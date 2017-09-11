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11 сентября 2017, Анализ и прогнозы TD: новейшие технологии

Искусственный интеллект будет оценивать студентов

Повысит ли IBM Watson успеваемость студентов?Вопросы успеваемости студентов беспокоят учебные заведения по всему миру. Как выявить учащихся с большим потенциалом, повысить эффективность образования — и уменьшить количество отчисляемых?.. Однозначных «рецептов» по сей день не найдено. Однако попытки оптимизировать учебный процесс регулярно предпринимаются как в нашей стране, так и за её пределами. В ход идут различные способы — регулярное анкетирование учащихся и преподавателей, ведение портфолио студентов, работа с тьюторами и кураторами... А в Университете Южного Коннектикута (США) решили пойти ещё дальше, — подключив к анализу академического потенциала студентов искусственный интеллект. Знаменитая система IBM Watson без устали будет наблюдать за учащимися на территории академического кампуса, сообщая администрации ВУЗа, насколько перспективен тот или иной студент.

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Основной задачей Watson Analytics в американском ВУЗе станет выявление студентов, которые могут покинуть его стены, не окончив образование. Проанализировав данные за последнее десятилетие, сотрудники Университета Южного Коннектикута пришли к выводу, что поведение учащихся на территории кампуса, напрямую указывает на их будущие планы. И поэтому, вместо использовавшегося прежде анкетирования и анализа демографических характеристик, решили прибегнуть к помощи искусственного интеллекта.

«Когда мы начали использовать Watson Analytics для исследования студенческих потоков, мы пришли к неожиданным выводам, — отметил Майкл Бен-Ави, директор департамента оценки качества образования и планирования. — С их помощью мы смогли принимать решения, основанные на данных, а не на прецедентах. Нам также очень помог переход от перегруженных информацией отчётов к инфографике с наглядными диаграммами и схемами, подготовленными благодаря Watson Analytics».

Подобный подход позволил Университету Южного Коннектикута разработать новые программы для студентов, — и активизировать работу с «проблемными» учащимися. В частности, для слушателей был создан так называемый «Центр успеваемости», координирующий эффективность усвоения учебных материалов и предлагающий помощь наставников всем, кто в этом нуждается.

Открытым остаётся лишь вопрос о способности IBM Watson отличать рядовые девиации от проявлений гениальности. Ведь, как известно, многие хедлайнеры ИТ-индустрии в юности не блистали круглыми пятёрками. В частности, школьник Билл Гейтс не успевал по многим предметам (исключая математику!), а его увлечение компьютерами заставило родителей обратиться к психиатру. Стивен Хокинг в процессе учёбы неоднократно «заваливал» экзамены (но окончил Оксфорд в 20 лет), а Стив Джобс, вначале, перебивался с «троек» на «четвёрки» (однако затем перешёл из четвёртого сразу в седьмой класс).

Сумеет ли искусственный интеллект выявить подобные прецеденты среди негативных проявлений, — или доверившиеся ему представители академических кругов рискуют «выплеснуть вместе с водой и ребёнка»?

Ответ на этот вопрос, вероятно, будет зависеть и от обучающей выборки. Ведь поведение самообучающихся систем во многом зависит от исходной информации, которой они обладают. А окончательное решение, — к счастью, — пока ещё остаётся за человеком. Который в некоторых ситуациях может не согласиться с решением «электронного мозга» и выбрать альтернативный вариант. Возможно, именно в этом заключается преимущество естественного интеллекта перед эмуляторами нейронных сетей — в наличии «шестого чувства» и решимости взять на себя ответственность за принятое решение.

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