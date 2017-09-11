«Ростелеком» помогает зажигать звёзды современной эстрады

В городе Сочи продолжается международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2017». На протяжении недели — с 8 по 14 сентября, — его участниками станут десятки талантливых музыкантов и солистов, делающих первые шаги на большой эстраде. И вновь, уже третий год подряд, поддержку престижному конкурсу оказывает компания «Ростелеком». В рамках партнёрского соглашения национальный оператор обеспечил гостей, организаторов и участников «Новой волны» мобильной связью, быстрым Интернетом, — проводным и беспроводным, — а также предоставил всю необходимую оргтехнику.

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Для организации связи на конкурсе «Новая волна 2017» специалисты компании «Ростелеком» использовали олимпийскую инфраструктуру, предоставив каналы пропускной способностью до 1 Гбит/с. Также было смонтировано около 40 точек доступа Wi-Fi. Интернет от «Ростелекома» задействован и в современной системы контроля доступа, обеспечивающей безопасность проведения мероприятия.



«У "Ростелекома" в Сочи мощная инфраструктура связи, которую мы активно используем после Олимпийских игр. Её обслуживают опытные специалисты, в их багаже — крупные федеральные проекты, обеспечение теле- и онлайн-трансляций спортивных, культурных и бизнес-событий, — отметил Денис Лысов, вице-президент — директор МРФ "Юг" ПАО "Ростелеком". — Мощные линии связи и успешный опыт в поддержке таких крупных мероприятий — это наше конкурентное преимущество».



В 2017 году впервые местом проведения популярного конкурса стал Олимпийский парк города Сочи. Здесь компания предоставила мобильную связь организаторам, проводной и беспроводной доступ в Интернет гостям и участникам «Новой волны», а также обеспечила мероприятие оргтехникой.



Сложно представить себе крупное общественное мероприятие без качественной связи, — говорит Александр Румянцев, генеральный директор конкурса "Новая волна". — "Ростелеком" — наш давний партнёр, и мы выражаем ему благодарность за профессионализм, ответственный подход и многолетнее сотрудничество».



Напомним, что «Новая волна» — это престижный международный конкурс молодых исполнителей, который является самым важным ориентиром для всех ценителей современной эстрадной музыки. И в этом году «Ростелеком» позволит восходящим эстрадным звёздам сиять ещё ярче!