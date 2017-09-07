Эксперты высоко оценили надёжность дата-центров «Ростелекома»
Важнейшими характеристиками центров обработки данных, безусловно, являются надёжность и защищённость. Однако соответствовать ведущим мировым стандартам в данной области непросто — требуются серьёзные технические и организационные меры, плюс наличие специалистов экстра-класса. Лишь в этом случае дата-центр может гарантировать всем пользователям стабильность работы и конфиденциальность обрабатываемых данных. Что, разумеется, должно быть подтверждено независимой экспертизой! Такой как сертификация на соответствие международному стандарту PCI DSS v3.2, успешно пройденная дата-центрами компании «Ростелеком» — и позволяющая использовать инфраструктуру оператора в том числе для процессинга банковских карт.
Сертификация услуги «Центр обработки данных», предоставляемой компанией «Ростелеком» была проведена экспертами компании «Информзащита». Один из ведущих игроков рынка информационной безопасности подтвердил полное соответствие дата-центров «Ростелекома» требованиям международного стандарта по защите информации и безопасности данных в индустрии платёжных карт PCI DSS v3.2.
«Сертификация на соответствие стандарту PCI DSS является важным шагом в формировании специализированных предложений "Ростелекома" для организаций финансового сектора и предприятий, оперирующих платёжными данными, — отметил директор офиса перспективных продуктов ПАО "Ростелеком" Александр Обухов. — Например, банки, ранее размещавшие в ЦОД свои веб-порталы и некритичные бизнес-системы, такие как среды тестирования и разработки, теперь получили возможность разместить в ЦОД "Ростелеком" и системы процессинга карточных платежей».
Напомним, что стандарт PCI DSS v3.2 действует для всех организаций сферы обработки платёжных данных — банков, торгово-сервисных предприятий, интернет-магазинов, процессинговых центров, платёжных шлюзов, и других организаций, хранящих, обрабатывающих и передающих данные держателей карт. Сертификация подтверждает высокий уровень физической защиты центров обработки данных и использование качественных средств информационной безопасности.
В частности, для физической защиты «Ростелеком» использует пропускной режим с чётко прописанными процедурами доступа и видеонаблюдение. Все данные, размещённые в ЦОДах «Ростелекома», защищены от DDoS-атак до 5 Тбит/с на уровне сети и 180 Гбит/с на уровне приложений.
«Инженеры "Ростелекома" обладают большой экспертизой по отражению DDoS атак и других актуальных кибер-угроз, — подчеркнул директор продуктового офиса "Информационная безопасность" ПАО "Ростелеком" Станислав Барташевич. — Постоянно сталкиваясь с различными видами атак, наши специалисты в области информационной безопасности получают новый опыт, который используют для решения задач по обеспечению кибер-безопасности наших клиентов. Поэтому мы обеспечиваем соответствие услуги самым актуальным требованиям в сфере безопасности платёжных данных».
При этом убедиться в надёжности и эффективности дата-центров «Ростелекома» может любой корпоративный клиент. Просто обратитесь к своему персональному менеджеру, — или оставьте заявку онлайн на сайте компании, — и получите бесплатный тест-драйв услуг ЦОД мирового уровня!
Работа любого оператора связи требует тесного взаимодействия с коллегами. Ведь сообщения, пакеты данных и голосовой трафик часто преодолевают несколько сетей различных компаний — и это должно происходить незаметно для пользователей! С другой стороны, взаиморасчёты за интерконнект должны быть должным образом оформлены и осуществляться максимально оперативно. И чем крупнее оператор, тем больше усилий приходится прилагать для взаимодействия с партнёрами... Именно поэтому «Ростелеком» продолжает активно внедрять автоматизированные системы в своей деятельности. Вслед за комплексом электронной отчётности, компания запустила «Личный кабинет» для других операторов связи. Благодаря новинке любой российский оператор может дистанционно заказывать и подключать все лицензируемые услуги, обмениваться с поставщиком бухгалтерскими документами, — и узнавать о новых сервисах в режиме онлайн.
Сегодня любая организация сталкивается с необходимостью вести бухгалтерию и отчитываться пред надзорными органами по различным аспектам деятельности. Для этого создаются отдельные подразделения, нанимаются квалифицированные сотрудники, а руководители тратят время на проверку исходящих документов. Всё это приводит к значительным издержкам и снижает эффективность бизнеса. Однако в ближайшее время ситуация может кардинально измениться! Благодаря облачной платформе «Е-Отчётность», запущенной компанией «Ростелеком», любая организация России может поручить сторонним специалистам ведение собственной бугхалтерии, формирование различной отчётности, — а также бизнес-аналитику и работу с контрагентами. При этом, «Ростелеком» берёт на себя реальную материальную ответственность за ошибки и компенсирует клиентам затраты в случае штрафов со стороны контролирующих органов.
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