южного федерального университета, в середине апреля в Калифорнии состоялась очередная конференция Facebook F8. На ней были представлены новые технологии дополненной реальности Camera Effect; среда разработки для deep learning Caffe2; новые видеокамеры с углом обзора 360°; вертолёты, раздающие Интернет с подключённого «оптоволокна» — и многое другое. Но главное, что на мероприятии, включающим в себя 8 продвинутых «хакатонов», ярко засветились выпускники Института компьютерных технологий и информационной безопасности Южного федерального университета.
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