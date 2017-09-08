«Ростелеком» помогает школьникам подготовиться к ЕГЭ
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ-2018 волнует российских школьников с первых дней выпускных классов. Поэтому возможность сдать пробный экзамен сейчас — отличный шанс проверить свои силы. Тем более, что данная возможность есть у любого российского школьника!.. Благодаря компании «Ростелеком», гости московского форума «Город образования» могут сдать пробный ЕГЭ по математике, химии и иностранным языкам в реальной обстановке. А тем, кто не имеет возможности посетить столицу на этой неделе, «Ростелеком» предлагает участие в онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup, задания которой разработаны в соответствии с требованиями к ЕГЭ в 2018 году.
Компания «Ростелеком» приглашает российских школьников принять участие в международной онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup Autumn 2017. Престижные состязания по английскому языку, — стратегическим партнёром которых является «Ростелеком», — будут включать в себя три тура. Первый раунд, тренировочный, начнётся 28 сентября и продлится до 13 октября. А после него участникам предстоит пройти основной этап (14 октября — 29 октября) и супертур (30 октября — 10 ноября).
Каждый тур олимпиады Skyeng Super Cup будет включать четыре обязательных блока: аудирование, чтение, задания на грамматику, задания на лексику, а также один дополнительный блок — speaking. При этом все задания для олимпиады призваны помочь школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.
«В условиях цифровой экономики каждому важно придерживаться "траектории постоянного развития", потому что новые технологии появляются стремительно и меняют всё вокруг, — говорит Артём Черменин, директор департамента "Ростелекома". — Мы видим, что саморазвитие становится осознанной потребностью. Поэтому наша компания поддерживает онлайн-олимпиаду — она помогает вовлекать молодое поколение в процесс развития, причём через интересные игровые и интерактивные механики с использованием интернет-технологий. Всем участникам олимпиады — good luck!»
Отметим, что участие в олимпиаде Skyeng Super Cup Autumn 2017 бесплатное. А победители состязания смогут претендовать на планшеты и поездки на практику в англоязычную страну. Выиграют от победы учеников и их школы — самая активная из них получит интерактивные доски для обучения.
Кстати, для школьников «Ростелеком» подготовил ещё один сюрприз, — на этот раз для жителей и гостей Москвы. С 7 по 9 сентября в период международного форума «Город образования» на ВДНХ оператор предлагает посетителям своего стенда сдать ЕГЭ в тестовом режиме.
При этом будет смоделирована ситуация сдачи реального экзамена — школьникам придётся пройти через рамку металлоискателя, попасть в зону распечатки контрольно-измерительных материалов, перейти в класс со специальным оборудованием видеонаблюдения и так далее.
Таким образом, посетители павильона №75 могут попробовать свои силы в тестовом ЕГЭ по математике, химии и иностранным языкам. И дожидаться результата долго не придётся!.. После сдачи ответов они могут лично увидеть сканирование бланков и процедуру проверки результатов. Хорошая возможность подготовиться к экзаменам морально — и проверить свои знания!
Важнейшей задачей для выпускников ВУЗов является поиск хорошей работы. Несмотря на имеющийся багаж знаний, молодым специалистам необходимо зарекомендовать себя перед работодателем. А значит, карьерный взлёт откладывается минимум на время стажировки и получения практического опыта. Впрочем, есть и другой, более короткий, путь к успеху — ведь можно познакомиться с требованиями будущего работодателя во время учёбы и развиваться в нужном направлении. Именно такой вариант предлагает студентам российских ВУЗов компания Huawei. В рамках всероссийских соревнований Honor Cup 2017 молодые специалисты могут продемонстрировать свои умения — и если они окажутся на высоком уровне, фирма-производитель поможет закрепить этот успех.
Победа в детском конкурсе — необычайно важное событие для ребёнка. Автор этих строк понял это, когда впервые занял 1 место в соревнованиях «Охота на лис» в Ростовской области. С тех пор минуло 30 лет, однако сейчас «первые места», пожалуй, стали для детей и родителей ещё более важными, чем когда-либо в истории человечества. Почему? Ответ прост: глобальная конкуренция, роботизация, искусственный интеллект. Проще говоря, чтобы в ближайшем будущем обойти AI, написанный в Индии, — и активно претендующий на ваше рабочее место при помощи робота, созданного в Южной Корее (и подключённого к французскому «облаку»), — вам нужно уметь побеждать соперников, начиная ещё с детского возраста!..
В канун новогодних праздников компания «Ростелеком» объявила о запуске увлекательной онлайн-игры «Моя Ёлка». Принять участие в ней могут все пользователи Интернета, — независимо от оператора!.. Для этого необходимо лишь зарегистрироваться и посадить в любом месте России собственную цифровую ель. До 8 января владельцы виртуальных лесных красавиц смогут растить их, наряжать и зарабатывать «лайки» в соцсетях. А самые успешные игроки получат в подарок смартфоны, планшеты и фитнес-часы от «Ростелекома».
Поиск работы сегодня является актуальным для людей всех возрастов. Однако трудоустроиться в пожилом возрасте ощутимо сложнее. Ведь, несмотря на значительный опыт, пенсионеры обычно не обладают навыками самопрезентации в Интернете, — который всё чаще используют соискатели и работодатели. Исправить эту ситуацию решила компания «Ростелеком», расширившая учебное пособие «Азбука Интернета». Теперь пожилые люди могут подробно изучить общероссийскую базу вакансий «Работа в России», узнать о порталах региональных служб занятости, — а также научиться правильно составлять резюме и размещать их на сайтах ведущих рекрутинговых агентств.
Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подвели итоги масштабного конкурса «Спасибо Интернету — 2016». Участниками всероссийского состязания стали более 3000 пожилых людей, использующих современные телекоммуникации. При этом свыше 7% работ поступило из Ростовской области, что вывело наш регион на второе место в рейтинге активности. А 58-летний шахтинец Павел Бондаренко прославился в индивидуальном зачёте, получив ценный приз от организаторов в номинации «Интернет — мой друг и помощник». Поздравляем!..