Работу Ростовского филиала «Ростелекома» оценили на «отлично»!
Компания «Ростелеком» выступила телекоммуникационным партнёром Всероссийского форума профессиональной навигации «Будущие интеллектуальные лидеры России — ПроеКТОриЯ». Участниками этого яркого события, состоявшегося в Ярославле, стали не только местные команды школьников, но и множество дистанционных участников из других регионов страны. В частности, команда ростовской школы №47 и областного центра технического творчества учащихся была признана лучшей из числа онлайн-участников форума. И представить свой проект ей помогла надёжная и качественная связь Ростовского филиала ПАО «Ростелеком»!
В 2017 году организаторы форума «ПроеКТОриЯ» впервые включили в программу мероприятия не только приехавшие команды, но и ребят, находящихся в других регионах страны. Благодаря высокоскоростным каналам «Ростелекома», дистанционные команды смогли представить свои проекты экспертам из жюри, находясь, в том числе в Ростове-на-Дону.
Для этого «Ростелеком» организовал два магистральных канала по 10 Гбит/с и 25 VPN-каналов пропускной способностью 10 Мбит/с. Кроме того, национальный оператор предоставил оборудование и обеспечил проведение видеоконференцсвязи с 24 регионами России, включая донскую столицу. Здесь специалисты технического блока Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» подключили к работе форума ростовскую школу №47 и Областной центр технического творчества учащихся.
И результат полностью оправдал ожидания!.. По итогам работы форума юные инноваторы из Ростовской области были признаны лучшей дистанционной командой этого масштабного мероприятия за кейс «Самолёт без шасси».
На торжественном закрытии форума команду ростовчан в режиме видео-конференцсвязи, организованной на базе студии Ростовского филиала ПАО «Ростелеком», наградили дипломами и возможностью участия в финале всероссийской инженерной олимпиады в 2017-2018 учебном году.
«Наши технические специалисты сделали всё возможное для того, чтобы участники форума могли в режиме реального времени делиться впечатлениями, обмениваться мнениями и эффективно учиться, — отметил директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Алхасов. — На протяжении всех дней работы форума сотрудники "Ростелекома" Сергей Хилько, Денис Осадчий, Александр Кваша, Алексей Волобуев, Дмитрий Богдановский и Виталий Зеленский под руководством заместителя технического директора Ростовского филиала Григория Бабахова проявили себя настоящими высокими профессионалами и мастерами своего дела».
Также оценку «отлично» специалисты Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» получили за организацию видеотрансляции и от администрации и педагогического коллектива школы №47 г. Ростова-на-Дону.
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