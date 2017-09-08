«Ростелеком» помогает школьникам подготовиться к ЕГЭ

Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ-2018 волнует российских школьников с первых дней выпускных классов. Поэтому возможность сдать пробный экзамен сейчас — отличный шанс проверить свои силы. Тем более, что данная возможность есть у любого российского школьника!.. Благодаря компании «Ростелеком», гости московского форума «Город образования» могут сдать пробный ЕГЭ по математике, химии и иностранным языкам в реальной обстановке. А тем, кто не имеет возможности посетить столицу на этой неделе, «Ростелеком» предлагает участие в онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup, задания которой разработаны в соответствии с требованиями к ЕГЭ в 2018 году.

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Компания «Ростелеком» приглашает российских школьников принять участие в международной онлайн-олимпиаде Skyeng Super Cup Autumn 2017. Престижные состязания по английскому языку, — стратегическим партнёром которых является «Ростелеком», — будут включать в себя три тура. Первый раунд, тренировочный, начнётся 28 сентября и продлится до 13 октября. А после него участникам предстоит пройти основной этап (14 октября — 29 октября) и супертур (30 октября — 10 ноября).



Каждый тур олимпиады Skyeng Super Cup будет включать четыре обязательных блока: аудирование, чтение, задания на грамматику, задания на лексику, а также один дополнительный блок — speaking. При этом все задания для олимпиады призваны помочь школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ.



«В условиях цифровой экономики каждому важно придерживаться "траектории постоянного развития", потому что новые технологии появляются стремительно и меняют всё вокруг, — говорит Артём Черменин, директор департамента "Ростелекома". — Мы видим, что саморазвитие становится осознанной потребностью. Поэтому наша компания поддерживает онлайн-олимпиаду — она помогает вовлекать молодое поколение в процесс развития, причём через интересные игровые и интерактивные механики с использованием интернет-технологий. Всем участникам олимпиады — good luck!»



Отметим, что участие в олимпиаде Skyeng Super Cup Autumn 2017 бесплатное. А победители состязания смогут претендовать на планшеты и поездки на практику в англоязычную страну. Выиграют от победы учеников и их школы — самая активная из них получит интерактивные доски для обучения.



Кстати, для школьников «Ростелеком» подготовил ещё один сюрприз, — на этот раз для жителей и гостей Москвы. С 7 по 9 сентября в период международного форума «Город образования» на ВДНХ оператор предлагает посетителям своего стенда сдать ЕГЭ в тестовом режиме.



При этом будет смоделирована ситуация сдачи реального экзамена — школьникам придётся пройти через рамку металлоискателя, попасть в зону распечатки контрольно-измерительных материалов, перейти в класс со специальным оборудованием видеонаблюдения и так далее.



Таким образом, посетители павильона №75 могут попробовать свои силы в тестовом ЕГЭ по математике, химии и иностранным языкам. И дожидаться результата долго не придётся!.. После сдачи ответов они могут лично увидеть сканирование бланков и процедуру проверки результатов. Хорошая возможность подготовиться к экзаменам морально — и проверить свои знания!