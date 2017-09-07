Эксперты высоко оценили надёжность дата-центров «Ростелекома»

Важнейшими характеристиками центров обработки данных, безусловно, являются надёжность и защищённость. Однако соответствовать ведущим мировым стандартам в данной области непросто — требуются серьёзные технические и организационные меры, плюс наличие специалистов экстра-класса. Лишь в этом случае дата-центр может гарантировать всем пользователям стабильность работы и конфиденциальность обрабатываемых данных. Что, разумеется, должно быть подтверждено независимой экспертизой! Такой как сертификация на соответствие международному стандарту PCI DSS v3.2, успешно пройденная дата-центрами компании «Ростелеком» — и позволяющая использовать инфраструктуру оператора в том числе для процессинга банковских карт.

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Сертификация услуги «Центр обработки данных», предоставляемой компанией «Ростелеком» была проведена экспертами компании «Информзащита». Один из ведущих игроков рынка информационной безопасности подтвердил полное соответствие дата-центров «Ростелекома» требованиям международного стандарта по защите информации и безопасности данных в индустрии платёжных карт PCI DSS v3.2.



«Сертификация на соответствие стандарту PCI DSS является важным шагом в формировании специализированных предложений "Ростелекома" для организаций финансового сектора и предприятий, оперирующих платёжными данными, — отметил директор офиса перспективных продуктов ПАО "Ростелеком" Александр Обухов. — Например, банки, ранее размещавшие в ЦОД свои веб-порталы и некритичные бизнес-системы, такие как среды тестирования и разработки, теперь получили возможность разместить в ЦОД "Ростелеком" и системы процессинга карточных платежей».



Напомним, что стандарт PCI DSS v3.2 действует для всех организаций сферы обработки платёжных данных — банков, торгово-сервисных предприятий, интернет-магазинов, процессинговых центров, платёжных шлюзов, и других организаций, хранящих, обрабатывающих и передающих данные держателей карт. Сертификация подтверждает высокий уровень физической защиты центров обработки данных и использование качественных средств информационной безопасности.



В частности, для физической защиты «Ростелеком» использует пропускной режим с чётко прописанными процедурами доступа и видеонаблюдение. Все данные, размещённые в ЦОДах «Ростелекома», защищены от DDoS-атак до 5 Тбит/с на уровне сети и 180 Гбит/с на уровне приложений.



«Инженеры "Ростелекома" обладают большой экспертизой по отражению DDoS атак и других актуальных кибер-угроз, — подчеркнул директор продуктового офиса "Информационная безопасность" ПАО "Ростелеком" Станислав Барташевич. — Постоянно сталкиваясь с различными видами атак, наши специалисты в области информационной безопасности получают новый опыт, который используют для решения задач по обеспечению кибер-безопасности наших клиентов. Поэтому мы обеспечиваем соответствие услуги самым актуальным требованиям в сфере безопасности платёжных данных».



При этом убедиться в надёжности и эффективности дата-центров «Ростелекома» может любой корпоративный клиент. Просто обратитесь к своему персональному менеджеру, — или оставьте заявку онлайн на сайте компании, — и получите бесплатный тест-драйв услуг ЦОД мирового уровня!