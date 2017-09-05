SMS-реклама: от трекинга — до таргетинга (и штрафов)

В рассылке рекламных сообщений есть тонкая грань, за которой полезные SMS превращаются в спам, а корпоративные сервисы оператора — в нарушение закона «О рекламе». Тем не менее, сотовые компании проводят СМС-рассылки и пытаются их максимально кастомизировать. В частности, «МегаФон» сообщил о расширении параметров услуги «Таргет», — которая «стала ещё чётче». Теперь оператор готов учитывать при рассылке подробные данные о посещении своими абонентами конкретных торговых центров, улиц, парков — и так далее. Предполагается, что это сделает рассылки SMS ещё более результативными и увеличит отклик заказчиков. Тем временем, компании TELE2 не удалось обжаловать штраф за рассылку спама в Ростовской области, — и теперь оператору предстоит выплатить 100 000 рублей за нежелательное сообщение.

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Вы получили рекламу от магазина, оказавшегося рядом с вами?.. Не спешите радоваться удачному совпадению, возможно, это неспроста. Ведь в рамках обновлённой услуги «МегаФон.Таргет», оператор усовершенствовал гео-таргетинг по адресам. Теперь компания предлагает корпоративным клиентам охватить именно ту целевую аудиторию, на которую они рассчитывают — посетителей определённых парков, торговых центров, улиц, станций метро... Но рассчитывают ли, в свою очередь, на получение рекламных SMS адресаты?



Эксперты в области рекламы в один голос уверяют, что чем тоньше таргет, тем меньше негатива вызывает он у адресата. «Действительно, что может быть плохого, если клиент узнает об акции в магазине, который он посещает каждую неделю?..» С другой стороны, в подобную «адресную» рассылку могут регулярно попадать, например, жители дома, на цокольном этаже которого расположена данная торговая точка (хотя, конечно, оператор учитывает время, которое проводят люди в той или иной локации).



Оговоримся сразу, что для получения SMS-рассылок, — если речь не идёт об отъявленном спаме, — адресат должен предварительно согласиться на рекламу. Например, приняв участие в какой-либо акции пару лет назад. Но является ли это основанием для постоянного потока посланий только из-за адреса прописки — или если дорога на работу пролегает мимо одного и того же магазина?



Как бы то ни было, адресная рассылка SMS набирает популярность. В частности, через сервис «МегаФон.Таргет» с момента запуска, — в августе 2016 года, — было отравлено 9 миллионов сообщений. И оператор прогнозирует ещё большую популярность обновлённого «чёткого» таргетинга.



Между тем, компании придётся очень внимательно следить за соблюдением своими клиентами закона «О рекламе». Ведь даже одно сообщение, отправленное без письменного согласия получателя, может обернуться для оператора серьёзным штрафом.



В этом на собственном примере убедилась компания «Теле2», оштрафованная за SMS-спам на 100 000 рублей. По данным УФАС России, соответствующие санкции оставил в силе и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Причина?.. Отправка рекламы абоненту, отказавшемуся от любых рекламных SMS при покупке SIM-карты.



Между тем, рассчитывать на «рекламное затишье», видимо, не стоит даже абонентам, категорически отказавшимся от SMS-рекламы. Ведь впереди, — и очень скоро, — использование локальных рассылок с помощью iBeacon и Physical Web. Данные сервисы будут ещё более избирательными — и не менее настойчивыми!